Estos son los políticos que se han quedado sin 'trabajo' tras el 23-J

Los resultados de las elecciones generales del 23 de julio han designado la nueva composición del Congreso de los Diputados, con 350 parlamentarios que se encargaran de legislar en España. Antes de eso, deberán investir a un nuevo presidente del Gobierno y formar mayorías parlamentarias. Lo harán algunos rostros ya conocidos en la política española, ya que muchos de los diputados repiten escaño.

Sin embargo, hay otras caras conocidas que abandonarán el hemiciclo y "perderán" su puesto como diputados al no haber sido elegidos en las elecciones del 23-J o no haber formado parte de las listas electorales.

Algunos diputados del PP no repetirán tras el 23-J

A pesar de que el PP ha ganado hasta 48 escaños, algunos de los nombres que han representado al partido no han repetido en las listas o no han resultado elegidos de las elecciones del 23 de julio. Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente en el gobierno de José María Aznar, exsenadora y expresidenta de la Asamblea de Madrid, no ha resultado elegida tras ir en un puesto de la lista en el que era poco factible que consiguiese escaño. Lo mismo les ha ocurrido a Edurne Uriarte o Antonio González Terol, próximos a Pablo Casado y que ahora quedan sin escaño, según informa El Periódico de España.

Tampoco repetirá Carlos García Adanero, exdiputado de UPN y uno de los dos tránsfugas que se unieron al PP para tumbar la reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez (que finalmente salió adelante con el voto erróneo del diputado popular Alberto Casero). El escaño de Adanero, sin embargo, podría salir adelante con el voto CERA.

El PSOE también pierde algunas caras conocidas

El PSOE, que gana tres escaños respecto a 2019, tendrá 70 nuevos diputados en esta legislatura, según informa Público. Entre los miembros del grupo parlamentario no estará el diputado Felipe Sicilia, portavoz del PSOE en varias comisiones en estos últimos años y hasta 2022 portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Sicilia no concurría en las listas del PSOE, en las que sí iba Zaida Cantera, pero que no ha resultado electa.

Tampoco ha resultado elegido el secretario general de las Juventudes Socialistas, Víctor Camino, tras quedarse el PSOE en cinco escaños en la Comunidad Valenciana. Otra baja de un rostro conocido es la de Agustín Zamarrón, el diputado de mayor edad y presidente de la Mesa de Edad en la última legislatura y que ha sido conocido por su papel como presidente en las sesiones constitutivas en el Congreso en los últimos años. Zamarrón, de 73 años, no se ha presentado esta vez a los comicios.

Agustín Javier Zamarrón, presidente de la Mesa de Edad del Congreso Ballesteros / EFE

Los líderes de Podemos no iban en las listas de Sumar

Podemos fue clave en la pasada legislatura, ya que formó parte del Gobierno de coalición con el PSOE y como tal desarrollo acción de Gobierno en sus ministerios. Sin embargo, la coalición con Sumar provocó que varios nombres importantes de la formación morada y que jugaron un papel trascendental los últimos cuatro años fuesen apartados de las listas o de sus primeros puestos, con lo cual perdieron toda posibilidad de resultar electos junto a Yolanda Díaz.

El caso más significativo es el de Irene Montero, ministra de Igualdad y una de las líderes del partido y cabezas del partido que, sin embargo, no formó parte de las listas de Sumar en una decisión que fue controvertida. Tampoco forman parte de las listas figuras importantes de Podemos como Rafa Mayoral, Ángela Rodríguez Pam, Isabel Serra o Pablo Echenique, quien se despidió ayer del Congreso de los Diputados como portavoz del grupo parlamentario de Podemos. Jaume Asens, hasta ahora presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, no estará tras ocupar un puesto simbólico en las listas de Sumar.

Quien tampoco estará en el Congreso será Alberto Rodríguez, el candidato de Sumar por Santa Cruz de Tenerife y ex de Podemos que tuvo que dejar su escaño en aplicación de una sentencia dictada contra él por el Tribunal Supremo por un delito de atentado contra la autoridad. En este caso se debe a que no ha conseguido resultar electo en los comicios.

Tampoco repetirá Alberto Garzón, ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, que manifestó su decisión de no presentarse en las listas pero de continuar su actividad política en Sumar y en IU.

Ciudadanos, ausentes tras no presentarse al 23-J

Otro partido que ha marcado la política española en los últimos años, Ciudadanos, perderá a todos sus representantes en el Congreso tras no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio. El partido tomó la decisión tras el resultado obtenido en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, en la que perdieron la mayor parte de su electorado y de sus representantes públicos en ayuntamientos y asambleas autonómicas.

Eso significa que ni Edmundo Bal ni Inés Arrimadas, principales rostros del partido en los últimos años, no estarán en el Congreso esta próxima legislatura. La presidenta de Ciudadanos, de hecho, anunció hace algunos días que abandona la política, mientras que el portavoz ha solicitado su vuelta a la Abogacía del Estado, profesión que desempeñó antes de su entrada en política.

La caída de Vox provoca el adiós de 19 diputados

Los resultados de la formación encabezada por Santiago Abascal, que ha pasado de 52 escaños a 33, ha provocado la salida de algunos rostros conocidos del partido y que no han resultado electos por sus puestos en las listas. Destaca la diputada Carla Toscano, que ha participado en algunas intervenciones de Vox en el Congreso, entre ellas una disputa con Irene Montero, que fue muy polémica y en la que acusó a la ministra de Igualdad de "tener el único mérito académico de haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”.

Una bronca monumental se adueñó este miércoles del Congreso a causa de la descalificación pronunciada por la diputada de Vox Carla Toscano hacia la titular de Igualdad, Irene Montero. La parlamentaria de extrema derecha afirmó que el único mérito de la ministra era "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Declaraciones de Carla Toscano sobre Irene Montero en la tribuna del Congreso.

Tampoco repetirán en la tribuna nombres como Mireia Borrás o Juan Luis Steegman, portavoz del partido en materia de salud con especial relevancia durante la pandemia.

Varios partidos desaparecen del plano nacional

Algunas formaciones políticas no han logrado obtener representación parlamentaria y renovar a sus diputados para una segunda legislatura. Es el caso de Teruel Existe, cuyo representante Tomás Guitarte no repetirá siendo la voz del partido de ámbito regional y de la España Vaciada.

Tampoco estará en el Congreso la CUP, ya que el partido anticapitalista no ha conseguido escaños, por lo que sus representantes Albert Botran y Mireia Vehí quedan sin escaño. Tampoco estará el PdeCat, que en las últimas elecciones fue integrado en Junts per Catalunya y tras separarse no repetirán en el Congreso. Ni el PRC, ya que el partido de Miguel Ángel Revilla decidió no presentarse a las elecciones y perderá a su representante en Madrid, Jose María Mazón. Tampoco renueva Foro Asturias.

Aunque Coalición Canaria sí ha logrado un escaño, su representante hasta mayo de 2023, Ana Oramas, no ha resultado electa, por lo que no estará en el hemiciclo por primera vez desde que fue electa en 2007.