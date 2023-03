Música y diversidad: doce canciones para hablar y visibilizar la discapacidad

La diversidad de cualquier índole va, poco a poco, colándose en la cultura, y así como cada vez es más común ver en series o películas la presencia de personas con discapacidad, también encontramos cada vez más referencias en la música.

Aunque hay muchísimas más de las que reflejamos en esta lista, estas son algunas de las canciones que, ya sea hace pocos años o unas pocas décadas han introducido el tema de la discapacidad en sus letras o en sus vídeos para visibilizar, de alguna manera, estas realidades.

'Solo pienso en ti', de Víctor Manuel

Ya hicimos referencia a este precioso tema cuando hablamos por San Valentín de la historia de amor de Celeste y Juanmi. Y es que muchos no saben que además de ser uno de las mejores y más populares canciones del cantautor asturiano, Sólo pienso en ti está inspirada en una historia real, la de Mariluz y Antonio, una pareja con discapacidad intelectual que se enamoró en la residencia en la que vivían. Esta canción refleja una historia de amor que aún dura, pues Mariluz y Antonio, no solo se casaron, sino que tienen tres hijos y siguen juntos 44 años después.

'Ojos sin luz', de El Fary

En 1988 El Fary protagonizó Ojos sin Luz, una película en la que el cantante se enamora de una chica ciega. Dentro de la banda sonora encontramos la canción del mismo nombre, un tema en con frases como ‘sus ojos no tienen luz, no pueden ver las estrellas, no sé lo que haría yo para que sus ojos vieran’. Aunque desde un tono un poco paternalista y condescendiente, no deja de ser una bonita canción de amor que también sirvió, en cierto modo, para visibilizar esta realidad hace más de 35 años.

'Soy yo', de Raule

El cantante Raule compuso en 2016 el tema 'Soy yo', una canción en la que convirtió en protagonistas a adultos con discapacidad intelectual del centro ocupacional Asprodeme de Puerto Real (Cádiz). En la letra, Raule corea junto a ellos, frases tan contundentes y reivindicativas como "soy yo, el que también quiere una vida, déjame ser como yo quieras, yo soy un ciudadano como el resto de la gente, quiero que te pongas en mi lugar una vez al día"… todo un canto a los derechos de las personas con discapacidad que invitamos a escuchar atentamente con los oídos -y el corazón- bien abiertos.

'Espasticidad', de El Langui

El langui, puesto que la vive en primera persona, ha escrito y cantado mucho sobre discapacidad en sus discos y fuera de ellos. Algunas de las canciones que le ha dedicado y en las que ha participado son #SeSalen, dedicada a los deportistas paralímpicos que fueron a los Juegos de Río en 2016, o Di que Sí (Si se quiere, se puede), una canción junto con El Desván del Duende a favor de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). Aunque que más ‘ruido’ ha hecho hasta ahora ha sido la más reciente, Espasticidad, un tema en el que describe de una manera muy gráfica cómo es vivir con espasticidad, un síntoma muy ligado a la parálisis cerebral.

'Haz de Luz', de Rayden

Escuchando detenidamente la canción, la letra puede tener muchos significados, pero el propio Rayden ha reconocido que está inspirada en la historia de Lucía, una niña que nació ciega y que, ante un tratamiento que querían probar sus padres para que lograra ver, ella temía que lo que viera lo que gustara. Tanto la letra como el videoclip, que es muy emotivo, describen, en palabras del cantante, "todo lo bueno que puede captar la retina, pero que no es comparable con mirar a la persona que quieres volver a ver".

¿Tú de qué vas? Franco de Vita

Aunque se trata de una canción de 2004, el cantante venezolano Franco de Vita relanzó este tema en 2016 y le dio un nuevo significado. Para visibilizar a las personas con síndrome de Down, creó un nuevo videoclip en el que narra la vida de una pareja que tiene un hijo con Down y que, tras pasar la fase de negación y abatimiento, aceptan a su hijo tal y como es y se sienten muy orgullosos de él. Frases como "Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo", "no hay nadie más perfecto ni mejor que tú" o "siempre serás el mejor" son un reflejo perfecto de lo que sienten los padres de niños con necesidades especiales.

'Siempre es de noche', de Alejandro Sanz

re" allowfullscreen>

La discapacidad visual, como estamos viendo en esta lista, es la que más inspira a cantantes y compositores, también a uno de los grandes. Alejandro Sanz, allá por el año 1997, se puso en la piel de una persona ciega que ‘ve’ a través de los ojos de la persona que ama para cantar frases como ‘Porque mis ojos son tu voz’. Que para mí siempre es de noche o Qué no daría yo por contemplarte, aunque fuera un sólo instante’…

'Si me pusiera en tu piel', de El Pescao

El Pescao hace 10 años decidió ‘ponerse en la piel’ de las personas con discapacidad y animarlas a practicar deporte a través de una canción llena de optimismo y energía positiva. En el videoclip, podemos ver cómo multitud de deportistas, con o sin discapacidad, practican juntos diferentes disciplinas deportivas.

'Hazme un sitio entre tu piel', de Mago de Oz