Juan Carrión, presidente de FEDER: "Tan solo una de cada tres personas con una enfermedad rara en edad de trabajar tiene un empleo"

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) reúne a más de 400 entidades representantes de enfermedades poco frecuentes y se ha convertido en uno de los movimientos sociales y sanitarios con más progreso en las dos últimas décadas. Desde que se fundara en 1999, el organismo trabaja facilitando ayudas a estas entidades y fomentando su trabajo, pero también colabora con las propias familias. Además, forma parte de distintos Comités y Grupos de Trabajo, participando en la toma de decisiones de políticas que afectan a los pacientes con el objetivo final de promover sus derechos y mejorar su calidad de vida.

Juan Carrión Tudela preside, desde hace más de una década, FEDER y su Fundación. Está al frente, además, de ALIBER, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras y, desde 2014, de la asociación de enfermedades raras D'Genes. Asimismo, es autor de diferentes artículos e investigaciones relacionadas con las enfermedades raras.

¿Varía el número de casos de enfermedades raras dependiendo de la comunidad autónoma? De ser así, ¿habría que homogeneizar el número de casos de enfermedades raras en España? La armonización a todos los niveles en términos socio sanitarios es esencial para quienes conviven con una enfermedad rara. No es que sea preciso homogeneizar el número de casos de enfermedades raras en España porque también puede haber realidades específicas y en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes, de hecho, las hay, de tal modo que en algunas regiones se considera rara una patología que no lo es en otra. El clásico ejemplo es la talasemia, una anemia de origen genético, que es rara en el norte de Europa, pero frecuente en la región del Mediterráneo. Pero volviendo a la armonización, lo cierto es que debido al sistema actual español nos encontramos con un sistema sanitario que al final son 17 sistemas sanitarios distintos, con accesos diversos a pruebas de cribado neonatal o de acceso a tratamientos, generado una inequidad entre autonomías que resulta inaceptable.

Muchos de estos medicamentos, además, no están financiados por el Sistema Nacional de Salud…La no financiación es, sin lugar a dudas, un gran problema. Existen países como Alemania, que comercializa prácticamente el 100% de los autorizadas por la EMA, seguido de Países Bajos, Finlandia y Portugal. Esto contrasta con otras realidades como Rumanía o España, donde se incorporan un 50% de los medicamentos huérfanos autorizados en Europa, según el último informe de AELMHU, que también informa de que actualmente contamos con 116 productos huérfanos con Código Nacional y un total de 59 productos financiados, lo que equivale a únicamente un 43% del total.

¿Por qué sucede esto?Quizá el mayor problema que presentan estos medicamentos en España es su elevado precio, que puede dificultar el acceso por parte de los pacientes. Sin embargo, desde una perspectiva global y según datos de AELMHU, estos fármacos representan solo entre el 3% y el 4% del presupuesto farmacéutico total y su coste puede superar el 10% del presupuesto de medicamento en los hospitales españoles. En cuanto a los tiempos de espera, al no aplicarse los Reglamentos Europeos, el retraso legal para poner un medicamento huérfano en el mercado de la UE es de 180 días. Sin embargo, algunos Estados Miembros tardan hasta 700 días en hacerlo conformando una indeseable situación en la que los pacientes no pueden acceder a los medicamentos y sus vidas se encuentran inevitablemente amenazadas. A ello contribuye el hecho de que cada país negocia por separado con las compañías farmacéuticas produciéndose lo que se llama "inequidad dentro de la UE". Frente a esta realidad, las familias no pueden esperar y muchas se ven obligadas a buscar otras vías mediante la judicialización de los procesos de acceso a tratamiento, como podemos constatar a través de nuestros servicios de atención directa; o bien a través del acceso por vías alternativas como es el uso compasivo. Evidentemente, toda esta situación supone un gran impacto para las personas con enfermedades raras ya que, si bien el principal reto en el acceso a tratamiento es la escasez (solo el 5% de las más de 6.172 enfermedades raras identificadas en Europa cuenta con él), a ello se une el acceso desigual a los ya autorizados.

Las terapias son la vía de tratamiento para aquellas enfermedades para las que no existe un medicamento. ¿Por qué es importante que sean accesibles y lo sean desde muy temprano?Mientras no exista tratamiento ni cura, es necesario garantizar el acceso a terapias que eviten el agravamiento de la enfermedad. En los datos extraídos de nuestro estudio ENSERio, el Sistema Nacional de Salud cubre la atención temprana en un 48,59% de los casos, fisioterapia en un 15,55%, logopedia en un 21%, psicología en un 26,10% y rehabilitación en un 32,19%. Frente a ello, el tejido asociativo ha tomado la iniciativa de desarrollar y prestar los servicios a las familias ya que se presentan como necesidades del colectivo, pero la administración no los ofrece. En los casos más frecuentes, aunque la administración los ofrece, el tiempo que se pone a disposición de los usuarios no es suficiente para cubrir toda la necesidad del colectivo, de manera que se acaba ofreciendo por parte del movimiento asociativo y de forma paralela, a fin de poder llegar a cubrirla.