Ángel, Pablo, Pedro, Daniela y Rocío, campeones de la televisión por y para las personas con discapacidad intelectual

En 2022 Susana Gallego se aventuró en el proyecto más emocionante de su vida. Experta en lectura fácil y accesibilidad cognitiva, se le ocurrió la genial idea de crear un canal de comunicación hecho por y para las personas con discapacidad intelectual al que llamó Facilito TV.

Un año después, el canal no ha hecho más que crecer y más que un canal, son tres: "tenemos Facilito, que es básicamente de entretenimiento y en el que hay programas para diferentes niveles de compresión, que fue el primero que creamos; Kids para que los niños con discapacidad intelectual disfruten de sus dibujos favoritos y de contenidos más educativos y de vida saludable; y acabamos de crear el Canal informativo, en el que recopilamos y adaptamos información sobre discapacidad intelectual y va dirigido a aquellas personas que tengan un nivel mayor de compresión y también a sus familias, profesionales…", cuenta Susana.

La filosofía del canal, la tiene clara desde el principio: "dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, y para ello hay que darles espacio, que participen activamente", algo que pudimos comprobar de primera mano cuando acudimos a la grabación de su canal informativo.

Allí, cinco personas con discapacidad intelectual (Ángel, Pablo, Pedro, Daniela y Rocío), todas ellas del centro ocupacional de Pintor Rosales de la Fundación Ser, se pusieron delante de las cámaras y mostraron lo que son capaces de hacer.

Naturalidad y desparpajo ante la cámara…

"Trabajar con personas con discapacidad intelectual solo tiene un inconveniente, que les gusta mucho comer", nos dijo bromeando Erik, cofundador del canal junto a Susana, "hay que parar a desayunar, comer, merendar", dicen bromeando. Pero, efectivamente, así fue, pues, nada más llegar al espacio donde grabaron el informativo, los copresentadores hicieron una parada para desayunar. Había que coger fuerzas para una intensa mañana delante de las cámaras.

Ángel García fue el primero en lanzarse al ruedo, pues ya tenía amplia experiencia delante de las cámaras, "hace poco fue el ‘enviado especial’ de Facilito TV a un reportaje que hicimos en el País vasco, así que ya tengo experiencia", dice tranquilo. Una tranquilidad que se reflejó en intervención, plagada de anécdotas y desparpajo.

Ángel, durante la grabación del informativo Jose Gonzalez

Sus años en la radio también ayudan, pues todos ellos participan regularmente en el programa Échale papas, que emiten cada viernes desde OMC Radio usuarios del centro ocupacional, "entrevistamos a personajes conocidos como Manolo Solo o a los protagonistas y el director de Campeones, que me hicieron mucha ilusión", cuenta Ángel.

Ángel es, además, un gran amante del teatro y del cine, especialmente de las películas de espías tipo Misión Imposible, "he visto todas, me encantaría ser como Tom Cruise, que es mi actor favorito", dice convencido.

Pablo es uno de los más jóvenes del centro, pero está cogiendo tablas a una gran velocidad José González

Pablo Román, aunque es menos experimentado, pues apenas lleva unos meses en el centro ocupacional, también se pasó muy bien, "estoy muy feliz de haber venido, no me ha dado vergüenza", asegura. Y es que, como Ángel, también está acostumbrado a la radio y a hablar en público, pues hace teatro en el centro, "me gustaría ser actor de teatro", nos contó este joven de 21 años al que encanta cuidar de su madre.

Otro que estuvo muy tranquilo fue Pedro Martín, otro veterano delante de las cámaras, "no era mi primera vez y estaba muy tranquilo, así que, siempre que nos llame Susana, estaré encantado de participar", asegura. Pedro, que ahora tiene 53 años, vive con su madre y lleva varios años en el centro, así que también es un gran experimentado de los micrófonos, "en la radio también entrevistamos a mucha gente, llevo haciendo radio desde hace muchos años".

Aunque lo de locutar solo es uno de sus talentos, pues también nos contó que le encanta "pintar, dibujar, los videojuegos, los ordenadores… y las películas de terror".

Pedro se maneja como pez en el agua delante de las cámaras. No hay más que verlo posar. Jose González

… aunque también algunos nervios

Daniela, que es una de las más jóvenes del centro ocupacional (22 años), y necesitó un empujoncito para ponerse delante de las cámaras. Pero ahí estaban Susana, Mario (el educador del centro) y Ángel para tranquilizarla. De hecho, este último, que observaba atentamente la intervención de su compañera, no dudó en acudir en su ayuda y hacerle un masaje en los hombros para que se relajara, "es que son muy generosos", cuenta Susana, "en cuanto ven a un amigo en apuros, van corriendo a ayudarle".

El masaje surtió efecto y, poco después la estaba hablando con Susana como si nada, "era la primera vez en la tele y estaba muy nerviosa, pero lo disfruté mucho. Me ha gustado mucho la experiencia y me gustaría que me siguieran llamando", decía poco después. Y es que, detrás de esa timidez se esconde una artista que da rienda suelta a su talento en las clases de baile del centro, y en breve se va a animar también con el teatro.

Tras el masaje, Daniela parecía toda una estrella televisiva José González

Rocío Casas tiene 33 años, lleva años en el centro, también mucho tiempo en el programa de radio Échale papas y hace teatro. Sin embargo, quiso quedarse la última porque estaba nerviosísima, "hago teatro y me gusta mucho la radio, pero era mi primera vez delante de las cámaras y estaba muy nerviosa. Al final me lo pasé muy bien, así que me gustaría repetir", nos contó. Y eso que en el centro es de las participativas, "en el centro estoy en ‘Autogestores’, desde donde conseguimos que nos dejaran usar el móvil en el centro, en los descansos", dice orgullosa. También está muy orgullosa de su parte artística y es muy autónoma, "voy fuera del centro a clases de arte porque el encanta pintar, y voy sola en metro", asegura.

Nada como un buen abrazo para que desaparezcan los nervios. José González

Un canal por y para ellos

Además de haber conseguido formar parte del proyecto, todos ellos están encantados con el canal, "yo soy bastante autónomo y no tengo grandes problemas para entender", cuenta Pedro, que es un lector de periódicos empedernido, "pero sé que hay muchas personas que tienen una discapacidad más grave que la mía y les cuesta más, por eso creo que es muy importante que haya un canal como Facilito TV", nos cuenta.

"Facilito me parece una buena idea, porque es un espacio para las personas con discapacidad, para informarnos, para jugar, divertirnos…", asegura Ángel. "Vemos que les gusta, y eso es lo más importante, porque lo hacemos para ellos. Además, estamos detectando que también le gusta a las personas con deterioro cognitivo y estamos abriendo el abanico también incluso personas que acaban de llegar a España y no conocen en idioma", explica Susana. "Estamos creando un código, un contenido audiovisual accesible. Como la lectura fácil, pero en vídeo".

Hay que enseñar la discapacidad intelectual al resto de la sociedad, porque ofrecen unos valores de una manera natural que el resto de personas hemos ido perdiendo

Otro de sus objetivos es visibilizar a las personas con discapacidad intelectual, que representan alrededor del 1% de la población, algo que se consigue dándoles espacio, "para que la sociedad les tenga en cuenta es muy importante que se les vea, que vean todo lo que aportan y lo que son capaces de hacer", asegura. Por eso, en lugar de hacer un casting y seleccionar a un equipo fijo, prefieren invitarles a participar, "en España hay muchos centros, nos dirigimos a ellos y se apunta quien quiere, a veces vamos a grabar allí…", cuenta Erik.

"La idea es que colaboren todos los que quieran. Nosotros lanzamos la idea en los centros y participa quien quiere. Una vez aquí, como hemos hecho hoy, les dejamos que desarrollen sus capacidades, así que cuanta más gente participe, mejor, no queremos tener un equipo fijo", añade Susana, "hay que darles participación activa, hay que enseñar la discapacidad intelectual, pero no solamente a ellos, también al resto de la sociedad, porque ofrecen unos valores de una manera natural que el resto de personas hemos ido perdiendo. Es abrir una ventana al resto de la sociedad".

Y es que, como aseguran tanto Susana como Erik, conocerlos es quererlos y, sobre todo, valorarlos, "cada uno tiene su personalidad, pero son personas extraordinarias. Son un reflejo de nosotros, pero en mejor. Destacaría su sinceridad y su generosidad… tienen una capacidad de adaptación tremendo", aseguran.