Personas con síndrome de Down acompañarán a las estrellas en los Goya: "Es una oportunidad para demostrar de lo que son capaces"

Pablo, Belén y otras ocho personas de la asociación Down Sevilla están ya preparados para desfilar este sábado por la alfombra roja de la 37 edición de los 37 Premios Goya pues, por segundo año consecutivo, la Academia de Cine cuenta con personas con síndrome de Down como auxiliares de protocolo del evento. Su labor: la de realizar labores de asistencia y acompañamiento a los invitados -grandes estrellas y otras personalidades del cine español- tanto en sus desplazamientos por la ciudad como en el photocall la noche de la gala.

"Esperan el momento con muchísima ilusión", nos contaba hace unos días Alejandro Márquez, responsable de prensa de Down Sevilla, "llevamos formándolos varios días, ensayando con ellos cada detalle para que vean cómo va a ser la gala y la alfombra roja. Lo recreamos todo lo máximo posible para que vean cómo va a ser todo, para que no se pongan nerviosos".

Para algunos, como reconoce Alejandro, va a ser difícil mantener la emoción, "les explicamos, sobre todo, que cuando vean al actor o a la personalidad en concreto no se pongan nerviosos, que no los pueden abrazar por muchas ganas de tengan de conocerlos, pero uno de ellos, Pablo, un gran fan del cine español, sobre todo de Clara Lago y Belén Rueda, ya nos ha confesado que no sabe si va a poder contenerse", cuenta Alejandro sonriendo, "pero lo que queremos sobre todo es que se sientan seguros, que no se agobien con tanta gente y que busquen a alguien de apoyo -que tendrán cerca- si se lo necesitan".

Además de en la gala, Down Sevilla y los participantes en la gala llevan días asistiendo a eventos y participando en la preparación del material promocional, como la grabación de un vídeo en el que aparece Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank, o el futbolista Joaquín Sánchez.

El vídeo, editado por Down Sevilla, conmemora su participación en la Gala de los Goya y recrea de forma divertida el proceso de selección de cada uno de los jóvenes que participarán en la gala. En él, la protagonista es Ángela, la encargada de reclutar a sus compañeros y de encontrar 'el duende' de Sevilla.

Visibilizar de lo que son capaces y empoderar

El fin último de esta iniciativa, que desde Down Sevilla esperan se repita cada año, es la de visibilizar e integrar a las personas con síndrome Down en la sociedad, "se trata de personas adultas, de entre 18 y 35 años, que están casi todas trabajando. Pablo Velázquez, por ejemplo, trabaja desde hace varios años en una empresa de ascensores; Belén también trabaja en una tienda desde mucho, otro chico tiene 18 años, acaba de salir de la etapa educativa obligatoria, pero casi todos están trabajando…".

Más allá de visibilizar el síndrome, que también, lo que se pretende con esta iniciativa es visibilizar de lo que son capaces, "es una oportunidad única para validad todo lo que llevamos trabajando durante tantos años en la formación para adultos, porque muchas veces no podemos poner en práctica toda la formación que les damos, como la de protocolo", cuenta Alejandro. "Participar en esta gala nos permite demostrar que todo lo que llevamos estudiando y practicando lo podemos llevar a la práctica, sirve para la vida real. Y de hacer ver a todo el mundo que son capaces de hacer muchas más cosas de que las que, tanto la sociedad como ellos, piensan. A menudo, a las personas con discapacidad se las encasilla en determinadas profesiones, y con acciones como esta podemos demostrar que son capaces de hacer muchas más cosas", añade Alejandro orgulloso.

Esto supone un ‘chute’ de autoestima para ellas y para sus familias, "que llevan años apostando por la formación, esto es una carrera de fondo. Por eso, cuando llega una oportunidad así, son muy buenas noticias".