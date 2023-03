Leticia Zapatero, tras conseguir su primer trabajo: "Mi sueño es poder ser independiente"

En España hay alrededor de 35.000 personas con síndrome de Down y muchas de ellas tienen problemas para encontrar un empleo. Ese era hasta hace poco el caso de Leticia Zapatero, una chica de 27 años que acaba de cumplir uno de los sueños de su vida: encontrar un trabajo. Y lo ha logrado después de varios años formándose, primero en un centro ordinario de su barrio de Zaragoza y después haciendo varios cursos de administración en distintas entidades destinadas a ayudar a personas con discapacidad.

Pero lo más bonito de la historia es que, a pesar de que ha estudiado varios cursos orientados a su inserción laboral, su primer trabajo lo ha conseguido gracias a su gran pasión: la gimnasia rítmica.

Tras algunos años de buscar trabajo sin éxito, Leticia decidió apuntarse a un programa piloto que está llevando a cabo Plena Inclusión, un programa de empleo personalizado basado en la creación de nuevos puestos de trabajo diseñados pensando en cada persona con discapacidad y en colaboración con empresas.

Para crear su perfil de Leticia, decidieron crear un vídeo en el que la propia Leticia habla de sus capacidades y pasiones, "fuimos a grabar a mi barrio y a las zonas donde suelo hacer yo mis actividades: al polideportivo donde hago natación, con lo que me gusta hacer…". Plena inclusión decidió compartir el vídeo en las redes sociales y se hizo la magia "tuvo muchos ‘me gusta’, comentarios, lo compartió mucha gente y lo vio Tania, mi entrenadora de gimnasia rítmica desde hace muchos años".

Tania, que la conoce desde hace tiempo, no sabía que buscaba trabajo, y cuando la vio se dio cuenta de que sería la empleada ideal en la empresa de espectáculos en la que trabaja, concretamente en el área que ella coordina, Brutal Kids, que se encarga de organizar eventos orientados para niños con bailes, disfraces… "Cuando me lo dijeron no me lo podía creer, llegué a casa y se lo conté a mi madre. Están todos muy ilusionados y contentos y mi madre me dijo que estaba muy orgullosa de mí", cuenta Leticia.

De momento, a la espera de tener actuaciones, ya se está preparando para lo que será su puesto de trabajo, "ya estamos preparando coreografías, vestuarios, los bailes…". Muy ilusionada, Tania es la única persona con discapacidad de la empresa, pero como ya conoce a dos personas del proyecto, se siente como en casa, "me siento muy bien, muy a gusto, porque, además, ya conocía a Tania y a otra chica, que también me conocen muy bien". Se trata de un primer trabajo que no puede ser más ideal más Leticia, pues además de aunar su pasión, está con gente que es consciente de sus capacidades y de los apoyos que necesita, "es ideal que sea su entrenadora porque la conoce, sabe los apoyos que necesita, se adaptan los guiones a lectura fácil…", cuenta Clara, su persona de apoyo.

Tener por fin trabajo le permitirá cumplir otro de sus sueños, "es mi primer trabajo y lo que más ilusión me hace es trabajar con los niños, y poder ser independiente, estar activa… Mi sueño es vivir independizada. Dentro de unos años me gustaría tener otro trabajo, también entre semana, más estable…", nos contaba.

Una chica con muchos talentos que no se pueden desperdiciar

Como muchas personas con síndrome de Down, Leticia es una persona con multitud de talentos, solo hay que darles la oportunidad de que lo demuestren. Su punto fuerte es, sin duda, el arte, "llevo años haciendo gimnasia rítmica, bailo, canto jotas…". De hecho, va a ser una de las tres representantes en esta disciplina de España en las Olimpiadas Especiales, que se celebra este verano en Berlín, "me hace mucha ilusión porque me voy con otras dos compañeras como representante de España". Y lo mejor de todo es que, como trabaja con su entrenadora, podrá compaginarlo sin problemas con su nuevo trabajo.

Además del campeonato, los entrenamientos y el trabajo, Leticia quiere reservar un hueco para los demás y está deseando empezar a hacer algún voluntariado, "ya estuve en un mercadillo en Navidad vendiendo juguetes, me gustó mucho y quiero seguir haciéndolo. Si fuera con algo relacionado con niños, me encantaría", dice entusiasmada.

Lo más maravilloso es que Leticia no ha encontrado un trabajo para aquello para lo que se había preparado, sino para aquello que siempre ha sido su vocación

Precisamente para no desperdiciar el talento y las ganas de personas como Leticia, se ha puesto en marcha un estudio en el participan más de 500 personas con discapacidad en toda España. De ellas, la mitad se beneficia, como Leticia, de la metodología de empleo personalizado, que se basa en la creación de nuevos puestos de trabajo, diseñados pensando en cada persona. Es una metodología ya ha demostrado resultados para todas las personas, y de forma especial con perfiles como el de las personas con dificultades de empleabilidad debido a sus grandes necesidades de apoyo.

A la espera de conocer los resultados del estudio, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y coordinado Plena Inclusión España, ya podemos que, al menos, en un caso, ya ha sido un éxito, "lo que más maravilloso me parece del caso de Leticia es que no ha encontrado un trabajo para aquello para lo que se había preparado, sino para aquello que siempre ha sido su vocación, su entretenimiento, lo que a ella más le gusta que es bailar, los niños… su afición se ha convertido en una oportunidad profesional", asegura Mario Gracia, de Plena Inclusión Aragón, "es curioso como siendo su entrenadora, ha sido a través de las redes y este programa cuando ha sabido que buscaba empleo. Hasta ese momento la entrenadora no fue consciente de que Leticia buscaba trabajo y de las potencialidades que tenía. Es el ejemplo perfecto de lo que significa este proyecto de empleo personalizada".

Leticia y Tania son una prueba más de que, si abrimos los ojos y miramos a estas personas más allá de su discapacidad, descubriremos todo lo que son capaces de hacer.