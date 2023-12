Los sindicatos acusan a Trabajo de "asumir" la propuesta de la patronal sobre la subida del salario mínimo

La segunda reunión convocada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y empresarios para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha terminado nuevamente sin acuerdo y sin una nueva fecha de convocatoria. Desde los sindicatos han apuntado que si no se alcanza un acuerdo, será el Gobierno el que decrete finalmente un porcentaje de subida para que el 1 de enero de 2024 los trabajadores afectados sepan cuánto van a cobrar.

En el encuentro de este lunes, el ministerio que dirige Yolanda Díaz ha propuesto a sindicatos y empresarios una subida del 4%, lo que situaría su cuantía en 2024 en 1.123,2 euros al mes por 14 pagas, frente a los 1.080 euros actuales, tal y como ya había adelantado que haría.

Así lo han trasladado a la prensa a su salida de la segunda reunión la secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que consideran que este planteamiento hecho por Trabajo "viene a asumir" la petición de CEOE y Cepyme, que habían planteado una subida del 3%, con posibilidad de sumarle hasta un 1% en caso de desviación de la inflación.

Durante el encuentro que ha tenido lugar este lunes, los sindicatos han señalado que no se ha logrado un acuerdo debido a que la patronal no ha querido "acercar posturas" y ambas partes se han mantenido en las mismas: la CEOE con su propuesta de subir un 3% y los sindicatos con que la subida alcance el 60% del salario medio y que este incremento sea lo suficientemente alto para compensar el impacto de la inflación en los productos más básicos.

Además de proponer un alza del 4%, Trabajo se ha comprometido a estudiar el establecimiento de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, según fuentes del ministerio consultadas por Europa Press. Se trata de una medida demandada por la CEOE, que ha pedido concretamente que esta bonificación sea del 20%, pero a la que se oponen los sindicatos.

El ministerio también ha mostrado su disposición a estudiar la repercusión de algunas contratas públicas afectadas por la subida del SMI para trasladárselo a los ministerios competentes. La patronal lleva tiempo pidiendo que se indexe el SMI a los contratos públicos, una demanda con la que, a priori, están de acuerdo los sindicatos.

CC OO y UGT han recordado que ésta "no es una decisión" sólo de Trabajo, ya que el Ministerio de Economía y el de Hacienda son los competentes, por lo que desde Trabajo han apuntado que primero "tendrán que hablar entre ellos". En todo caso, han calificado de "no prioritario" indexar la subida del SMI a los contratos públicos y han señalado que esta propuesta planteada por la patronal, y con la que los sindicatos manifestaron estar de acuerdo en la primera reunión, no debe condicionar el alza del SMI.

Por su parte, fuentes de la CEOE han indicado a Europa Press que en la reunión de hoy ha sida informada de la propuesta del Gobierno y que su organización ha vuelto a poner sobre la mesa los planteamientos que llevaron a la primera reunión del SMI. Éstos, han recordado las mismas fuentes, tienen que ver con la necesidad de indexar los contratos públicos al SMI y con que la evolución de esta renta mínima "vaya a la par" del marco general de negociación colectiva.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo está "cerca" de alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios para la subida del SMI de 2024 "porque las pretensiones" de los agentes sociales no están "muy alejadas". "Estoy plenamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Estamos muy cercanos", ha señalado.