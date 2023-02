Caterina Moretti: "No hay que tener miedo a ser diferente, porque ser diferente es un valor"

50.000 personas en Instagram y más de 750.000 en Tik-Tok se declaran ‘catelovers’, es decir, que siguen a Caterina Moretti, una influencer chileno suiza con síndrome de Down. A través de sus redes, 'La cate' quiere acabar con los mitos que aún rodean a las personas con su misma condición y empoderarlas para que no se crean menos válidas que nadie.

Afincada en Barcelona desde hace casi tres años, en la actualidad, Caterina Moretti desarrolla su actividad profesional como influencer, como assistant en las oficinas de una marca de moda y, desde hace unas semanas, como nueva embajadora de la Fundación Adecco, desde donde quiere transmitir, como ella misma afirma, "la importancia que el trabajo tiene en la vida de las personas que, como yo, se han tenido que enfrentar a determinados obstáculos y estigmas asociados a una discapacidad de intelectual".

Enhorabuena por haber sido nombrada nueva embajadora de Fundación Adecco. Además, eres locutora profesional, comunicadora, influencer…Sí, y estoy contenta y orgullosa de formar parte del equipo de embajadores de la Fundación Adecco. No es la primera vez que trabajo con ellos, ya lo hice en Chile, pero es la primera vez que soy embajadora y estoy muy contenta y orgullosa de poder dar con ellos charlas motivacionales con ellos. Yo soy chileno-Suiza y me formé en la escuela de locutores de Chile como locutora profesional. Llegué a España hace casi tres años, y fue llegar aquí y se me abrieron muchas oportunidades, muchísimas puertas para seguir creciendo.

Con cientos de miles de seguidores, haces una labor muy importante para visibilizar y dar a conocer el síndrome de Down, acabar con mitos, ideas erróneas, tanto a través de las RRSS como en charlas… ¿Por qué decidiste hacerlo?En Tik-Tok tengo muchos más seguidores que en Instagram, a todos ellos los llamo ‘catelovers’ y la comunidad la llamo ‘familia diversa’, y ambas comunidades son geniales, muchas personas me siguen… y también algún hater, jajaja. Mi idea siempre ha sido empoderar, tanto a las personas con síndrome de Down como a las de otra condición. Quiero empoderarlos porque creo que ser diferente es un valor.

¿Cómo crees que está recibiendo la gente tu mensaje?Yo creo que muy bien, que a la gente le gusta el contenido que hago, que lo reciben bien. Como te contaba, más en Tik-Tok porqué tengo muchos más seguidores, pero en las dos redes sociales me siento muy acompañada. Pero quiero dejar claro que no solo me dirijo a gente con síndrome de Down, sino a todo el mundo, porque todos somos diferentes y nos tenemos que aceptar con nuestras diferencias. Y empoderarnos con esas diferencias, que es lo que quiero conseguir.

Es un derecho de todo ser humano tener un trabajo digno, poder vivir de él, valorarse, poder ser independiente, sentirse útil…

La principal labor de Fundacion Adecco es favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Queda mucho por hacer en este aspecto?Sí, quedan muchas barreras por derribar, y muchas veces por miedo y por desconocimiento, por no saber de nuestra condición, no nos aceptan, y deberían aceptarnos con nuestras diferencias, no tenernos miedo.

¿Con qué barreras te has encontrado tú?Pues yo tengo que reconocer que no me he encontrado con muchas barreras. Ahora mismo trabajo con la Fundación Adecco y también con Simarro y nunca me han tratado diferente ni me han puesto barreras, la verdad. Me tratan como una más del equipo, no hacen ninguna diferencia.

¿Por qué crees que es tan importante que las personas con discapacidad tengan un trabajo?Primero, porque es un derecho de todo ser humano tener un trabajo digno, poder vivir de él, valorarse, poder ser independiente, sentirse útil… Para mí tener un empleo significa independencia, compromiso, desafío, responsabilidad…, pero también escuchar a otras personas, convivir y tener una rutina.

¿Cuáles crees que son mayores mitos o estigmas que aún rodean a las personas con síndrome de Down?El más dañino creo que es que siempre somos niños, porque nos infantiliza, hace que os traten de ‘pobrecitos’… Y otra cosa que me molesta mucho es que nos traten de minusválidos, que además es una palabra que nos seguimos encontrando en los baños de muchos lugares… Y no, no nosotros no somos ‘menos válidos’, el lenguaje es muy importante. Hay muchos mitos y cosas que habría que cambiar, pero especialmente esas dos, que dejen de pensar que siempre somos niños y que somos menos válidos, esos son los que primero hay que superar.

¿Qué le recomendaría a una persona con Down u otra condición que esté buscando un trabajo y no lo encuentre?Les diría que se empoderen de su diferencia y que, aunque puede que cueste al principio encontrar trabajo, que vayan ‘pasito a pasito’, como dice Luis Fonsi, porque seguro que lo consiguen. Siempre hay una oportunidad que nos está tocando a la puerta, y no tienen que tener miedo a abrirla.

El mito más dañino de las personas con síndrome de Down es que siempre somos niños, porque nos infantiliza

Y a las personas que no se animan a contratar personas con discapacidad, ¿qué les dirías?Lo mismo, que no tengan miedo a contratar a personas con discapacidad, que no tengan miedo a lo diferente, porque ser diferente es un valor. Es un proceso, pero hay que evolucionar. Por ejemplo, aquí en España la ley obliga a contratar un 2% de personas con discapacidad para que se inserten en el mercado laboral, y en Chile es un 1%. No se puede comparar un país con otro porque cada uno tiene su situación, pero es cierto, por lo que yo veo, que en España se están dando muchos pasos hacia la inclusión y hay muchas herramientas que en otros países. Estamos en el proceso, pero hay que seguir avanzando. Sobre todo, no hay que tener miedo a la diferencia ni a contratar personas con discapacidad, porque son personas que se han atrevido a seguir adelante…

Aparte de ser embajadora de Adecco, seguir con las RRSS, dando charlas… ¿Qué otros proyectos tienes en mente?¡Tengo muchos proyectos! Sobre todo con la Fundación. Con ellos, además de dar charlas motivacionales, hacemos jornadas de sensibilización. Y en breve viajo a Madrid porque vamos a lanzar una campaña con motivo del 21 de marzo, que es el día mundial del síndrome de Down, una campaña que comparto con el actor Pablo Pineda.

Dinos un sueño que te gustaría cumplir.Tengo uno y sé que se puede cumplir, que es llegar a animar los premios Goya, o ser co-animadora.