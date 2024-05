"Broma de mal gusto", "un error inmenso": voces en contra desde PP y PSOE por la eliminación del Premio de Tauromaquia

El Gobierno ya no convocará este año el Premio Nacional de Tauromaquia. Así lo anunciaba este viernes por la mañana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y las críticas no se hacían esperar a izquierda y derecha del panorama político. Tanto miembros del PP como del PSOE no han dudado en definir la eliminación del galardón como "censura" y "pérdida de la tradición"

Uno de los primeros en salir a la palestra ha sido el barón socialista Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha anunciaba pocos minutos después de conocerse la noticia que desde su comunidad crearán unos Premios de Tauromaquia. "Estos premios tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional", especificaba en un mensaje lanzado en X.

Como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, ya ha contactado este viernes con la Fundación del Toro de Lidia "para organizar las bases de ese premio". "No pretendemos que sea en exclusividad de nuestra comunidad autónoma", ha precisado.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, que ha anunciado también en la red social X que propondrá la creación del Premio Nicanor Villalta, "en honor al histórico torero aragonés", a la mejor faena de la temporada taurina en Zaragoza, Huesca y Teruel. Azcón ha explicado que la creación de este premio "es una decisión acordada con la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, que será parte del jurado".

"Camino equivocado"

Pero no han sido los únicos. Desde la Comunidad de Madrid, harán lo propio y acogerán los Premios de Tauromaquia "a nivel nacional", para lo que han animado al resto de comunidades a que se sumen a la iniciativa. "Es una pésima noticia. Es darle la espalda a lo que son nuestras tradiciones, a la identidad de nuestro país. Un ataque más del Gobierno que quiere diluir la idea de España para que desaparezca", ha sostenido el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura, Carlos Novillo. "No vamos a consentir que se pierda", ha reiterado.

Desde la Junta de Extremadura han mostrado su "firme apoyo" a la Fiesta Nacional, "denostada por el Ministerio de Cultura" y también abogarán por crear su propio galardón. Desde el Gobierno valenciano, el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (Vox), ha anunciado la adhesión de su departamento a la propuesta de la Extremadura y ha ofrecido "todo el apoyo" del Consell para "protegerlo" y ha definido la decisión como "censura". "Ante el sectarismo, libertad", ha señalado Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia.

En este sentido, el presidente valenciano Carlos Mazón (PP) ha calificado de "broma de mal gusto" la postura del Ministerio y ha considerado que "no es una buena noticia". "Si ese es el camino que ha decidido el Gobierno de España de ir contra la cultura y la tradición, es un camino equivocado", ha señalado el president, que también afirmado que la propuesta de "un dislate".

"Parte de la cultura y las tradiciones"

Desde las filas del propio PSOE tampoco han faltado las quejas a la decisión de Urtasun. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado este viernes que "no comparte" la decisión. "Los toros forman parte de la cultura, tradiciones y costumbres de España", aunque ha apuntado a que es una decisión del ministerio.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha manifestado que no comparte la decisión y ha pedido respeto hacia quienes defienden esta actividad como parte del "patrimonio cultural". "Soy aficionado y en mis responsabilidades públicas he demostrado mi apoyo al mundo taurino. No comparto la decisión, pido respeto hacia quienes lo defendemos como parte de nuestro patrimonio cultural", ha asegurado.

En el mismo sentido, el alcalde socialista de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha salido en defensa de los toros, de los que ha dicho que "siguen y seguirán siendo una parte de la tradición" de la localidad madrileña.

El procurador del Partido Socialista por Salamanca, Fernando Pablos Romo, también ha hablado de la medida, que a su parecer es un "error inmenso". "Muchos socialistas somos aficionados a la tauromaquia y no nos avergonzamos por ello", ha apuntado

Otros cargos del PSOE no han rechazado rotundamente la decisión, aunque se han pronunciado al respecto. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado la medida de "competencia propia" de Cultura y además ha aprovechado para aclarar que tanto la decisión de Urtasun como el anuncio de García-Page "son compatibles".

Desde Ferraz, sin embargo, han guardado silencio. "Es un premio del Ministerio", han respondido las fuentes del PSOE consultadas por Servimedia. Cabe recordar que la cartera de Cultura está en manos de Sumar.