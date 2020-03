Casado enmienda el discurso de Sánchez sobre el coronavirus: "España está de luto y necesita certezas, no soflamas"

El presidente del Partido Popular ha enmendado la plana al discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados, en un discurso duro y muy crítico con las palabras anteriores del jefe de Gobierno.

Casado ha empezado su intervención dejando claro su apoyo a la ampliación del estado de alarma y los decretos económicos y sociales del Gobierno que se debatían hoy en la Cámara, pero el presidente del PP ha tardado muy poco en dar 'la de arena' después de haber dado 'la de cal'.

"Los españoles necesitan soluciones, no promesas. Certezas, no soflamas. España está de duelo, todos estamos de luto y esto, señor Sánchez, no va bien", ha sido el gran pero con el que Casado ha enmendado todo lo anterior.

"Los ciudadanos están cumpliendo con los enormes sacrificios que se les piden", ha continuado el líder popular, que ha reprochado al Gobierno no estar a la altura.

Acto seguido, Casado ha pedido que las baderas ondeen a media hasta durante la crisis, que haya funerales de Estado por las víctimas y que se erija un monumento en recuerdo de los fallecidos.

"Sigue contando con nuestro apoyo" "No defraude a los españoles una vez más, ha concluido Casado"