El truco definitivo para hacer huevos fritos sin aceite

El huevo frito es uno de los platos más extendidos del mundo. En la mayoría de países es un elemento típico de los desayunos, si bien en otros como España, es más habitual comerlo en el almuerzo o cena.

Lo habitual en España es freírlos en aceite de oliva muy caliente, aunque en otros países se suelen usar grasas animales o incluso agua. A veces, si se abusa del aceite, puede resultar perjudicial para la salud.

El huevo, en cambio, pese a lo que tradicionalmente se cree, no tiene tantos inconvenientes. No sube el colesterol y un estudio del European Journal of Clinical Nutrition revela que se pueden comer hasta cuatro a la semana.

Es por ello por lo que una buena alternativa para cocinar los tradicionales huevos fritos es hacerlo sin aceite. Pero aun siendo una de las recetas más fáciles, hay un método para hacerlo correctamente.

Tal y como recoge en un reportaje La Vanguardia, lo primero es usar utensilios de calidad, sobre todo en lo que se refiere a la sartén. Esta debe ser antiadherente y debe contar con tapa.

Por lo demás, hay que sacar los huevos de la nevera un rato antes de freírlos. Después hay que encender el fuego y esperar a que la sartén esté muy caliente. Echamos el huevo y lo tapamos para que se cocinen con el vapor acumulado. Y así tendremos unos huevos fritos más saludables.