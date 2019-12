'Pokémon', 'Sekiro' o 'Gears 5': diez videojuegos lanzados en 2019 que puedes regalar en Navidad

GAME FREAK / ACTIVISION / THE COALITION

Ya está aquí la Navidad, aunque los centros comerciales y las luces indican que llevamos semanas celebrándolo. Como cada año, todo el mundo está centrado en buscar el regalo ideal para sus amigos y familiares, o quieren pedir el obsequio perfecto para sus hijos y sobrinos en la carta de los Reyes Magos.

Sin duda, los juguetes son muy recurrentes en estas fechas, pero también los videojuegos son otro de los regalos más demandados (y no solo para los niños). Hay títulos muy variados, múltiples opciones de diferentes tipos y para todos los gustos y edades. Este 2019 ha sido un año lleno de grandes lanzamientos, novedades muy esperadas y con un gran recibimiento por parte de los jugadores.

Las consolas PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch y los ordenadores han aumentado su catálogo con exitosos títulos de disparos como Call of Duty: Modern Warfare (PS4, Xbox One y PC), conocidos juegos de plataformas como Super Mario Maker 2 (Switch), historias de acción y aventura como Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4, Xbox One y PC), títulos de fantasía y rol como Kingdom Hearts 3 (PS4 y Xbox One), juegos de ejercicio como Ring Fit Adventure (Switch) o exitosos battle royal online gratuitos como Apex Legends (PS4, Xbox One y PC).

Pero 2019 también ha sido un año dedicado a los más nostálgicos, pues se han lanzado remakes de juegos míticos: Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4, Xbox One, Switch), MediEvil (PS4) o The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Switch) son algunos de los más destacados.

Además, este año, Google se ha apuntado a la industria con Stadia, su plataforma para jugar en streaming a los títulos que compren los usuarios. Este servicio, que irá aumentando su catálogo y sus funcionalidades, supone una nueva forma de jugar al margen del hardware y parece querer convertirse en el futuro de los videojuegos.

Como ya es costumbre, los Game Awards 2019, los llamados Oscar de los videojuegos, también han elegido los lanzamientos más destacados del año, entre los que sobresalen Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One y PC) como juego del año o el título catalán GRIS (Switch, PC y teléfonos móviles) como juego de mayor impacto.

Con un año tan destacado para la industria, un videojuego podría ser uno de los regalos a incluir en la carta. Alguno de estos 10 lanzamientos serían una buena opción, juegos de diferentes temáticas, para todas las consolas y que han marcado, de una forma u otra, este 2019.

'Borderlands 3' (PS4, Xbox One, PC)

La esperada tercera entrega de la saga de disparos y rol llega repleta de acción y fantasía y con un estilo irreverente, caótico y épico.

'Death Stranding' (PS4)

Este título de mundo abierto de Hideo Kojima cuenta la historia de un repartidor (interpretado por Norman Reedus) en un mundo apocalíptico.

'Devil May Cry 5' (PS4, Xbox One y PC)

Cinco años después de su anterior aventura, Dante y Nero, junto a V, un nuevo personaje, continúan combatiendo y cazando demonios.

'Fifa 20' (PS4, Xbox One, Switch y PC)

Como cada año, FIFA saca su nuevo juego con las últimas alineaciones, pero en este título también ha añadido un modo de fútbol callejero.

'Gears 5' (Xbox One y PC)

Este título de disparos y acción pone al jugador en la piel de una combatiente que debe descubrir cuál es su origen y el de sus enemigos.

'Luigi's Mansion 3' (Switch)

Luigi vuelve a buscar fantasmas y desentrañar el misterio de un lujoso hotel en esta nueva aventura para salvar a Mario y sus amigos.

'Mortal Kombat 11' (PS4, Xbox One, Switch y PC)

La undécima entrega de la franquicia de peleas vuelve con su habitual estilo oscuro, batallas sangrientas y tres nuevos personajes.

'Pokémon Espada y Escudo' (Switch)

Nuevas criaturas, mecánicas y estrategias de combate en esta octava generación que se sitúa en una región ambientada en Reino Unido.

'Resident Evil 2' (PS4, Xbox One, PC)

Fiel remake del aclamado clásico de 1998 para PlayStation, con una historia llena de zombis, acción, supervivencia y terror.

'Sekiro: Shadows Die Twice' (PS4, Xbox One, PC)

Considerado el juego del año, este título de acción y aventura presenta una historia de samuráis con complicados combates realistas.