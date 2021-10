¿Huevos sí o huevos no? Posiblemente sea uno de los alimentos más rodeados de polémica. Lo cierto es que los huevos son uno de esos ingredientes que no nos pueden faltar en la cocina. Para una tortilla francesa, una de patata, un revuelto...

Los huevos son un alimento que nos aporta vitamina A y B, B12 y además selenio, hierro, calcio, potasio, magnesio, zinc, cobre, ácido fólico y fósforo y otros minerales, por lo tanto huevos sí, pero de la manera más saludable posible.

Existen infinitas formas de comer el huevo, ya sea cocido, revuelto, a la plancha... pero sin duda una de las maneras más típicas y deliciosas de hacerlo es frito. ¿Quién no se muere por pringar un poco de pan en la yema casi cruda y comer después la clara? Es el auténtico sabor de la infancia.

A pesar de tener una gran cantidad de vitaminas y minerales, los expertos no recomiendan comer más de cuatro huevos a la semana, ya que pueden causar colesterol. Aunque claro, hay maneras y maneras de comerlo. No es lo mismo echarle un huevo cocido a la ensalada que comernos unos huevos fritos con patatas. Pero para quitarnos el antojo y no pasarnos de gochos, podemos preparar "huevos fritos" sin aceite de estas tres sencillas maneras.

Huevos a la plancha

Un clásico. Para preparar huevos a la plancha lo primero que tienes que conseguir es una sartén antiadherente, para evitar que el huevo se nos quede pegado y armar un estropicio.

En ese caso, pon la sartén a calentar y añade los huevos sin romper la yema, como si fueses a cocinar sobre aceite. Tápalos mientras se cocinan y retíralos del fuego al punto que más te gusten. Hay quienes prefieres la yema cruda para pringar y quienes prefieren que se quede el huevo bien cocinado.

Huevos nube

Para preparar huevos nube necesitamos, lo primero, precalentrar el horno 220º mientras separamos las claras de los huevos en un recipiente y las yemas en otro. Ponemos las claras a punto de nieve y añadimos un pelín de sal.

En la bandeja de un horno pon papel de hornear y haz "nubes" con las claras a punto de nieve y hornea durante 3 minutos. Con mucho cuidado, pon las yemas en el centro de las nubes y mételo al horno otros 3 minutos.

Huevos al microondas

Pocas cosas más rápidas y cómodas que el microondas. Rompe un huevo sobre un plato hondo o un bol apto para microondas y mételo a calentar unos 40 segundos a potencia media. Revisa que el huevo esté cocinado y sino dale otro golpe de calor. ¡Y listo!