Juan Manuel Montilla, el 'Langui': "No hay que hablar de discapacidad sólo cuando está de moda, hay que creérsela"

Juan Manuel Montilla, el ‘Langui’ acaba de sacar nuevo disco, ‘Espasticidad’, un álbum que lanzó coincidiendo con eel Día Internacional de las personas con Discapacidad y cuyo tema principal narra, de manera muy gráfica, qué es y cómo es convivir con espasticidad.

Sin embargo, con este título, el rapero no solo habla de un síntoma que "agarrota, tensa, deforma y discapacita la vida de quienes la sufren", también de una espasticidad figurada que habita una sociedad que, como él mismo asegura, "no tiene esa discapacidad, pero que también está tensa".

De la importancia de una sociedad más inclusiva, entre otras cosas, hablamos con este artista que se ha convertido en uno de los principales referentes culturales, también un referente para las personas con discapacidad, de nuestro país.

¿Por qué eligió el Día de la Discapacidad para el lanzamiento?Elegí ese día por cómo se llama el disco y porque su eje principal es la espasticidad, una sintomatología que tenemos en común en muchas personas con discapacidad, como con esclerosis múltiple, ictus, un traumatismo craneoencefálico… Al final de es la alteración del sistema nervioso, que hace que nuestros músculos están rígidos, deformados, tensos, etcétera. Para mí era un bonito homenaje hacerlo la semana del Día Internacional de la Discapacidad.

El vídeo y la canción son duros, realistas… pero a la vez dan un mensaje de fuerza, esperanza. ¿Es eso lo que quería transmitir?Sí, claro. Porque al final, ante toda la rigidez que hay en la sociedad en general -y que no solo recibimos las personas con discapacidad-, hay una esperanza, que además está en la juventud, en unas nuevas generaciones que quieren tener una mente crítica, inquietudes por el conocimiento, por la cultura, por ponerse en la piel del otro, la empatía… Hay una gran parte de la nueva generación que es así.

Y por supuesto, quería dar esperanza a todas las personas con espasticidad que luchan, tiran, se esfuerzan, salen adelante y pueden llegar a ser felices, aunque el de enfrente esté mirando con prejuicios. Ante la pena y el ‘pobrecito’, y el ‘yo no podría si me pasará a mí’, les decimos que no se preocupen, que también podemos llegar a ser felices.

En el estribillo parece la frase ‘Quiero del mundo la complicidad y convivir sin hostilidad’. ¿Falta mucho de una y sobra de la otra…?Sí, es lo que dice la canción en el estribillo, un estribillo en el que además está Kase O, Javier Ibarra, que narra ese contrapunto social que tiene el disco, que tiene la canción.

Aunque la canción es muy ‘gráfica’, la espasticidad es un concepto bastante difícil de entender para quien no está familiarizada con ella. ¿Cómo le explicaría a la gente qué es la espasticidad? ¿Cómo es convivir con ella?Vivir muy tenso, con los músculos muy rígidos, muy contraídos, sin un rango vital de movimientos como el resto de mortales. Nosotros no tenemos apenas rangos, tenemos muy poquitos rangos, y con esos poquitos rangos tenemos que movernos en nuestro día a día. Y luego, los dolores, la rigidez… hay espasticidades mucho más agravadas que otras… La verdad es que es una jodienda. Nuestro día a día con la espasticidad es como la kriptonita para Superman.

¿Cuántas veces se ha preguntado cómo sería vivir sin ella? ¿Y sin discapacidad?Muchas veces, y sería todo mucho más fácil porque me tendría que ocupar de otras cosas: trabajo, familia, hijos… pero no de la espasticidad. No tenerla sería no tener que llevar una mochilita bastante curiosa. Como ir al instituto con una tablet en lugar de una mochila con ocho libros que te está dejando la espalda reventada.

¿Recuerda cuando se dio cuenta de que tenía que llevar esa mochila que otros no tenían que llevar?Te das cuenta cuando empiezas a tener más uso de razón. Al principio ves que no llegas, no puedes… y tiras, pero llega un momento en el que te das cuenta de que es algo con lo que convives y que va a ser para toda la vida, que vas a tener que enfrentarte a la vida con ella, salir a la calle, buscarte la vida, un trabajo…

Ahora tiene 43 años, ¿cómo cree que ha ido cambiando la vida de las personas?Ha cambiado mucho, antes era bastante más complicado todo. No había referentes, había barreras arquitectónicas por todos lados, la inclusión en el mundo laboral no existía prácticamente… poquito a poco se van consiguiendo cosas. Vamos un poco lentos en algunos aspectos y en otros queremos ir tan rápido para cumplir con determinadas leyes que nos obligan desde la UE que nos olvidamos de las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. No solamente los arquitectónicos, sino también en los sociales. Pero, obviamente, no es igual que cuando ya nací en el 79.

Queda mucho por hacer, pero si tuviera que elegir, ¿qué cree que es lo más urgente, lo que se debería solucionar primero?Muchas cosas, como la accesibilidad en todos los transportes: tren, avión, metro… para que, en cualquier transporte, cualquier persona con movilidad reducida, sea cual sea, pueda llegar, pueda entrar… y lo mismo si va con su vehículo. Y que la inclusión en el mundo laboral sea una realidad, que se cumpla el cupo de personas con discapacidad, porque la mayoría de las empresas prefieren pagar una multa a contar entre sus recursos humanos con personas con discapacidad. Fundación Adecco es un ejemplo cómo se pueden hacer las cosas increíblemente bien, pues trabajan con las empresas mano a mano para ayudar a insertar a las personas con discapacidad en un puesto de trabajo, un puesto que les hace sentirse útiles y aporta tanto a las empresas como a los compañeros.

En lo que parece que sí se ha mejorado mucho es en visibilidad, hay más series, películas, obras de teatro sobre el tema o con personajes con discapacidad…Si se pone de moda, sí, sino cuesta mucho. De repente, se hizo una película que ganó dos Premios Goya y se puso de moda, luego vino 'Campeones’' y otra vez de moda, los medios empezaron a hablar de discapacidad, a tener entre sus colaboradores a personas con discapacidad... pero hay que creerse el tema de verdad, no solo hablar de él cuando está de moda, que es lo que pasa ahora, y el resto de tiempo se olvida. Ahora que he sacado el disco, es cierto que muchos medios han salido hablando de lo que es la espasticidad, diciendo que qué dura esa realidad, pero luego se olvidan…

¿Y cómo hacemos para que esto no ocurra?Hay que seguir dando visibilidad a las personas con discapacidad, porque ¡anda que no habrá muchachos y muchachas que han estudiado cine, interpretación…! Chicos que pueden interpretar, pero no desde un guion en el que el eje o la trama principal sea la discapacidad, sino simplemente, que ese personaje tenga discapacidad. Y en los medios igual. ¿Cuántos chicos con discapacidad estarán estudiando para ser periodistas, locutores…? Yo conozco un montón, pero luego no llegan, y no llegan porque los medios no se lo creen, las grandes corporaciones no se lo creen… y se lo tiene que creer la cultura, los que hacen los guiones, los que los que ponen la pasta, que a los productores no les dé miedo contratar a alguien con discapacidad porque quiere otro prototipo o porque piensa que no va a aguantar las horas de rodaje… Porque a mí me ha pasado, y si me ha pasado a mí, le estará pasando a mucha gente.

Además de la música y el cine, intenta que su mensaje llegue también a través de sus conferencias.Sí, llevo desde 2008 y ahora hacemos muchas conferencias a nivel empresarial -muchas con la Fundación Adecco- con las que intentamos concienciar a las empresas sobre la importancia de la inclusión en el mundo laboral. Pero no solo porque tiene que cumplir la ley o porque tienen beneficios fiscales, también les hablamos de los beneficios que tiene para toda la sociedad vivir en una sociedad mucho más inclusiva, de todo lo que puede aportar a su empresa que haya personas una capacidad diferente, a nivel social, de grupo, de lo que transmite una persona con capacidad diferente a su entorno de trabajo…