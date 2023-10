Todos los socios de Sánchez plantan a la princesa Leonor en su jura de la Constitución

El Congreso celebrará este martes una de sus sesiones más solemnes ante un hemiciclo abarrotado en el que se sentarán, además de los diputados, los senadores: el juramento de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Pero en dicho acto no estarán presentes los socios en los que el presidente Pedro Sánchez quiere apoyarse para seguir en la Moncloa: todos ellos dejarán vacíos los sitios que tienen reservados en las cerca de 600 sillas de terciopelo rojo que se han habilitado para acomodar a sus señorías, como muestra de su ideología republicana y su rechazo a la monarquía.

La más destacada de estas ausencias, tanto por el número de parlamentarios que no asistirán al acto como por su papel dentro del futuro Gobierno de Sánchez, es la de Sumar. Tal y como anunció la semana pasada la coalición, en el acto de jura de la Constitución únicamente harán acto de presencia la vicepresidenta Yolanda Díaz, como miembro del Gobierno, y la portavoz, Marta Lois. Asimismo, la diputada Esther Gil de Reboleño también asistirá, aunque en su caso por ser vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja.

Inicialmente, a Gil de Reboleño iba a acompañarla el otro representante de Sumar en la Mesa, Gerardo Pisarello. No obstante, este lunes su partido, En Comú Podem, anunció por sorpresa que Pisarello había decidido ausentarse del acto "por coherencia republicana y por disconformidad con un acto anacrónico que pretende legitimar la falta de democracia en la elección de la Jefatura de Estado", pese a que Sumar confirmó el jueves pasado que el dirigente iba a ser uno de los pocos diputados de la coalición presentes en el Congreso al ocupar un "cargo institucional".

En representación de los comuns catalanes acudirá al evento el ministro de Universidades, Joan Subirats. Por el contrario, los ministros de Podemos e IU también han decidido no hacer acto de presencia este martes en el Congreso, por lo que el escaño de las números uno y dos de Podemos, las ministras Ione Belarra e Irene Montero, y el del líder de IU, el también ministro Alberto Garzón, quedarán vacíos. "Es un acto para blindar la dinastía y la sucesión monárquica, y Podemos no va a formar parte de esa operación: ni nuestros diputados ni nuestras ministras acudirán al acto, precisamente por compromiso democrático", argumentaron los morados el pasado fin de semana.

Nacionalistas e independentistas se ausentan

Tampoco estarán en la celebración los grupos parlamentarios completos de ERC, Junts, EH Bildu, BNG y PNV, que han declinado asistir a la ceremonia. Los cuatro primeros no lo harán por sus ideales republicanos y su ideología independentista, mientras que el PNV afirmó el pasado jueves a través un comunicado que "lo único que se pretende trasmitir con esta ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco". La formación, inmersa en su pugna con EH Bildu por la hegemonía del nacionalismo vasco, aseguró también que "no comparte el empeño de convertir, con los desfiles, un acto teóricamente civil en una especie de exhibición cívico-militar".

Los independentistas catalanes, vascos y gallegos no suelen participar en ningún acto que cuente con la presencia del rey Felipe VI o que esté relacionado con la Familia Real, por lo que su ausencia no es sorprendente. De hecho, en los últimos tiempos, ERC, Junts, EH Bildu y el BNG han declinado acudir incluso a las rondas de consultas convocadas por el jefe del Estado para definir a los candidatos a la investidura tras las elecciones. Por el contrario, el PNV —muy presionado en los últimos tiempos por el crecimiento de EH Bildu— siempre ha asistido a estas rondas.

La derecha ha criticado muy duramente las ausencias de los potenciales socios del Gobierno en el acto de este martes. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo hincapié este lunes en que el desplante de varios ministros de Sumar, así como del PNV y ERC, demuestran "con quién está dispuesto a pactar Pedro Sánchez con tal de ser presidente". Además, Gamarra acusó al presidente en funciones de "callar" y "permitir" que miembros de su Gobierno no acudan a un acto de tanta "relevancia institucional". En definitiva, los populares censuran que Sánchez reste importancia a las ausencias y cree que le retratan, ya que quienes faltarán en la jura de Leonor, "un acto para asentar la arquitectura constitucional", son los futuros socios de Sánchez.

Por su parte, Vox considera que la de este martes es una "jornada histórica" y ha lamentado que se vea "enturbiada" por las ausencias. "Los socios de Sánchez y del PSOE van a protagonizar de nuevo un ataque a nuestra nación, porque despreciar la Corona es un ataque a España", afirmó este lunes al respecto el secretario general del partido, Ignacio Garriga. "Los separatistas, los filoetarras y la extrema izquierda van a despreciar al mayor símbolo de la unidad de nuestra patria", añadió, recalcando que, a su juicio, es "inaudito" que haya miembros del Gobierno que no vayan a estar presentes en la jura de la Constitución de la princesa.

En Moncloa, no obstante, restan importancia a las bajas que se han ido produciendo de los partidos a su izquierda. "El Gobierno estará casi al completo", apuntó este lunes la portavoz Isabel Rodríguez al ser cuestionada sobre la ausencia de Belarra, Montero y Garzón. Asimismo, destacó el "mimo" y la "importancia" que le han dado desde el Ejecutivo al acto, que es "un hito muy importante para fortalecer la democracia garantizando el futuro de la corona".