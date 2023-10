Uno de los dos representantes de Sumar en la Mesa del Congreso incumple a última hora la orden de Díaz y no irá a la jura de Leonor

Continúa el goteo de bajas entre los cargos institucionales de Sumar invitados a la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, que tendrá lugar este martes en el Congreso. El fin de semana, las números uno y dos de Podemos, las ministras Ione Belarra e Irene Montero, y el líder de IU, el también ministro Alberto Garzón, anunciaron que se ausentarán del acto. Y este lunes, uno de los dos representantes de Sumar en la Mesa de la Cámara Baja —el órgano de gobierno de la institución—, Gerardo Pisarello, también comunicó que no asistirá al evento, pese a que el viernes pasado Sumar había confirmado su presencia.

El jueves pasado, y tras semanas de debates internos sobre qué posición debía adoptar Sumar con respecto a la jura de Leonor de Borbón, la coalición anunció que sus diputados rasos se ausentarían del acto y el grupo parlamentario estaría únicamente representado por la portavoz, Marta Lois, además de por la líder, Yolanda Díaz, que acudiría en calidad de vicepresidenta del Gobierno. Además de ellas dos, y ministros aparte, los únicos dos cargos cuya presencia confirmó Sumar fueron Gerardo Pisarello y Esther Gil de Reboleño, como miembros de la Mesa del Congreso.

Con la decisión de que sus diputados rasos se abstuvieran de acudir al acto de jura, la coalición trató de tomar una decisión salomónica para escenificar sus ideales republicanos y, a la vez, evitar ausentarse por completo del evento. Sumar argumentó que, enviando únicamente a sus "cargos institucionales", conseguía combinar el "respeto institucional" y el "respeto a la ciudadanía". Pero el fin de semana Belarra, Montero y Garzón anunciaron que, pese a ser cargos institucionales de Sumar, no acatarán las órdenes de Díaz. Y este lunes hizo lo mismo Pisarello, que justificó su decisión "por coherencia republicana y por disconformidad con un acto anacrónico que pretende legitimar la falta de democracia en la elección de la Jefatura de Estado".

"Por responsabilidad con las funciones de Gobierno y para garantizar una presencia institucional mínima, sí asistirá el ministro de Universidades, Joan Subirats", planteó en un comunicado En Comú Podem, el partido al que pertenece Pisarello. Subirats y Díaz serán, por tanto, los únicos ministros de la coalición Sumar que sí acudirán al acto de jura de la Constitución por parte de Leonor.

Sumar no es la única formación que ha anunciado que no acudirá el martes a la jura de la princesa Leonor. La última en hacerlo, el jueves pasado, fue el PNV, y antes ya habían excusado su presencia EH Bildu, ERC, Junts o el BNG. Estas últimas evitarán acudir por su ideología independentista y republicana, mientras el PNV afirmó el jueves en un comunicado que "lo único que se pretende trasmitir con esta ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco".