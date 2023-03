Danza y teatro inclusivos: "La gran batalla es crear salidas profesionales para las personas con discapacidad"

Todavía muchas personas cuando ven una obra de danza o teatro inclusivos piensan que es amateur simplemente porque en ella aparecen personas con discapacidad. Con independencia de la calidad de la obra, la estigmatización es una de las tres grandes losas que todavía pesan sobre la danza y el teatro inclusivos, explica Ramón Marcos, director de la compañía Estamos a Tiempo.

La segunda losa es el acceso a las prácticas escénicas. “Un 90% de las personas con diversidad funcional no puede entrar en un conservatorio porque no hay adaptaciones curriculares, por ejemplo. Debería haberlas, pero no las hay”, prosigue el director.

Y la tercera atañe a personas con y sin discapacidad y tiene que ver con la presencia de la danza y el teatro en colegios. Mientras que la música o las artes plásticas están en las aulas, la danza y el teatro se quedan fuera en muchas ocasiones.

La danza y el teatro inclusivos pueden ser ocio pero también una profesión. Con esta doble premisa, la compañía Estamos a Tiempo ha puesto en marcha talleres y clases. Las clases se dirigen a las personas con y sin diversidad funcional que quieran desarrollar sus habilidades artísticas con un componente más lúdico, mientras que los talleres están dirigidos a artistas con y sin discapacidad que estén interesados en perfeccionar o descubrir nuevas habilidades artísticas. “La gran batalla de los que nos dedicamos a esto es cómo crear salidas profesionales para personas con discapacidad y la profesionalización no puede llegar sin la educación”, asegura Ramón.

El director imparte las clases y talleres siguiendo una metodología inclusiva y accesible. “Normalmente la danza y el teatro son muy verticales, están muy definidas las figuras del profesor y del alumno. Aquí hacemos todo de manera horizontal, construimos un espacio en común donde todo el mundo puede disfrutar y aprender. Trabajamos investigando dentro del cuerpo y no exponiéndolo a cosas que no pueden hacer”.

En sus clases y talleres Ramón tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado. Así, da varias opciones para que cada cual elija lo que mejor se adapta a su realidad y también tiene en cuenta realidades como que, por ejemplo, a estas clases y talleres se han apuntado dos personas con diversidad funcional auditiva, por lo que “es crucial que haya intérpretes o refuerzos para que puedan tener una experiencia plena”.

Ramón recuerda cómo la danza y el teatro inclusivos nacieron en Estados Unidos en los años sesenta. A España llegaron en los ochenta, sobre todo a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Los talleres y clases de Estamos a Tiempo nacieron precisamente porque “no existen espacios en Castilla-La Mancha de experimentación artística inclusiva, los que hay están más enfocados a la danza social”, explica su director.

Los talleres y clases son gratuitos –salvo 20 euros de matrícula– y se realizan en Albacete en dos tandas: la primera del 16 de marzo al 15 de junio, y la segunda del 19 de septiembre al 20 de diciembre.

Ramón odia las etiquetas pero reconoce que la coletilla inclusivo es lo que hace que esta danza y teatro englobe a cualquier persona. “La idea es que cualquier ser humano puede entrar en contacto con las artes escénicas”, concluye.