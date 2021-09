Receta: Salsa César vegana Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 10 minutos Tiempo cocción: - Tiempo total: 10 minutos Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 10 minutos Raciones 4 Calorías 120

Seguramente la César sea una de las salsas más perseguidas. Y es que claro, no es lo mismo una simple ensalada de lechuga que una deliciosa ensalada César. No, no lo es.

¿A cuántos haters de la ensalada habrá enganchado la salsa César a este plato tan rápido y refrescante? A muchos, seguro, y por ello no es de justicia que dejes de consumir esta salsa lleves la dieta que lleves.

¿Se puede veganizar la salsa César? Se puede. A pesar de que la receta original lleva anchoas, parmesano y huevos, querer es poder, por lo que encontrar ingredientes veganos con los que sustituir los anteriores es una cuestión de echarle imaginación.

Y sí, confirmamos que sustituir el huevo por semillas de lino y el parmesano por queso vegano de frutos secos es una muy buena -y deliciosa- idea.

Salsa César vegana Ingredientes 8 cucharadas de queso Parmesano vegano 6 cucharadas de AOVE 3 cucharadas de agua 2 pepinillos en vinagre 1 cucharada de semillas de lino 1 diente de ajo 1 cucharada de mostaza 1 cucharada de zumo de limón 1 cucharada de salsa de soja 1 cucharada de vinagre de Módena Pimienta Sal