'Pokémon Espada y Escudo' llega a Nintendo Switch: más de dos décadas de éxito de los monstruos de bolsillo

Pokémon Espada y Escudo ha llegado este viernes a Nintendo Switch. La octava generación de criaturas aterriza en las consolas y se convierte en el primer juego de la saga principal en una consola de sobremesa (aunque la Switch también se puede convertir en portátil).

Este logro es uno de los más reseñables, pues el título se aprovecha de la potencia de la Switch para tener unos mejores gráficos y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Pero esta no es la única novedad del juego pues, como en cada generación, añade casi 100 criaturas nuevas.

Partiendo de Grookey, Scorbunny y Sobble, los tres iniciales a elegir al principio de la aventura, y pasando por Zacian y Zamacenta, los legendarios que dan imagen a los juegos. Pokémon Espada y Escudo ofrece una larga lista de monstruos nuevos entre los que se incluyen formas regionales de Pokémon ya conocidos como Weezing, Ponyta o Mr. Mime.

Estas formas Galar (la historia transcurre en la región de Galar, que está basada en Reino Unido) no solo aportan nuevos aspectos, tipos y habilidades a los Pokémon, sino que algunas de ellas incluso hacen que puedan evolucionar. Como, por ejemplo, el clásico Farfetch'd de la primera generación, algo olvidado en los juegos debido a sus estadísticas. Ahora tiene una evolución, Sirfetch'd, lo cual hace que vuelva a estar de actualidad con una nueva forma y mejores habilidades.

Otra de las nuevas funciones es el fenómeno Dinamax, la posibilidad de agigantar al Pokémon durante el combate para aumentar su poder y tamaño temporalmente. Pero, además, algunas criaturas también pueden utilizar el fenómeno Gigamax, que les aporta esta mejora y, además, cambia su aspecto.

Por último, y aprovechándose de la potencia de Nintendo Switch, Pokémon Espada y Escudo ha incluido la llamada Área Silvestre, una zona de la región que es 'mundo abierto'. El jugador se puede mover por el mapa libremente sin ningún tipo de barrera (excluyendo los límites), ofreciendo una experiencia más real. La saga, hasta ahora, había utilizado eventos y mapas más limitados y esta octava generación ha sabido aunar ambos tipos de juego, combinando mapas cerrados con este Área Silvestre.

Este juego ha generado diversidad de opiniones, pues el aumento de potencia y la mejora de gráficos ha ocasionado que Game Freak, la compañía desarrolladora, no incluya los más de 800 Pokémon que ya existían y solo haya introducido algunos de ellos. Pero, sin duda, Pokémon Espada y Escudo tiene muchos ingredientes para convertirse en un gran título de la saga, un juego que, con más de dos décadas de historia a sus espaldas, siga enganchando a los fans y atrayendo nuevos jugadores.

Ocho generaciones de Pokémon, una gran lista de títulos para consola, spin-off de todo tipo y un largo etcétera componen esta exitosa franquicia. Y todo nació gracias a Satoshi Tajiri, un joven que quería plasmar en un videojuego uno de sus pasatiempos favoritos: recolectar y coleccionar insectos.

El origen de 'Pokémon'

Satoshi Tajiri, junto a Ken Sugimori, fundaron la revista Game Freak en 1989. Pero, con el éxito que tuvo la consola Nintendo Entertainment System (NES), decidieron transformar la publicación en una compañía de videojuegos. Tras otro proyecto, les llegó la idea de un juego al ver el Cable Link, una herramienta mediante la cual se conectaban dos Game Boy para transferir objetos o combatir.

Carátulas de 'Pocket Monsters Rojo y Verde', primeros juegos lanzados en Japón en 1996. NINTENDO

Tajiri y Sugimori pensaron en un videojuego alrededor de la idea de coleccionar, evolucionar e intercambiar monstruos. Mandaron el concepto a Nintendo como Capsule Monster y, durante 5 años, estuvieron trabajando en el juego. Así, en 1996 se lanzó al mercado de Japón Pocket Monsters Rojo y Verde para la consola portátil Game Boy y el juego terminó vendiendo un millón de copias en solo un año.

El título fue abreviado a Pokémon y lanzado 3 años después en occidente en dos ediciones nuevas, Pokémon Rojo y Azul, con mejoras, arreglos de algunos errores y pequeños cambios en los diseños de algunas criaturas. Y así comenzó a expandirse la saga y provocó que todo el mundo quisiera "hacerse con todos".

Los hitos que han marcado la franquicia

Este año se cumplen 23 años de los primeros juegos de la saga para Game Boy que salieron exclusivamente en Japón. Estos títulos marcaron un antes y un después en la industria del videojuego y se convirtieron en todo un éxito que aún perdura.

No en vano, la franquicia de Pokémon supera en recaudación a cualquier otra conocida. Marvel, Star Wars, Harry Potter, Mickey Mouse, las princesas Disney o Super Mario no son rivales para las criaturas de bolsillo, pues Pokémon ha ganado más de 95 mil millones de dólares en sus años de vida.

Dentro de la larga lista de títulos de consola no solo existen las ocho generaciones principales, hay multitud de spin-off muy diferentes. Pokémon Snap (lanzado en 1999 para Nintendo 64), un juego cuyo objetivo era fotografiar a estas criaturas; Pokémon Mundo Misterioso (2005, Game Boy Advance y Nintendo DS), una saga en la que el jugador manejaba a los Pokémon y no a un entrador; o Detective Pikachu (2016, Nintendo 3DS), un título en el que el famoso ratón amarillo habla y es el protagonista, juego que dio pie a la adaptación cinematográfica en 2019.

'Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja', primeros 'remakes' de la saga lanzados en 2004. NINTENDO

Y dentro de la saga principal también hay grandes hitos que los jugadores recordarán. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja (2004, Game Boy Advance), los remakes de la primera generación, los primeros de la franquicia pero no los últimos; Pokémon X e Y (2013, Nintendo 3DS), juegos que introdujeron las exitosas Megaevoluciones, una nueva forma de evolución de algunas criaturas antiguas; y Pokémon Sol y Luna (2016, Nintendo 3DS), que incluyeron las primeras formas regionales, mecánica que da nuevos aspectos a Pokémon clásicos y que aún continúa en Pokémon Espada y Escudo.

23 años dan para mucho. Videojuegos de puzles, de pinball, de cuidar Pokémon... Y no solo en consola, también en el móvil, porque es imposible olvidar el exitoso Pokémon Go lanzado en verano de 2016 que hizo historia entre los juegos para smartphones. Millones de jugadores, fans de la franquicia o no, salieron a la calle a capturar Pokémon y se reunieron en determinadas zonas de la ciudad para "hacerse con todos".

Misty, Ash y Brock en la primera temporada de 'Pokémon'. OLM INC

Pero la saga no se ha quedado solo en los videojuegos y ha expandido su universo mucho más allá. Sin duda, el otro producto que más acompaña a los lanzamientos de los diferentes títulos es el anime. La serie protagonizada por el famoso Ash Ketchum (Satoshi en la versión original debido al nombre del creador de Pokémon) se estrenó en Japón en 1997 y continúa emitiéndose. Cuenta con más de 1.000 episodios y 22 temporadas, que a su vez están divididas en 6 grandes bloques.

Películas, merchandising, tamagotchis, ropa, comida, juegos de cartas, eventos, decoraciones de espacios públicos... Un sinfín de productos hacen que Pokémon, una franquicia japonesa que nació hace 23 años, se introdujera en todo el mundo y esté presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y, sin duda, a la saga aún le queda mucho por dar y tiene un futuro prometedor.