Inmaculada Reina, poetisa con síndrome de Down: "Cuando escribo y recito, siento que soy una más, sin importar mi discapacidad"

La discapacidad no es impedimento para disfrutar de la literatura, ni como lector, ni como escritor, ni siquiera la discapacidad intelectual. Así lo ha querido demostrar Plena Inclusión, que ha decidido compartir, con motivo del Día del libro que se celebra este domingo, el talento de decenas de escritores creando una web para la ocasión: Artistas.

En ella reúne 44 títulos de diversos géneros escritos por 30 personas con discapacidad intelectual, "desde Plena inclusión reivindicamos la cultura como un espacio inclusivo en el que todas las personas pueden desarrollar su talento, aportar desde su visión personal y única, y crear sin límites. En vísperas del Día del Libro, queremos subrayar la contribución de los escritores y escritoras con discapacidad intelectual y del desarrollo y su genio artístico", asegura Enrique Galván, director de Plena Inclusión España.

Un de esas artistas es Inmaculada Reina, una poetisa a la que el Síndrome de Down no impide ganar concursos de literatura ni expresar, con soltura, sus sentimientos en un papel

Hola Inmaculada. Háblanos un poco de ti…Tengo 37 años y vivo en Fernán Núñez, un pueblo de Córdoba. Desde 2007 asisto al Centro de Día con Terapia Ocupacional de la Fundación Futuro Singular Córdoba en Montilla. Allí hago muchas actividades, por ejemplo, he sido representante de mis compañeros, pertenezco al grupo de autogestores y al grupo de accesibilidad cognitiva, aprendo lengua de signos, etc. Lo que más me gusta es escribir poesías en el grupo literario de mi centro. En mi tiempo libre me gusta escuchar música, invento bailes, hago punto de cruz y leo. También viajo mucho con mi familia y con compañeros del centro.



¿Cuándo y por qué empezaste a escribir, qué te motivó?Escribo poesía desde los 21 años. Lo primero que escribí fue un poema para un concurso y después se formó el grupo literario de mi centro y desde entonces no he parado de escribir poesías. Mi monitora me dijo que había un concurso literario para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y me animó a escribir un poema para presentarlo. Con ese poema gané el segundo premio del certamen literario que organizaba Feaps Andalucía, que ahora se llama Plena Inclusión Andalucía. Ganar ese premio me hizo sentirme muy bien y escribir mis sentimientos también, así que, por eso, seguí escribiendo.



¿En qué te inspiras para escribir tus poemas?Solo escribo poesía porque es lo que más me gusta hacer y porque creo que lo hago bien, me gusta recitar mis poemas a la gente. Me inspiro en las canciones de mis cantantes favoritos y también en las cosas que me pasan y las cosas que siento. Por ejemplo, escribo un poema de amor pensando en la persona que me gusta.



Cuando termino un poema y lo leo, me siento feliz porque me gusta lo que hago

¿Qué significa para ti escribir? ¿Cómo te sientes haciéndolo?Para mí escribir es una forma de expresar lo que siento, es poder compartir con otras personas las cosas que me pasan y las cosas que me hacen sentir. Cuando me pongo a escribir me concentro y, cuando termino un poema y lo leo, me siento feliz porque me gusta lo que hago.



Portada del libro 'Tal vez soñar', de Inmaculada Reina. Grupo Singular Córdoba.

¿Cómo de importante es la poesía en tu vida?Con la poesía mi vida ha cambiado bastante, he encontrado algo que me gusta hacer y que hago bien. También, gracias a la poesía, he conocido a muchas personas y he ido a muchos lugares a recitar y eso hace mi vida más divertida. La poesía hace mi vida más feliz. Cuando escribo poesía y la recito junto a otras personas siento que soy una poeta más, sin importar la discapacidad intelectual.



De todos los poemas que has escrito, ¿de cuál te sientes más orgullosa?El poema que más me gusta de todos se titula Mi canción. Lo escribí para un proyecto con artistas de Córdoba llamado 'Versos trazados'. En este proyecto un músico llamado Jordi Arranz hizo con su guitarra música para mi poema y por eso le tengo mucho cariño. Este poema habla del amor y la música.



MI CANCIÓN

Eres mi canción favorita

cántala otra vez y para.

Cambio el principio y yo canto

para que tú la escuches.

Eres el regalo de mi vida,

una palabra de amor,

un ángel que convierte en rosa otra flor.

Mi canción, mi dulce melodía...

Eres mi canción favorita,

un suave sonido que dice te quiero,

y vuelve esa sonrisa

para que tú te enamores.



¿Qué opina tu entorno de que escribas?Mi familia me apoya y está contenta de que escriba. Cuando van a recitales y me ven leer lo que escribo delante de mucha gente se sienten orgullosos de mí. Muchas personas de mi pueblo han comprado el libro que publicamos el año pasado y me dicen que les gusta mucho.

Mis amigos y compañeros del centro están contentos con lo que hago y me animan a seguir. Les gusta que les lea las cosas que escribo.



Y la gente menos conocida, ¿se sorprende de que una persona con Síndrome de Down escriba?Sí, en los recitales en los que participo, mucha gente dice que se ha sorprendido y que no se esperaban que pudiésemos escribir esos poemas tan bonitos. Nosotros les decimos que tenemos el apoyo de nuestra monitora para elegir temas o corregir algunos errores, pero que las ideas son nuestras y los poemas los escribimos nosotros. Mi monitora siempre nos dice que lo que hacemos es muy importante porque ayudamos a que la gente se dé cuenta de que tenemos muchas capacidades y muchas cosas que aportar en la sociedad.



Lo que hacemos es muy importante, ayudamos a que la gente se dé cuenta de que tenemos muchas capacidades y muchas cosas que aportar

Después de ganar varios premios, participar en varios poemarios… por fin preparas el tuyo propio. ¿Qué nos puedes contar de él?Llevo dos años preparando mi propio libro de poemas, ha sido mi meta en mi Plan Personal de Apoyos en el centro. Escribo los poemas, los veo con mi monitora y hacemos algunos cambios. Luego los paso a ordenador y los ordeno por temas. Sigo escribiendo poemas nuevos y estoy pensando el título que me gustaría ponerle, pero por ahora no lo tengo claro.