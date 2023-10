Díaz y su portavoz en el Congreso acudirán a la jura de la Constitución de Leonor pero los diputados rasos de Sumar se ausentarán

Sumar toma una decisión salomónica para escenificar sus ideales republicanos y, a la vez, evitar ausentarse por completo del acto de jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, que tendrá lugar el próximo martes en el Congreso. Tras semanas de fuerte debate en el seno de la coalición, fuentes de Sumar confirmaron este jueves que sus diputados rasos se ausentarán y el grupo parlamentario estará únicamente representado por la portavoz, Marta Lois. Además, la propia Yolanda Díaz acudirá en calidad de vicepresidenta del Gobierno, y lo mismo harán los diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Esther Gil de Reboleño, miembros de la Mesa del Congreso. Así, todos los socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitarán acudir al acto.

La decisión se comunicó este jueves después de semanas de indecisión y de que portavoces de varios de los diferentes partidos que componen Sumar hubieran admitido, en público o en privado, la incomodidad que les producía acudir a un acto que tendrá a la princesa Leonor como protagonista en calidad de heredera al trono y a la Jefatura del Estado. No obstante, no se han despejado todas las incógnitas, puesto que se desconoce si estarán presentes en el evento los ministros del actual gabinete en funciones que pertenecían a Unidas Podemos y que ahora forman parte de Sumar.

Entre ellos se encuentran las números uno y dos de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, respectivamente, y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, los tres abierta y declaradamente republicanos y que, además, lideran partidos que rechazan la existencia de la monarquía en España. Fuentes próximas a Garzón aseguran que el ministro de Consumo en funciones aún no ha tomado una decisión sobre su presencia o no el próximo martes en el Congreso, mientras Podemos rechaza ofrecer ninguna información sobre si sus dos principales líderes acudirán a la jura de Leonor o no.

Con la ausencia de casi todos sus diputados y la única presencia de Lois como representante del grupo parlamentario, Sumar se une al resto de formaciones que han anunciado que no acudirán el próximo martes a la jura de la princesa Leonor. La última en hacerlo, este mismo jueves, fue el PNV, y antes ya habían excusado su presencia EH Bildu, ERC, Junts o el BNG. Estas últimas evitarán acudir por su ideología independentista y republicana, mientras el PNV afirmó este jueves en un comunicado que "lo único que se pretende trasmitir con esta ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco".

La decisión de Sumar ha venido precedida de un intenso debate en el seno del grupo parlamentario para decidir la posición en un asunto que, como todos los relacionados con la relación con la monarquía, siempre resulta muy incómodo para el espacio a la izquierda del PSOE. Partidos como IU han defendido dentro del grupo parlamentario que no habría que acudir a la jura de la princesa Leonor, y el diputado Vicenç Vidal, de Més, una formación balear inserta en Sumar, ya anunció por su cuenta hace días que se ausentaría del acto.

Quien más claro fue a la hora de evidenciar estas diferencias internas en el seno de Sumar fue precisamente uno de los pocos parlamentarios del grupo que acudirá: el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. El parlamentario, perteneciente a la formación catalana En Comú Podem, se mostró el miércoles contrario a "legitimar un acto por el cual alguien pueda ser jefa del Estado por ser hija de alguien", pero también afirmó que asistiría a la jura "como miembro de la Mesa con la máxima dignidad republicana posible". "Y saldré de ese acto con las mismas ideas con las que asistiré, y con la convicción de que la monarquía es una antigualla en el siglo XXI", zanjó.

El mandato constitucional

El acto del próximo martes se celebrará en cumplimiento del artículo 61 de la Constitución, que establece que la princesa heredera, al cumplir la mayoría de edad, "prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas". Ese mandato, no obstante, no detalla qué formato debe tener ese acto, si bien la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha optado por replicar el que realizó el actual rey Felipe VI en 1986.

Por tanto, además del acatamiento de la Carta Magna, se celebrará un saludo institucional y se impondrán a la heredera las medallas de Congreso y Senado. Antes del evento, además, la princesa Leonor y los reyes serán recibidos por el batallón de honores de las Fuerzas Armadas, integrado por cuatro compañías de los Ejércitos de Tierra y Aire, Armada y Guardia Civil.