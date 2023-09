El mundo asociativo celebra el primer año de 'Capaces': "Su nacimiento es una gran noticia para la discapacidad"

Capaces nació hace justo un año con un objetivo claro: dar visibilidad a la realidad que viven cada día las personas con discapacidad, sus familias y todos los que trabajan por y para ellos. Una realidad reflejada desde la mayor pluralidad posible, dando voz al mundo asociativo en su conjunto, tanto en primera persona, como a través de asociaciones de pacientes, familias, fundaciones de toda índole, profesionales y científicos.

Desde Capaces es obligado agradecer a todas aquellas entidades que nos ayudan a diario a mostrar un crisol de voces tan diverso como lo es la discapacidad y que, a su vez, han querido felicitarnos en nuestro primer aniversario.

Albert Campabadal, presidente de CEDDD: "Felicitamos por incluir al sector social en la actualidad diaria"

Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, su presidente, Albert Campabadal, nos hace llegar estar palabras: "Las entidades y asociaciones que formamos CEDDD, felicitamos a todo el equipo de Capaces por el esfuerzo para visibilizar todas las realidades de la discapacidad a través de historias con nombres y apellidos, y por incluir al sector social en la actualidad diaria con una identidad propia, otorgándole la importancia informativa que requiere. Asimismo, agradecemos el interés de trasladar a sus lectores todo lo que acontece y es actualidad en el entorno de CEDDD. Os deseamos todos los éxitos que merecéis".

Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE: "Contar con medios que dediquen espacio es fundamental"

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica es una entidad que representa a las más de 2,5 millones de personas que en España conviven con este tipo de discapacidad. Su presidente, Anxo Queiruga, que es además vicepresidente de CERMI, asegura que "contar con medios que dedican espacio y recursos de manera continuada a informar sobre las cuestiones que nos afectan a las personas con discapacidad es fundamental para promover nuestra plena inclusión en la sociedad y concienciar al resto de la población sobre la importancia que tiene que podamos ejercer todos y cada uno de nuestros derechos. Gracias por vuestro apoyo y enhorabuena por este primer año ejemplar".

Carlos Valiente, presidente de ANCEE: "Gracias por hacer más visible la discapacidad, por acercar la innovación y la ciencia"

La Asociación Nacional de Centros de Educación Especial, no sólo representa a los centros educativos que atienden casi de manera personalizada a casi 43.000 alumnos en España, también a centros especiales de empleo, ocupacionales… Desde la entidad, presidida por Carlos Valiente, nos trasladan su agradecimiento por "hacer más visible el mundo de la discapacidad, por acercar la innovación y la ciencia, por compartir las experiencias de muchos profesionales implicados y, por supuesto, por dar voz a sus auténticos protagonistas y sus familias".

Juan Carrión, presidente de FEDER: "Gracias por haber puesto el foco en la discapacidad"

La Federación Española de Enfermedades Raras, que representa a más de tres millones de personas y decenas de entidades, su presidente, Juan Carrión, quiere "dar las gracias a Capaces, a todo el equipo profesional que lo hace posible y a 20minutos, que acoge este espacio, por haber puesto el foco en la discapacidad y en nuestra causa en particular. Esperamos que éste sólo sea el primer año de muchos. ¡Enhorabuena y felicidades!".

Enrique Galván, director de Plena Inclusión: "Las vidas de las personas con discapacidad intelectual no suelen atraer el interés de los medios"

Plena Inclusión España, la confederación que acoge a decenas de entidades que velan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual en España, nos hace llegar estar palabras a través de su director, Enrique Galván: "Las vidas de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no suelen atraer el interés de los medios de comunicación. Sus necesidades, sus logros, sus ilusiones, así como la defensa de sus derechos, quedan a menudo relegadas a espacios marginales en estos medios. Además, en las noticias que se publican se aprecia un descorazonador desconocimiento del tema, cuando no una patente insensibilidad respecto hacia su dignidad como seres humanos. Por esas razones, el nacimiento, hace un año, de Capaces en 20minutos ha supuesto un hito en el panorama mediático y una gran noticia para el movimiento asociativo de personas y familias que trabajamos y vivimos con estas personas".

Desde Plena Inclusión quieren, además, "felicitar a 20minutos y a las profesionales que escriben los contenidos de Capaces. Gracias por vuestra sensibilidad y compromiso. Confiamos en que este suplemento tenga larga vida y pueda seguir informando de historias y experiencias que tanto importan a quienes creemos que podemos construir una sociedad más inclusiva y en la que las personas con discapacidad asuman el papel de protagonistas de sus vidas que les corresponde, dando mayor visibilidad a su participación en la comunidad que habitan".

Manuela Muro, la presidenta de ASPACE: "Ha demostrado su compromiso con las personas con discapacidad"

En España hay unas 120.000 personas con parálisis cerebral, una pluridiscapacidad que, Manuela Muro, la presidenta de Confederación ASPACE, agradece que tenga un hueco en Capaces: "Felicitamos a Capaces y a todo su equipo por este primer año de vida en el que ha demostrado su compromiso con las personas con discapacidad y sus familias. Hoy queremos daros las gracias por visibilizar y por ayudarnos a reflejar la realidad y las demandas de las personas con parálisis cerebral".

Susana Gallego, Fundadora de Facilito TV: " Todavía nos queda mucho que contar"

Susana Gallego, además de conseguir ser finalista en los Premios Avanzadoras de 20 minutos, ha creado un canal de televisión dedicado a personas con discapacidad intelectual, Facilito TV. Desde su canal, quiere felicitar a Capaces por su primer año de vida: "Felicidades, enhorabuena y muchas gracias por contar con Facilito TV y acogernos en esta gran familia. Nos vemos, que todavía nos queda mucho que contar".

Antonio Rodríguez, presidente de Atades: "Medios como el vuestro son necesarios para construir una sociedad más justa e inclusiva"

Atades, entidad líder en Aragón en el apoyo desde las personas con discapacidad intelectual con 61 años de historia, nos hace llegar este mensaje de boca de su presidente, Antonio Rodríguez Cosme: "Para Atades, es un placer que exista Capaces. Hoy queremos felicitaros por este primer año de vida. Medios como el vuestro son necesarios para que juntos construyamos una sociedad más justa e inclusiva. A todo el equipo, muchas felicidades".

Amparo Rey González, Responsable de Comunicación de Autismo España: "Gracias por darnos voz"

En España hay unas 500.000 personas con autismo, medio millón de personas y sus familias que también sienten, en boca de Amparo Rey González, Responsable del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales de Autismo España, que han encontrado un hueco en Capaces, "queremos felicitar al equipo por este primer aniversario. Gracias por el compromiso demostrado con las personas con autismo y sus familias desde el primer día. Gracias por darnos voz, por ser altavoz de nuestras demandas y de nuestras reivindicaciones, por ayudarnos a dar una información veraz, a visibilizar la condición y a concienciar sobre su variabilidad y especificidad. Es una suerte poder contar con vosotros, así que feliz primer aniversario a todo el equipo por estar siempre ahí".

Claudia Tecglen, psicóloga con discapacidad: "Sois una ventana que nos da voz y visibilidad y nos ayuda a convivir con la discapacidad"

Claudia Tecglen es psicóloga, tiene parálisis cerebral y desde hace unos años la presidenta de la Fundación Convives con Espasticidad. Además, colabora de forma puntual con Capaces, a la que agradece "darnos voz y visibilidad de una forma realista a las personas con discapacidad y a nuestras familias, porque la discapacidad no es un mundo aparte y es parte del mundo real, porque somos ‘capaces’ de muchas cosas y porque sois una ventana que nos da voz y visibilidad y nos ayuda a convivir mejor con la discapacidad. Como presidenta de Convives con espasticidad y psicóloga con parálisis cerebral, no me queda más que desearos celebrar juntos 1.000 años más".

Cristina Isabel Domínguez, de Down España: "Gracias por dar voz a las personas con discapacidad y sus familias"

Cristina Isabel Domínguez, una usuaria de Down España, confederación que representa en España a las personas con síndrome de Down, también quiere agradecer la labor de la sección, "desde Down España queremos felicitar a Capaces en su primer aniversario. Gracias por dar voz a las personas con discapacidad y sus familias. Os deseamos toda una vida de éxito".

​Pilar Villarino, Directora ejecutiva de CERMI: "Damos las gracias por crear un especio de periodismo social"

Desde CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Pilar Villarino, su Directora ejecutiva señala que: "Cuando se cumple el primer año de la sección Capaces de 20minutos, desde el CERMI queremos participar en este aniversario dando las gracias por crear un espacio de periodismo social que acerca esta realidad desde la visión protagonista de las personas con discapacidad".

Antonio Mayor Villa, director de Comunicación de Grupo Social ONCE: "Informar con normalidad de la discapacidad es un gran logro"

Desde ONCE, una de las primeras entidades en España que empezaron a trabajar por las personas con discapacidad también quisieron trasladarnos sus felicitaciones porque "informar con absoluta normalidad de la realidad cotidiana de las personas con discapacidad en un espacio ubicado en un medio generalista de gran recorrido es, sin duda un gran logro. Vuestros enfoques y tratamientos, muy lejos de la pena y el heroísmo, son siempre un referente para ubicar a las personas con discapacidad en el espacio de los derechos de ciudadanía, desde el conocimiento y la empatía, desde el ejercicio periodístico de contar historias cotidianas lejos del morbo y el sensacionalismo.

Además, el hecho que algunos profesionales con discapacidad sean vuestros colaboradores es otro punto a favor. Desde el Grupo Social ONCE, sólo podemos felicitaros por este primer año y desearos muchos más de periodismo social, el periodismo que está al lado de la piel de las personas, de todas las personas", asegura Antonio Mayor Villa, director de Comunicación de Grupo.

Eva Revuelta, directora de Comunicación de Fundación Querer: "Juntos podemos lograr un impacto positivo y crear el camino hacia un mundo más inclusivo"

La Fundación Querer no es sólo una entidad que atienda a personas con discapacidad y busca la divulgación e investigación de la discapacidad causada por enfermedades neurológicas, también es el compañero de viaje de 20minutos en el nacimiento y el día a día de Capaces. Por este motivo, su felicitación, de la mano de su directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Eva Revuelta, es tan especial, "todo el equipo de la Fundación Querer está feliz de poder celebrar con vosotros este primer aniversario. Cuando Capaces comenzó hace un año, no éramos conscientes de lo mucho que nos iba a ayudar a poder transmitir las historias, las necesidades y desafíos de todas las familias con niños con enfermedades raras y poder llegar a los corazones de tantas personas. Queremos agradecer a todo el equipo ese apoyo incondicional y ese apoyo a la discapacidad. Juntos podemos lograr un impacto positivo y ayudar a crear el camino hacia un mundo más inclusivo. Muchísimas felicidades".