'Cromosoma 21', la serie de Netflix que normaliza y visibiliza el síndrome de Down: "Espero que sirva para derribar prejuicios"

A principios de febrero, después de cosechar un gran éxito en Chile, llegó a Netflix España Cromosoma 21, una serie que en la que están presentes varios actores con síndrome de Down. La novedad ya no es solo que estas personas participen en un proyecto audiovisual, sino que lo hagan en un proyecto que no habla de la discapacidad en sí misma; al igual que ocurre en la vida, están y forman parte de ella.

Lo más destacable de Cromosoma 21, además de contar con protagonistas con síndrome de Down, es que la discapacidad está presente desde el punto de vista de la normalización y la inclusión, no desde la infantilización. De hecho, la serie comienza cuando Tomás (interpretado por el actor Sebastián Solorza) es arrestado por su supuesta implicación en un asesinato.

Así, aunque la trama principal, como en cualquier thriller policial, es buscar a los culpables, por el camino nos encontramos los temas sociales que su creador, Matías Venables, quería reflejar, "la serie tiene personajes con síndrome de Down, pero habla de otras cosas: desigualdad social, de lo que significa vivir en los márgenes de la sociedad, el mundo delictual, la discriminación… los personajes con síndrome de Down aparecen porque son un componente más de la sociedad".

A medida que se desarrolla la trama surgen, además, debates importantes en torno a los derechos y deberes de las personas con discapacidad intelectual, como su imputabilidad, la responsabilidad de sus actos o sus relaciones afectivo-sexuales, "como creador siempre me han interesado los temas donde veo problemáticas, situaciones complejas donde no hay lecturas unívocas, como algunos de los aparecen: la paternidad en las personas con discapacidad, la responsabilidad penal, un tema sobre el que investigamos mucho, nos asesoramos con abogados, psiquiatras… porque en Chile, por ejemplo, nunca ha pasado que procesen a una persona con discapacidad intelectual por un homicidio. En este tema hay muchas zonas grises que despiertan preguntas...", cuenta Matías Venables.

La serie empieza cuando Tommy (interpretado por Sebastián Solorza) es encontrado en la escena de un crimen y es arrestado. La comisaria Mariana (Valentina Murh) será la encargada de llevar el caso. Filmnmaker

Unos compañeros más en el rodaje

Para buscar a los actores principales, Matías Venables se dirigió a Bendito teatro, una compañía chilena en la que todos los actores tienen síndrome de Down, "la directora, que además fue su coach durante la grabación, me dijo una frase que se me quedó grabada: ‘la vida de las personas con síndrome de Down es igual a la nuestra, con los mismos problemas, solo que en ellos se notan más", asegura Matías.

Y así, empezó el rodaje, con el resto de actores del elenco, especialmente con Gastón Salgado -que interpreta Bekam, el hermano de Tommy- y Valentina Muhr, la actriz que da vida a Mariana, la comisaria de policía que está a cargo del caso, "es una serie muy inteligente, porque no trata el tema de la discapacidad desde una visión infantilizada, como si no tuviesen autonomía, sino que son las propias personas con Down las que plantean los temas, desde sus derechos, sus necesidades… así quisieron que fuera desde el guion y desde la producción", asegura Valentina.

La relación entre Cristi (Pía Urrutia) y Tommy (Sebastián Solorza) plantea el tema de las relaciones afectivo-sexuales de las personas con discapacidad. Filmnmaker

Por este motivo, los actores con Down fueron, desde el principio, unos actores más, "la experiencia me ha confirmado que todas las personas tienen ciertas necesidades: puede haber una actriz que esté lactando, un actor que está pasando un mal momento… todas las personas tenemos necesidades, requisitos a los que todos nos tenemos que adaptar, facilitar su trabajo. Y lo mismo pasa con las personas con Down, que tienen algunas características o necesidades a las que la producción se adaptó, pero como lo hizo con otras muchas necesidades. Yo conocí a Sebas en un casting y nos llevamos superbién, es una persona muy abierta, muy profesional", cuenta.

A Sebastián Solorza, el actor de que vida a Tomy, por ejemplo, que tiene dificultades para leer, tuvieron que echarle una mano grabándole los diálogos. Pero eso no le restó un ápice de profesionalidad, pues si algo han querido dejar claro desde el primer momento es que todos son actores profesionales, con muchos años de sus espaldas de experiencia en obras de Bendito Teatro, "trabajo en la compañía desde hace 17 años, el teatro es mi vida", quiere recalcar Sebastián. Y lo mismo Pía Urrutia (Cristina, su novia en la serie), con quien ha compartido tablas en más de una ocasión.

Pese a tener una amplia experiencia en el teatro, Cromosoma 21 ha sido, para los dos actores, su primera experiencia delante de las cámaras, y les gustó tanto que ambos quieren repetir, "me gusta mucho trabajar con cámaras… me he sentido muy bien actuando con el grupo", destaca Sebastián. "Me ha encantado trabajar en la televisión porque es totalmente distinto. En el teatro te aplauden, pero en la televisión actúas delante de una cámara", asegura Pía.

Ambos quieren dedicar su vida a actuar. Sebastián, que recibió el premio Actor Revelación en los Premios Caleuche, está bastante cerca de conseguirlo, pues nos contó que ya prepara una película junto a Gastón Salgado. Y Pía espera otra oportunidad como esta y mientras, sigue preparándose, trabaja en una clínica de asistente administrativo. Los dos actores, además de reivindicar su profesionalidad, no dudan en seguir preparándose, "me sigo formando como actor y estoy dando clases de baile", quiso destacar Sebastián. Pía, por su parte, también es una entusiasta de otras disciplinas artísticas, "yo siempre he querido ser actriz, y es lo que soy, pero además bailo, pinto cuadros, saco fotos…".

Sebastián Solorza y Gastón Salgado se hicieron grandes amigos durante el rodaje. Filmnmaker

En la serie también aparece Felipe Belmar, que interpreta a Pato en la serie, "fue la primera persona con Down en Chile en tener una carrera universitaria, es muy activista y su sueño es hacer un centro cultural donde vive en la que convivan personas con y sin Down como iguales porque la inclusión es precisamente normalidad", cuenta Valentina Muhr.

Una visión realista, sin dulcificar y contra los prejuicios

"Lo que más me gusta de la serie es que trasmite una visión muy realista de las personas con síndrome de Down", nos contaba desde Chile Yenny Velásquez, madre de Sebastián, "muchas veces se tiene la imagen de ellos como si fueran angelitos, como si nunca se enfadaran… y esa no es la realidad, la realidad es lo que aparece en la serie, que son seres humanos que sienten igual que el resto y que tienen virtudes y también defectos, como todas las demás personas".

Esa fue, además, la idea del director desde el principio, por eso le satisface mucho cómo han recibido las personas relacionadas con el colectivo "su reacción me tenía preocupado, la verdad, pero lo que más me dicen es que les gusta mucho porque tiene una mirada responsable y respetuosa", dice orgulloso.

Otra reacción que espera Matías es que su historia contribuya a eliminar las barreras y prejuicios que aun rodean al síndrome de Down, algo que asegura que también le ocurrió a él cuando empezó a planear el proyecto, hace ya seis años, cuando no tenía ninguna relación con el síndrome de Down, "ahora veo cosas que antes no veía. Yo como creador me enfrenté a la serie como Mariana la detective al principio. De hecho, me pregunté lo mismo que pregunta Mariana en el capítulo 1. ‘¿Las personas con síndrome de Down pueden ser violentas?’ Y le responden lo que me respondieron a mí, que cada persona con síndrome de Down es diferente. Y ese es uno de los errores que cometemos desde el no conocimiento, creer que todas las personas con Down son iguales, que son angelitos, los miramos de una manera paternalista… Y el síndrome de Down no los define como personas. Durante el periodo de investigación de la serie me di cuenta de que estas personas viven problemáticas muy similares a quienes no tenemos Down, simplemente el hecho de tener Down sólo potencia esos problemas, profundiza el drama. Yo espero que, como me pasó a mí, a los que vean la serie también les sirva para reflexionar y derribar esos prejuicios".

Sebastián Solorza y Pía Urrutia tienen muchas ganas de emprender nuevos proyectos profesionales. Filmnmaker

Valentina Muhr, por su parte, también reconoce que su visión sobre las personas con Down ha variado a raíz de este proyecto, "nunca había tenido colegas con Down y he aprendido mucho, tuve con ellos conversaciones muy profundas, desde la adultez, y me cambió mucho la perspectiva -que creo que tiene también mucha gente- de que las personas con Down son como eternos niños. La inclusión ‘obliga’ a que tengamos que relacionarnos con personas distintas a lo que la sociedad considera como ‘normal’. Este tipo de producciones, al tratar los problemas reales de estas personas, en un formato tan masivo, obliga también a la sociedad a hacerse preguntas", asegura.

Y pasa que esa inclusión sea real, hay que darles, como al resto de la gente, la oportunidad para desarrollarse profesionalmente y poder cumplir sus sueños, "ellos llevan muchos años preparándose como actores. Les han dado la oportunidad y la están aprovechando", cuenta la madre de Sebastián Solorza, un actor, con mayúsculas, que no pone límites a sus sueños, ni a los de las personas que lo rodean, "me gustaría que hubiera más personas con síndrome de Down en películas y series, porque hay muchos como yo, a los que les gusta actuar, cantar… me gustaría que, como yo, ellos pudieran cumplir su sueño".

De momento, su sueño pinta bien, pues va a rodar una película y se sigue preparando para volar cada vez más alto, "quiero seguir estudiando baile… y me encantaría trabajar con Daniel Muñoz, que es mi actor favorito".

Pía, por su parte, además de seguir formándose como actriz y dar rienda suelta a sus otras facetas artísticas, sueña con seguir los pasos de su admirada Caterina Moretti y salir de Chile, "me quiero ir a trabajar a Madrid", nos contaba ante el asombro de su madre que la escuchaba mientras hablaba por teléfono, "pero solo a trabajar, mamá -la tranquilizó- y antes tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora, trabajando mucho".

De momento, están a la espera de que se confirme o no si habrá segunda temporada de Cromosoma 21, un proyecto que Matías Venables califica como 'muy único y genuino'.