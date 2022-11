Adolescentes con discapacidad intelectual reclaman más ocio y más accesible: "Muchos chavales se quedan en casa, lo pasan muy mal"

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el 20 de octubre, en el marco del Plan Enreda-T, la primera convocatoria de ayudas para el ocio de jóvenes con discapacidad intelectual. La partida, que está dotada con 150.000 euros, está destinada a financiar proyectos de ocio dirigidos a chicos con discapacidad de entre 13 y 17 años para ayudarles a fomentar su autonomía y la conciliación de sus familias.

Se trata de una iniciativa pionera que responde a una demanda de las familias, particularmente de Patricia Giral, madre de Sofía, una adolescente de 16 años con Síndrome de Down que decidió escribir directamente al ayuntamiento de la capital para pedir un ocio inclusivo y adaptado más accesible para los adolescentes con discapacidad.

Unos meses después, su demanda se ha visto materializada en este plan, que entra en vigor en enero, "tenemos ocio disponible y adaptado para nuestros hijos, pero sobre todo en asociaciones, hay muy pocas plazas disponibles y es muy caro, no todas las familias se lo pueden permitir", asegura. Además de un ocio más accesible, a Patricia le encantaría que fuera un ocio que fomente su autonomía, que se adapte a ellos y, sobre todo, que se les escuche, "queremos que sean autogestores de su propio ocio", asegura.

Lucía, amante del deporte y las tortitas

Lucía tiene 17 años y, según nos contó, se lo pasa muy bien en su tiempo libre. Su gran pasión son los deportes, pero tiene muchas más, "me gusta hacer muchas cosas: salir con mis amigos y jugar con mi hermana al fútbol, al pádel… y a otros deportes. Creo que es esencial para las personas con discapacidad hacer deporte, porque hay que moverse y además te ayuda a estar con tus amigos, tu familia… eso, a todo el mundo le gusta", asegura.

Lucía haciendo deporte, una de sus aficiones favoritas. Aquí, en una carrera solidaria. Cedida

Lucía, que asegura que está muy contenta con el ocio que tiene, también reconoce que tiene más problemas para acceder a él que otras personas, "tenemos más dificultades, porque hay cosas que nos cuesta más hacer, tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué hacemos…". Y también reclama un ocio más inclusivo, "por lo general, los fines de semana salgo con personas que también tienen discapacidad, pero también tengo amigos sin discapacidad, mis primos… Me gusta mucho porque me integro con ellos, es lo mejor para que haya inclusión", nos cuenta.

En cuanto a otras cosas que le gustaría hacer, que se incluyeran en planes adaptados para ella, más deporte, cursos de cocina, cine y teatro, "la cocina me encanta, me sale muy bien la tortilla de patata y las tortitas que las hago con mi hermana; me gusta mucho hacer maratones de películas y también voy a teatro", nos contó esta alumna del Colegio de Educación Especial María corredentora de Madrid.

A Lucía le encanta el teatro. Aquí, caracterizada para una de sus actuaciones. Cedida

Su madre, Dominica, a quien le encanta que su hija tenga tantas aficiones y sea tan activa, reconoce que mantener este nivel de ocio para su hija con discapacidad es muy caro, "todo el ocio para ellos tiene que estar adaptado y es muy caro, es mucho coste para las familias y no todo el mundo lo puede pagar". Esto provoca que muchos adolescentes con discapacidad no tengan apenas ocio y no se relacionen con mucha gente, algo que llega a afectarles mucho, y más en la adolescencia, cuando más necesitan estar con chicos de su edad, "muchos chavales se quedan en casa y es muy triste… y lo sufren muchísimo. La gente que no tiene contacto con personas con discapacidad intelectual a lo mejor puede pensar que les da igual o que no sufren, pero no es así, lo pasan muy mal", asegura Dominica, "mi hija se pedía para Reyes un amigo en su barrio para salir con ellos, como veía que hacían sus hermanos porque ella, para estar con sus amigos y hacer planes ya tiene que ser en la fundación", recuerda.

Además, muchas veces, el ocio que tienen no lo disfrutan al 100% porque tienen que hacerlo todo acompañados, "siempre va un adulto con ellos, ya sea algún familiar o con alguien de las fundaciones". Un ocio adaptado para ellos y más barato podría ser la solución, "estaría bien que hubiera más oferta cultural para ellos, para que pudieran ir al teatro, al cine, poder hacer turismo… El plan de Ayuntamiento, aunque no es mucho dinero, puede ayudar, tanto económicamente como para normalizar y visibilizar a la gente con discapacidad en todo tipo de actividades".

Paula, deseando ir a una fiesta... con karaoke

Paula, también de 17 años y con síndrome de Down, es otra gran amante del deporte -practica gimnasia rítmica, el pádel, el esquí- y de hacer planes con su pandilla, "lo que más me gusta es quedar con mis amigos, hacer planes con ellos y pasarlo bien", nos contó, "algunos días quedamos para dar paseos por el centro de Madrid y otros vamos al karaoke".

Como a cualquier adolescente, a Paula le encanta ir a conciertos. Cedida

La mayoría de las actividades que hacen son con la Fundación Down Madrid, que organiza planes los sábados por la tarde, y con la Fundación deporte y Desafío. Aun así, Paula, echa de menos poder practicar todavía más deporte y algo de ocio más típicamente adolescente, como ir a alguna fiesta en la que pueda cantar, que le encanta, "me gustaría que se organizaran fiestas, más karaoke… que son las actividades que más me gustan, aunque siempre tenemos que ir con varios adultos", nos contó.

Su madre, Marta, consciente de que su hija tiene ya ganas de ‘echar a volar sola’, también añora que haya más planes específicos para ellos, elegidos por ellos mismos y en los que pudieran ser un poco más independientes, "a día de hoy, no están yendo solos a nada. Están apuntados a un servicio de ocio con Down Madrid los sábados por la tarde que les cubre dos o tres horas, pero el resto del ocio lo montamos entre los padres del grupo. Si van a tomar algo, ellos están en una mesa, y nosotros, en otra", asegura.

Paula se prepara para salir con sus amigos. Cedida

Como al resto de padres del grupo, le gustaría que tuvieran más opciones y que pudieran, poco a poco, ser más independientes, "ellos se sienten con ganas de hacer muchas cosas, pero hay orientarlos un poco, aún no tienen capacidad para hacerlo solos, por eso nos gustaría que pudieran hacer más cosas, pero un poquito dirigidos, con alguien que les acompañe, pero que sean ellos los que puedan ir decidiendo lo que quieren hacer".

Marta espera que la partida que va a dedicar el Ayuntamiento de Madrid se enfoque así, porque prácticamente no hay ocio adaptado para ellos, y con otros adolescentes de su edad, no encajan. De hecho, Paula nos contó que solo hace planes con su grupo de amigos, en el que todos tienen síndrome de Down, porque es con los que mejor se siente, "ellos quieren hacer planes al margen de sus padres, pero tampoco tienen los mismos intereses que un niño que no tenga discapacidad. Si va a un colegio ordinario, por ejemplo, ya no tienen los mismos intereses que sus compañeros, se empiezan a aislar, se sienten desplazados… quieren hacer planes, cosas y no saben cómo hacerlo. A esta edad es muy importante que sientan que tienen un grupo de amigos, que pueden decidir, hacer cosas por sí mismos, son activos, autónomos... solo necesitan que se lo faciliten un poco, que les den un pequeño empujoncito", reclama Marta.