Yolanda Díaz reitera que no aceptará recortar el subsidio por desempleo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este sábado en A Coruña que jamás aceptará "recortar" el subsidio por desempleo, del que ve necesario mejorar y ampliar su cobertura, por lo que, como en la víspera en Bilbao, mantiene distancia sobre la posición del PSOE.

En un acto de Sumar en el Palexco, Díaz ha hecho hincapié en que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no compartirá un recorte en los derechos de las trabajadoras y trabajadores del país y ha recordado que únicamente el PP se atrevió a recortar la protección social cuando eliminó el subsidio para mayores de 52 años.

Ha recordado que Sumar "hace de las injusticias su bandera" y ha traído a la memoria cuando fue cuestionada por la subida del SMI, los ERTEs y la reforma laboral, pese a ser medidas, ha afirmado, eficaces tanto en términos económicos como sociales.

Sumar rechaza ahora de manera tajante, por tanto, la oferta que le hizo llegar el Ministerio de Economía, que todavía preside Nadia Calviño, sobre el subsidio de desempleo porque entiende que ahonda en la diferencia y en los recortes, está más cerca de las propuestas del PP y contradice a Europa y al acuerdo del Gobierno, tal y como ha desgranado Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda, pese a confesar públicamente un día más la diferencia importante entre el modelo de protección social del PSOE y el que ella promueve, ha confiado en poder lograr un acuerdo.

En un momento de su discurso, ha incidido en que evidentemente tiene diferencias con el PSOE, pero estas no impiden "gobernar juntos", porque lo más importante es saber llegar a entendimientos.

Ha dicho Yolanda Díaz ser "hija de un padre" que le enseñó "el valor de la conciencia y de las convicciones". "Tardo mucho en sacar las cosas, pero sé muy bien a quién represento", ha manifestado la política gallega, que ha declarado no decir nunca cosas que no piensa y que no cumple. Al igual que con el subsidio, también ha rechazado de manera tajante replantear los impuestos de la banca.