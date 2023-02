Los nueve años de amor de Celeste y Juanmi, con discapacidad intelectual: "Nos queremos mucho y queremos vivir juntos"

En 1983 Víctor Manuel publicó Solo pienso en ti, una de las canciones más importantes de su carrera. Sin embargo, casi 40 años después de su publicación y 45 desde que la escribió, no tantos saben que está inspirada en la historia de amor de Mariluz y Antonio, una pareja con discapacidad intelectual que se enamoró entre las paredes del centro en el que ambos vivían y trabajaban. "No es solo una canción de amor. Es una canción de amor puro", confesaba el cantante.

Hoy día, aunque está más normalizado que dos personas con discapacidad intelectual se enamoren, todavía siguen existiendo prejuicios que romper.

Juanmi y Celeste, una pareja con discapacidad intelectual, se conocieron hace más de una década en el centro ocupacional de la asociación Círvite, en Madrid, y viven su amor con total normalidad. Allí nos recibieron para contarnos cómo surgió su historia de amor, "soy Celeste, tengo 59 años, y tengo pareja, se llama Juanmi", nos dijo ella nada más vernos.

Él, para que quedara claro, quiso confirmarlo, "me llamo Juanmi, tengo 41 años y soy el novio de Celeste, es mi pareja".

Ella llegó allí tras haber estado trabajando en una pizzería, pero una artrosis le impidió seguir haciéndolo y tuvo que pedir plaza en el centro ocupacional, donde es una de las personas más activas: le encanta hacer actividades dentro y fuera del centro y adora viajar.

Él ya estaba allí, y aunque al principio solo eran amigos, no tardó en saltar la chispa entre ellos. "Me enamoré de ella en secreto, aunque tengo que reconocer que justo antes de estar con ella, estuve con otra chica que también estaba en el centro", nos contó riendo Juanmi. Celeste, que no nos habló de sus relaciones anteriores, no se tomó a mal este comentario sobre su ex, especialmente cuando el añadió mirándola que, a pesar de haber tenido otras relaciones, "nunca he tenido tanto éxito como con Celeste. Después de ella no quiero que haya ninguna más".

Aunque en principio lo intentaban llevar con discreción, tuvieron que confesarlo poco después, pues las muestras de cariño que se regalaban en público no tardaron en delatarlos, "una monitora nos pilló y tuvimos que reconocer que estábamos juntos", asegura Celeste.

Tanto ellos como el resto de personas del centro lo llevan con total naturalidad, pues es habitual que se formen parejas como las de Juanmi y Celeste, algunas, como nos ocurre a todos, con más éxito que otras. La suya, sin duda, es de las que tiene éxito, aunque no recuerden con exactitud su aniversario. '¿Cuánto tiempo lleváis juntos?', les preguntamos. "Seis años", dice ella... "No, no, son casi nueve", la corrige... "Es verdad, son unos nueve años, pero no me importa no acordarme de la fecha, lo importante es que estamos juntos", cuenta Celeste mientras se ríe y lo mira.

Celeste y Juanmi sueñan con el día en que puedan irse a vivir juntos.

José González

Lo que sí tienen claro, tanto si son seis años como si son nueve, es que son la mejor pareja del centro, una pareja que, cuenta Juanmi, se basa en la libertad y la comprensión. "Hay parejas que tienen que hacer todo juntos, y si no, uno de ellos se enfada, pero nosotros no somos así. Es cierto que cuando Celeste está en la radio o haciendo otra actividad fuera la echo de menos, pero me alegro por ella, ya nos vemos muchas horas otros días en el centro", asegura, "somos muy abiertos, cada uno tiene sus actividades, pero nos queremos un montón y nunca nos enfadamos". Cero rencores también cuando, como pudimos comprobar, uno de ellos no se acuerda de su aniversario.

Somos muy abiertos, cada uno tiene sus actividades, pero nos queremos un montón y nunca nos enfadamos

"Cada uno tiene sus actividades favoritas y no nos enfadamos si no hacemos todo juntos, los dos lo entendemos. A él, por ejemplo, le gusta ir al gimnasio, y a mí me encanta la radio, que la hago fuera, la pintura…", añade Celeste, que nos contó orgullosa que algunos de sus cuadros van a formar parte de la decoración de la nueva residencia que Círvite tiene pensado inaugurar en cuanto dispongan de los permisos.

De hecho, fue en los jardines de este nuevo centro residencial y en los alrededores, situado a escasos metros del centro ocupacional, donde pudimos hacerles algunas de las fotos de este reportaje, unas fotos que desprenden calidez a pesar de las gélidas temperaturas del exterior, "no te olvides la chaqueta", le recordó Juanmi a Celeste en más de una ocasión.

Esa facilidad que desprenden es, según nos contó Ainoa, coordinadora del centro, muy común entre las parejas de personas del centro. "Pueden hablar tranquilamente de los novios y las novias que han tenido sin enfadarse, o cortar y luego ser tan amigos", asegura, "eso es algo más difícil en el resto de parejas".

Más libertad para poder vivir su amor

El mayor inconveniente, la falta de comprensión y de libertad con la que se encuentran a veces. En el caso de Celeste y Juanmi, sus familias lo aceptan. Ella ya no tiene padres ni hermanos, pero sí un primo con el que tiene bastante contacto. Él, que vive con sus padres en un barrio cercano al centro, en Barajas, tiene hermanos y dos sobrinos pequeños, y también viven con naturalidad su relación con Celeste.

Sin embargo, aunque todo el mundo acepta su relación, no pasan juntos todo el tiempo que les gustaría. "Estamos juntos en el centro y cuando no tengo actividades fuera, pero a mí me gustaría estar con él también los fines de semana. Yo le dijo que les diga a sus padres que yo le acompaño donde haga falta, lo hago encantada", asegura Celeste, que es muy autónoma e independiente. "Ya, cari", le respondió él resignado.

Yo quiero venirme a vivir con ella y poder salir juntos por ahí, algo que ahora no hacemos, y tener más libertad

Esto es algo que, se lamenta Ainoa, les ocurre a muchas familias, que tienden a sobreproteger a las personas con discapacidad y no se terminan de tomar en serio que tengan pareja, "muchas veces hablan de 'los amigos' de sus hijos, pero para ellos no son sus amigos, son sus parejas, y a muchas familias les cuesta asumirlo".

En el caso de Juanmi y Celeste, la familia no se interpone, pero es cierto que Juanmi tiene ganas de poder vivir con más libertad su relación. De hecho, planea poder irse a vivir con ella a uno de los pisos de la asociación, "yo quiero venirme a vivir con ella y poder salir juntos por ahí, algo que ahora no hacemos, y tener más libertad", nos cuenta.

La pareja pasea por los alrededores del centro ocupacional, donde se dieron este espontáneo beso José González

Mientras llega ese esperado momento, seguirán celebrando San Valentín haciéndose regalos dentro del centro, disfrutando de todo el tiempo que puedan juntos y echándose de menos cuando no puedan hacerlo. A ella, por ejemplo, le encanta ir a los viajes que organiza la asociación, algo que Juanmi no hace por motivos familiares, "yo quiero que se lo pase bien, aunque no esté conmigo, que haga lo que le guste y disfrute. Es verdad que la echo mucho de menos, pero pienso que se lo está pasando bien. Además, siempre me atrae algún detallito…", nos cuenta sonriendo mientras nos muestra algunos llaveros que le ha traído de sus viajes de Torrevieja y Benidorm.

Ella reconoce, en cambio, que, aunque disfruta, no lleva bien las ausencias, "cuando estamos de vacaciones o no abre el centro, yo lo echo mucho de menos, me falta mi chico".

Como él, Celeste está deseando poder vivir juntos y, ahora mismo, solo imagina el futuro viviendo con él. Una realidad que, aunque es cierto que se están dando muchos pasos, no todo el mundo termina de normalizar. Para los que aún tengan prejuicios, Juanmi solo tiene un mensaje, "sólo les diría que nos vean, que aprendan de nosotros. Nos queremos mucho y queremos vivir juntos".