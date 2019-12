'Fast & Furious Crossroads', 'Ghost of Tsushima' y otros títulos anunciados en The Game Awards 2019

Sekiro: Shadows Die Twice se ha llevado el premio al Mejor Videojuego del Año en la gala The Game Awards 2019. El título desarrollado por FromSoftware y publicado por Activision logró imponerse a Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake y The Outer Worlds.

Hubo más premios, por ejemplo para GRIS, el videojuego español, de Nomada Studio y Devolver, que consiguió el premio en la categoría Mejor Juego de Impacto. Pero la entrega de los galardones siempre funciona como excusa, marco perfecto, para el anuncio de nuevos proyectos y realidades.

Una de las sorpresas fue ver aparecer a Michelle Rodriguez y Vin Diesel para anunciar un juego. Se trata del videojuego de Fast & Furious. Su nombre es Fast & Furious Crossroads y en él podremos ver a algunos de los personajes de la saga de películas.

Llega de la mano de Sliglthy Mad Studios y es, por supuesto, una mezcla de coches, velocidad, acción y adrenalina. Fast & Furious Crossroads debutará en mayo de 2020 a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Otra sorpresa, el primer avance de The Wolf Among Us 2, secuela que continúa la entrega de 2013 y que es responsabilidad de LCG Entertainment y AdHoc Studio. Sorprendió a todos porque la continuidad de The Wolf Among Us había quedado en entredicho tras el desastre de Telltale Games.

En cambio, sí se sabía que Sony daría detalles de Ghost of Tsushima. Durante la gala The Game Awards 2019 compartió un nuevo trailer del videojuego y anunció la ventana de lanzamiento: será en verano de 2020.

El avance que se vio de una de las exclusivas más esperadas para PlayStation 4 se centra en Ghost, el samurái protagonista. Se trata de un personaje legendario y un experto guerrero.

Los responsables de la saga Magic aprovecharon The Game Awards 2019 para anunciar Magic: Legends. Gustará a los fans de la franquicia: combates y más combates entre criaturas fantásticas. Se trata de un MMORPG pero no hay fecha de lanzamiento. Sí se sabe que podrá jugarse en PlayStation 4, Xbox One y PC.