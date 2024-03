Los agricultores vuelven a salir a las calles. Tras varias semanas en las que los trabajadores del sector agrícola han cortado decenas de carreteras y autovías principales en distintos puntos de España, este domingo hasta 1.500 tractores y 10.000 manifestantes volverán a colapsar las calles del centro de Madrid. Lo harán, además, no convocados por las asociaciones mayoritarias (Asaja, Coag y UPA) sino por la organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganadores, que ya fue la convocante de la anterior gran tractorada que irrumpió en la capital el pasado 21 de febrero con más de 4.000 personas y cientos de vehículos.

A esta manifestación, los asistentes llegarán a la Comunidad de Madrid de la misma forma que la anterior: a través de cinco columnas procedentes de cinco puntos de la geografía nacional: Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Burgos. Los agricultores interrumpirán, por tanto, el paso por varias carreteras secundarias en estas provincias desde primera hora de la mañana. Lo harán también según vayan aproximándose a la capital, donde se han reunido todos a las 10.30 horas en la plaza de san Juan de la Cruz, ubicada en Nuevos Ministerios.

Hasta allí, una de estas columnas, la procedente de Guadalajara, irrumpirá el paso por el distrito de San Blas, en la Glorieta de Arcentales, para luego continuar por la calle Alcalá. Los manifestantes de Cuenca entrarán a la capital por el distrito de Vicálvaro, para luego continuar por la M-23 hacia el centro. El distrito de Carabanchel verá a su paso también la llegada de los tractores desde Toledo, a través de la Vía Lusitana, para luego continuar subiendo por el Paseo de las Delicias.

Por otro lado, la M-500 contará también con la presencia de los agricultores procedentes de Ávila, que continuarán por las calles de Santa Engracia y José Abascal. La última columna, desde Burgos, irrumpirá desde el norte por la calle Nuestra señora de Valverde, para acabar llegando a la Plaza Castilla y seguir bajando hasta Nuevos Ministerios. Una vez se encuentren todos allí, tal y como ha detallado la Delegación del Gobierno, los agricultores, tanto a pie como a bordo de sus tractores, descenderán entonces en ambos sentidos por el Paseo de la Castellana, por el Paseo de Recoletos y por uno de los carriles del Paseo del Prado.

A partir de este punto, los agricultores llegarán hasta los alrededores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ubicado en frente de la estación de Atocha. No obstante, no todos podrán acceder hasta la plaza en que se encuentra la sede. Tan solo lo harán 80 tractores y el resto tendrá que estacionar sus vehículos y continuar andando hasta el Ministerio, donde se mantendrán hasta las 14 horas.

Será a esa hora cuando la protesta inicie su vuelta y forme de nuevo las cinco columnas de llegada, a excepción de los agricultores de Guadalajara, que deberá desviarse por otro camino debido a la celebración del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el estadio Metropolitano.

"Sobran los motivos"

Tal y como han señalado los convocantes de esta gran tractorada, "sobran los motivos" para seguir reclamando reformas y medidas del Gobierno que puedan paliar los problemas del sector, de ahí que hayan decidido organizar esta nueva manifestación. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha subrayado de hecho que la protesta responde a que el Ejecutivo no les ha escuchado y no está ofreciendo "respuestas suficientes" para los trabajadores del campo.

La organización incide, sobre todo, en la importancia de reformar la Política Agraria Común (PAC) en 2025. Además, piden por ello un cambio de rumbo en las políticas europeas y, en España, una mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria. Por otro lado, Cortés, que ha recalcado la "nula respuesta" que están recibiendo desde Agricultura, ha aventurado que la continuidad de las protestas dependerá de la misma.

"Si salimos a la calle era porque se estaba perjudicando a la agricultura española y estamos en las mismas condiciones, por lo que no hay ningún motivo para guardar los tractores y volver a casa. El Ministerio de Agricultura no está a la altura porque las 18 medidas que ofreció son parches y no sirven para paliar los problemas que tenemos" ha sentenciado Cortés sobre las ayudas que anunció en su momento el ministro Luis Planas.

Dos actos simbólicos

La protesta irá acompañada además de dos actos simbólicos. Antes de iniciar la marcha los agricultores procederán a una donación de 125 litros de aceite de oliva virgen extra a la ONG Mensajeros de la Paz. Lo hacen, según ha afirmado Cortés, porque "el aceite es un producto sobre el cual se están aplicando todos los males". Además, a su llegada a la sede de Agricultura realizarán otro acto, una donación de sangre. El motivo, como detalla la organización, es representar que "se están dejando la sangre" en el campo y convertirlo en una medida de solidaridad para el resto de la sociedad.

Unión de Uniones ha tendido la mano además a las tres organizaciones mayoritarias para que se sumen a esta tractorada, pero estas han rechazado su participación. Pese a ello, la organización anima a asociaciones de consumidores y a cualquier persona a sumarse a la marcha, que se articulará bajo los lemas 'Porque nos siguen sobrando los motivos' y '¡Consumidor! ¡Ven con nosotros!'. "Queremos ganarnos a la población porque creemos que están tan perjudicados los consumidores como los agricultores", ha apuntado Cortés sobre la manifestación, de la que espera, asimismo, que sea "un día pacífico, de reivindicación, pero también de fiesta".