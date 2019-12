Esta es la lista de los 15 mejores videojuegos de 2019, según 'Metacritic'... y 'Death Stranding' no aparece

A punto de acabar el año, ya están aquí las listas; las de lo mejor, lo peor, lo más bizarro o lo más vendido. Metacritic, un sitio que une las calificaciones de diversos sectores de los videojuegos, ya ha hecho pública la suya.

Video Game Chronicles es quien ha compartido la lista de Metacritic. Recoge los 15 videojuegos que mejor nota lograron en el análisis de los medios. Para elaborar este listado se ha tenido en cuenta la versión que alcanzó el mayor promedio de puntos y se han quedado fuera los lanzamientos de ports de títulos pasados aunque fueran de 2019.

Ésta es la lista Metacritic de los 15 mejores videojuegos de 2019:

Resident Evil 2 (Metascore: 93) Sekiro: Shadows Die Twice (91) Final Fantasy XIV: Shadowbringers (91) Monster Hunter: World – Iceborne (90) Disco Elysium (90) F1 2019 (89) Devil May Cry 5 (89) Fire Emblem: Three Houses (89) Slay the Spire (89) Apex Legends (89) Asgard’s Wrath (88) Super Mario Maker 2 (88) Baba is You (87) The Legend of Zelda: Link’s Awakening (87) Astral Chain (87)

Resident Evil 2 se hace con el primer puesto, con 93 puntos, logrados en las reseñas de su versión para Xbox One. El segundo puesto de Sekiro: Shadows Die Twice vino de ese promedio de 91 que consiguió en su versión de Xbox One.

La lista incluye cuatro títulos exclusivos de Nintendo Switch: Fire Emble: Three Houses, Astral Chain, el remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening y Super Mario Maker 2.

La polémica se refiere a Death Stranding. El nuevo título de Hideo Kojima ha recibido críticas entusiastas pero también de las otras. El resultado ha sido un 82, que le ha dejado fuera del top 15 de Metacritic.