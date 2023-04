Como muchas organizaciones que nacieron en la época, ATADES surgió a principios de los años 60 como iniciativa de un grupo de padres y madres de personas con discapacidad intelectual. Su principal objetivo era que sus hijos tuvieran un futuro mejor que el que se destinaba para la mayoría estas personas en aquella época, que era terminar ingresados en un hospicio o un psiquiátrico.

Seis décadas después, ATADES es una de las asociaciones con más prestigio de Aragón y de toda España, ofrece innumerables servicios a estas personas y sus familias y ha contribuido de manera clara a que las personas con discapacidad sean miembros de pleno derecho en una sociedad cada vez más inclusiva. Su gerente, Félix Arrizabalaga, nos habla de la trayectoria de la organización y de cómo ha cambiado la vida de las personas con discapacidad a lo largo de estas décadas.

Es gerente de ATADES desde 2008. ¿Había estado antes vinculado al mundo de la discapacidad?No, no tenía ninguna relación con la discapacidad, ni a nivel familiar ni a nivel profesional. Anteriormente había estado trabajando tanto en el tercer sector, como en la administración y en la empresa privada y en un momento determinado decidí volver a orientarme en el tercer sector y me incorporé a ATADES.

¿Los servicios que ofrecen son públicos o privados?En los distintos recursos, te puedes encontrar plazas concertadas o plazas privadas. Por ejemplo, en atención temprana no tenemos plazas públicas porque ya están dadas desde hace muchos años y no han vuelto abrir el concurso. En el caso del autismo, dentro del acuerdo marco de plazas con discapacidad, solamente hay dos tipologías de plazas para personas con discapacidad y autismo que tenemos concertadas, que son las del centro de día y una residencia para personas con autismo, discapacidad y graves trastornos de conducta. Para el resto de personas con TEA no disponemos de recursos públicos, así que lo que hemos hecho ha sido ir incluyendo servicios muy específicos que gestionamos de manera privada a la vez que tratamos con la administración para intentar que incluyan recursos de este tipo en la cartera de servicios.

ATADES dispone de varias marcas, proyectos con distintos nombres. ¿Por qué?Somos ocho personas jurídicas distintas. Y hemos decidido hacerlo así porque si no ofrecemos servicios que acaban estigmatizándose dentro de la sociedad. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy potente de atención temprana que se llama Atentia. Si en lugar de comunicarlo con ese nombre lo hubiésemos comunicado como ATADES parte de las familias que son usuarias de ese recurso no hubiesen venido, porque la percepción que tienen de nuestra organización es una percepción estigmatiza vinculada con una discapacidad intelectual profunda y unas necesidades de apoyo permanentes. Este proyecto está diseñado para acompañar a estos a niños y niñas diagnosticados con discapacidad, pero también a los que tienen dificultades en su desarrollo madurativo. Y lo mismo nos ocurre con el proyecto que estamos desarrollando de autismo, que se denomina A-Autismo. Se trata de una población con una variabilidad muy importante, muchas de ellas de alto funcionamiento, y si ese proyecto lo comunicáramos como ATADES puede que no acudieran porque no se identifican con un proyecto que asocian a discapacidad intelectual cuando sí está diseñado para ayudarles. Para evitar esa estigmatización, nos inventamos marcas que nos permitan atraer a esas personas, que no se autoexcluyan.