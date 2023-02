Desde hace unos meses, María José, Ignacio y sus otros compañeros de Down Madrid esperan ansiosos a que lleguen sus dos favoritos días de la semana: los martes y los jueves, que son los días en los que se acercan al centro de mayores de La Vaguada para hacer actividades como teatro o tai-chi. Y pueden hacer gracias a una iniciativa que Down Madrid y el ayuntamiento de Madrid pusieron en marcha en septiembre.

Esta iniciativa, que de momento es solo un proyecto piloto, consiste en que un grupo de mayores con Down del Centro Ocupacional 3 Olivos se desplaza dos días a la semana al Centro de Mayores La Vaguada para compartir con los usuarios habituales actividades de ocio, culturales y deportivas.

La experiencia, como pudimos comprobar en primera persona, no puede ir mejor y la idea es, según nos contó Sandra Fernández Serrano, Coordinadora de Centros Municipales de Mayores de Fuencarral- El Pardo, "que se replique a otros centros de la zona y de la capital hasta que sea la normalidad".

Objetivos: inclusión y prevenir el envejecimiento precoz

Los centros de mayores ofrecen distintas actividades para que las personas de más de 65 años o prejubilados se mantengan activos y saludables, y ese es el objetivo que quieren trasladar también a las personas con síndrome de Down, "la iniciativa surge porque hace tiempo que se sabe que las personas con discapacidad intelectual, especialmente las que tienen Síndrome de Down, envejecen antes, aproximadamente 20 años", explica Paula Martinelli, directora técnica de Down Madrid, "un adulto con Down de 40 tiene un envejecimiento equiparable al de una persona sin discapacidad intelectual de 60. Por eso se nos ocurrió que podrían beneficiarse de las actividades y talleres que se programan en un centro de mayores, y le propusimos esta posibilidad al ayuntamiento".

María José, a la izquierda, comparte escena con una usuaria del centro de mayores. Jose Gonzalez

El ayuntamiento de Madrid no tardó en aceptar la idea, y desde septiembre, un grupo de seis personas se incorpora dos veces a la semana a las actividades del centro de mayores de La Vaguada. Empezaron con teatro y, poco a poco, han ido ampliando a otros como sudoku, dominó, tai-chi, relajación o gimnasia en el parque, "es importante resaltar que estas actividades no son específicas para ellos, porque de lo que se trata es de integrarlos con el resto de personas que vienen aquí. Las actividades específicas ya las tienen en sus centros de Down Madrid. Para ayudarles en las actividades, hay dos personas de apoyo a las que pueden recurrir si lo necesitan", explica Sandra Fernández.

De hecho, la idea es ir retirando esas ayudas para que, como se ha comprobado que ya ocurre, las ayudas o apoyos necesarios surjan de manera natural entre los usuarios del centro de mayores y los ‘visitantes’, "las personas mayores que no tienen discapacidad intelectual empiezan a hacer apoyos de manera natural, por eso la idea es que el apoyo que dé la Fundación se vaya poco a poco retirando, que convivan y se ayuden mutuamente".

Me llena muchísimo sentir que puedo ayudar a alguien, que estoy empleando mi tiempo en algo útil (Aurea)

La idea es que lo que ahora es algo nuevo y excepcional se convierta en la normal, dentro y fuera de centro, "a todo el mundo le surgen dudas sobre cómo tratarlos, y espontáneamente les sale tratarlos como si fueran pequeños. Esta iniciativa les está ayudando también a conocer, a saber cómo tratar a las personas con discapacidad. Y ese es precisamente, además de ralentizar su deterioro cognitivo, el fin último de esta actividad, el derecho a la inclusión de todas las personas con los apoyos necesarios. Mientras más oportunidades les demos, más conseguiremos que su envejecimiento se ralentice, porque la esperanza de vida también aumenta para ellos, y tenemos que intentar que envejezcan con la mejor calidad de vida posible", asegura Paula Martinelli.

El grupo de teatro inclusivo está formado por unas 20 personas, seis de ellas con síndrome de Down Jose Gonzalez

Teatro inclusivo para ayudarse mutuamente

Aunque tanto el ayuntamiento como desde Down Madrid tenían claro que se trataba de una excelente idea, aún quedaba la duda de cómo se lo tomarían sus protagonistas. Las dudas no tardaron en disiparse, "los mayores de aquí no paran de darme las gracias porque está siendo muy enriquecedor para ellos, han aprendido a conocerlos, a saber, cómo tratarlos y a que sean uno más", nos contaba Rut Fernández Sáez, Responsable del Proyecto de Animación Sociocultural de los Centros de Mayores del Distrito Fuencarral-El Pardo.

Lo mejor de la experiencia, que comparten tiempo juntos, se enriquecen mutuamente y se ayudan, como pudimos comprobar cuando asistimos a una de sus sesiones de teatro inclusivo, "los jueves son mi día especial de la semana", asegura Aurea, una jubilada de 70 años, "me llena muchísimo sentir que puedo ayudar a alguien, que estoy empleando mi tiempo en algo útil y con personas que te aportan mucho".

Ignacio y Chon (a la derecha de la foto) se han hecho grandes amigos gracias a esta experiencia. Jose Gonzalez

Aurea vino buscando expresamente la actividad de teatro inclusivo, sabiendo que compartiría espacio con personas con síndrome de Down, pero este no fue el caso de Chon, una jubilada de 76 años que asiste al centro desde hace ocho años, "no sabía que iba a compartir la actividad con personas con Down y para mí ha sido una grata sorpresa. Los quiero… sobre todo a Ignacio", decía emocionada.

Precisamente por conocer a personas como Chon, Ignacio define la experiencia nada menos que como "un sueño hecho realidad". Con 53 años, además de pasar tiempo con sus nuevos compañeros en teatro, le da al sudoku una actividad que le relaja mucho.

Casi con lágrimas en los ojos nos contaba María José lo que significa para ella venir cada jueves a hacer teatro u otras actividades a La Vaguada, "los martes y los jueves son muy especiales para mí, hasta me pongo a llorar cuando no puedo venir. Estuve a punto de poner venir tras una cada que tuve, y me hubiera puesto muy triste", recuerda.

El apoyo y la colaboración mutuos son la clave del éxito de esta iniciativa. Jose Gonzalez

Por suerte, no ha sido así, y no solo viene al teatro cada jueves, sino que es una de las actrices protagonistas de la obra que preparan, una pieza que ha sido escrita por todos los asistentes del taller y que tienen pensado presentar a un certamen que se celebra en junio y en el que participan todos los centros de mayores de Madrid que quieran. Aunque no sabe si pasará mucha vergüenza, ella se ha lanzado a la piscina, una piscina en la que sabe que siempre habrá alguien a su lado para asegurarse de que hay agua, "nos apoyan y nos ayudan mucho cuando lo necesitamos. Nos aportan mucho cariño, que es lo único que nos hace falta", dice.

Un apoyo que todos coinciden que es mutuo, "todos tenemos alguna discapacidad, no todos sabemos hacer todo, y a mí me encanta escucharles y aprender de ellos. Para mí ha sido una grata satisfacción, una experiencia maravillosa, y eso que soy muy tímida", reconoce Chon.

Me siento orgulloso de mí mismo cuando vengo aquí, y eso me da mucha fuerza y energía para seguir (Ignacio)

Esa ayuda mutua, no solo les da la oportunidad de vivir experiencias nuevas, sino de sentirse, unos y otros, mejor, más capaces, "me siento acogida, me gusta pasar tiempo con los abuelos, nos apoyan y nosotros a ellos, nos acompañamos", insiste María José; "me valoro a mí misma, veo que a mi edad puedo aportar y ayudar, y los valoro a ellos por su valentía, por venir aquí, esforzarse", asegura Chon; "me siento orgulloso de mí mismo cuando vengo aquí, y eso me da mucha fuerza y energía para seguir", añade Ignacio.

"Yo he aprendido de ellos que la vida es esto… y que ellos, si les das la oportunidad, se integran con el resto", nos decía Aurea. Solo por ver el entusiasmo con el que hablan todos, no cabe duda de que darles esa oportunidad merece mucho la pena.