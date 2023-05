Miguel Ángel de Casas, presidente de Autismo España: "El TEA es tan prevalente como el VIH y el cáncer y la diabetes infantiles juntos"

En España, 165 entidades relacionadas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) forman parte de Autismo España, una confederación de asociaciones que luchan por lo derechos de las personas con esta condición en nuestro país, que se calcula que son unas 450.000. Al frente de esta confederación está Miguel Ángel de Casas, padre de un chico autismo, una persona que también desde la Federación Autismo Castilla y León, el Consejo de Administración de Autismo Europa desde 2018 y el Consejo de Administración de la Organización Mundial del Autismo (OMA), pelea a diario y de manera desinteresada porque su hijo y los que son como él, tengan la mejor calidad de vida posible.

Se estima que en España hay cerca de medio millón (1 de cada 100) de personas con autismo, pero en realidad no hay datos precisos. ¿A qué se debe esa falta de datos objetivos?No hay una única causa, si hubiera solo una, seguramente ya estaría resuelto. En esta falta de datos influyen muchos factores. El primero de ellos, que el diagnóstico del TEA no es sencillo, porque las personas con trastorno del espectro del autismo no tienen ningún rasgo físico visible que la diferencie. Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en las técnicas de detección precoz, el diagnóstico sigue siendo algo realmente complejo y se puede producir a lo largo de la vida de la persona, en cualquier momento. Siempre pensamos en los niños, pero cada vez es más frecuente que se diagnostique en la edad adulta.

Por otro lado, es que el trastorno del espectro del autismo es una discapacidad relativamente joven. Hay que tener en cuenta que la primera persona a la que se le diagnosticó con autismo como tal, sigue vivo. Es un estadounidense que tendrá unos 80 años.

Eso implica que, a nivel estadístico, el autismo no esté presente en la mayor parte de los registros que se manejan a nivel público, con lo cual es realmente difícil tener datos coherentes sobre las personas diagnosticadas con trastorno del espectro del autismo. Incluso dentro entre distintas administraciones, hay datos dispares y hay muchos casos en los que el TEA no está directamente reconocido como tal.