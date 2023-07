Ana Rosa Quintana dice adiós emocionada a las mañanas de Telecinco: "Dejaré de decir 'buenos días' para dar las 'buenas tardes'"

Este 25 de julio de 2023, Ana Rosa Quintana, tras 19 temporadas en antena, ha dicho adiós a El programa de Ana Rosa. Así, la presentadora pasará, a partir de septiembre, a ocupar las tardes de Telecinco con el programa TardeAR.

Así, Quintana, antes de la última pausa del último programa del matinal, ha recalcado: "¿Lloro ya o luego? No me gustan las despedidas, pero, ¿cómo no voy a hacer una despedida? Tengo que decir que yo he pedido, encarecidamente a todos mis compañeros, a Chelo y a todo el mundo que no quiero hacer nada porque para mí ya es bastante duro irme".

"Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor, que estaba todavía pasando un poco la adolescencia y no había empezado ni su carrera, y acababan de nacer los pequeños. Ahora tengo un hijo mayor que es un magnífico abogado, que ya pasa de los 30. Los recién nacidos, que tenían un mes y medio cuando empecé, ya se han sacado el carnet de conducir y van a la universidad. ¿Qué ha pasado? Pues una parte importantísima de vida. Un tercio de mi vida lo he pasado aquí, en este sofá", ha destacado Ana Rosa Quintana.

Tras la pausa para la publicidad, Joaquín Prat ha recalcado que Quintana disponía de "diez minutos para poner el punto y final a una etapa muy importante de tu vida profesional", a lo que la presentadora ha respondido que esta era la etapa "más importante" de su vida "personal y profesional".

"Ha habido de todo. Para el programa todo ha sido maravilloso porque desde el principio la audiencia nos cogió en brazos y no nos ha soltado. Espero, Joaquín, que ahora te cojan en brazos a ti", ha apuntado Quintana, a lo que el periodista ha respondido que nunca la había visto "perder los papeles": "Nunca te he visto, en los 14 años que llevo aquí, nunca te he visto perder los nervios ni decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo. Hay una cosa que he aprendido de ti que pones en práctica y tú dices mucho y es que si brillan aquellos que te rodean, siempre algún rayito de luz acaba tocándote a ti".

"Haces equipo. Has hecho un equipo formidable de gente. Nos arropas a todos mucho, siempre pendiente no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Has creado una gran familia. Yo solo te puedo decir 'gracias' porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti. En lo más estrictamente personal, tengo una gran amiga que es casi una hermana mayor y solo espero saber poner en práctica todo lo que he aprendido de ti. Gracias por tanto, Ana, gracias por todo", ha destacado Joaquín Prat.

"Yo estoy agradecida a todo el mundo. Si hay un trabajo que exista que es en equipo eso es la tele. Si todo el equipo no va a favor... Luego hay una cosa que es muy importante: Para que los programas funcionen nos tenemos que querer", ha agregado Ana Rosa.

Por su parte, Bibiana Fernández ha apuntado: "Muchas veces, la gente piensa que yo, por tener una ideología, tengo que pensar como otros. Yo siempre digo que cuando me siento contigo y se apaga la cámara soy la mujer que soy y te cuento todas mis cosas. Podemos estar en las antípodas y a ti te parece normal y a mí también. Esa sensación que se tiene es la que vale, todo lo demás son etiquetas. Yo no quiero vivir con etiquetas porque siempre me las he querido quitar. O sea, yo cambié el mundo entero para quitarme esas etiquetas, ahora estoy muy vieja para quedarme con ellas. Muchísimas gracias por todo".

Asimismo, Paloma Barrientos ha añadido: "Yo quiero decir que te conozco desde hace muchísimos años, he trabajado con mucha gente y coincido mucho con lo que dice Joaquín: nunca te he visto perder los nervios ni una palabra más alta que otra. Y, lo más importante, en todos los momentos complicados de mi vida ahí estaba la amiga y la jefa".

"En los míos yo también os he tenido a vosotros", ha destacado Ana Rosa Quintana: "En 18 años ha pasado de todo, bueno, malo y regular". Seguidamente, Alessandro Lecquio ha tomado la palabra: "Esto, para mí, no es un adiós. Ana sigue, seguimos en la familia. No nos vamos a ir, estamos y seguiremos aquí. Esto ha sido una aventura extraordinaria, ¿qué te voy a contar yo? Mi vida y todas las cosas las he pasado aquí. Muchas cosas buenas. He conocido a una amiga, a la madrina de mi hija y a una familia. Me siento muy afortunado de ser parte de todo esto".

"Yo no quiero llorar, eh" ha advertido Quintana mientras Joaquín Prat colocaba varios ramos de flores en el centro del Club Social del matinal. "Quiero despedirme de la audiencia y hacerlo bien, así que no me hagáis llorar", ha recalcado la presentadora para, después, levantarse, ver un recopilatorio de las noticias que ha cubierto el matinal desde el comienzo de su emisión y enunciar un discurso en el que no ha podido evitar emocionarse.

"Quiero acordarme hoy de Máxim Huerta, de Óscar Martínez, de todas las personas que han pasado por aquí. Unos se han ido, otros han vuelto, otros han llegado, esto es la tele y hemos pasado mucho tiempo. Pero, sobre todo, gracias a este equipo, a la dirección y a Óscar, que lo que me aguanta todas las mañanas... El pobre es un santo... Cuando le llamo a las 22:00 horas y a las 19:00 horas y nos mandamos mensajes... Bueno, esto es la vida, es la tele", ha comenzado Ana Rosa Quintana.

"Me quiero despedir de ustedes. Siempre hay una primera vez en la vida y una última vez para todo porque dicen que el ser humano lo que necesitamos es contar historias para sobrevivir. Creo que casi podemos hablar de que hace 19 años que abríamos por primera vez esta ventana y les contábamos historias. Esta ventana, que entonces era un ático a través del que les queríamos mostrar las primeras y las últimas veces. Nacimos un 10 de enero de 2005, era un día superfrío, 1ºC marcaba el termómetro, y, desde entonces, hemos visto cómo ha ido cambiando el mundo", ha apuntado Quintana.

"Ramona Maneiro nos contó cómo atendió la última voluntad de Ramón Sampedro, ese es un momento histórico de la televisión. Una última vez que sirvió para que las últimas veces de muchas personas sean hoy más dignas. Les contamos el final de la guerra de Irak, el inicio de otra, la de Ucrania. Vimos, por primera vez, a un país como Estados Unidos desolado por el huracán Katrina, no sería la última vez que asistimos a la destrucción de otro país mucho más pobre, Haití, que sigue siendo mucho más pobre, en este caso, por culpa de un terremoto que fue devastador".

"Hemos informado de las primeras veces ilusionantes. De la primera vez que un presidente negro gobernaba el país más poderoso del mundo, la primera vez que ETA asumía su derrota, la primera vez que un Papa hispano, el papa Francisco, se ponía al frente del Vaticano, la primera coronación de unos reyes en España, Felipe y Letizia, después de casi 40 años; o la primera coronación de un rey británico en el siglo XXI, Carlos III, tras la muerte de la reina Isabel II, que todos creíamos y estábamos convencidos de que era inmortal".

"También tuvimos que informar de otras primeras veces más desconcertantes. La primera vez que una turba tomaba el capitolio de Estados Unidos; la primera abdicación de un rey en España o la primera dimisión de un papa, Benedicto XVI. También informamos de las primeras veces de los nuevos partidos, asistimos en primera línea al nacimiento de Podemos, de Ciudadanos, al calor del 15M y de la crisis financiera de 2008. Tuvimos a todos los líderes políticos, a los presidentes y expresidentes del Gobierno. Nos visitaron por última vez figuras históricas como Julio Anguita o Manuel Fraga".

"Retransmitimos la primera vez que un parlamento regional declaraba la independencia. Tiempo después, vimos aquí, en exclusiva, cómo el líder que declaraba esa independencia y que hoy está de moda, daba por muerto el procés a través de un SMS que ha pasado a la historia. También hemos informado de muchas últimas veces: la última vez que Israel bombardeó Gaza de manera masiva, estuvimos allí informando desde las ruinas; informamos de los atentados yihadistas de Bruselas, de la sala Bataclan, en París, de la masacre del diario Charlie Hebdo, de los atentados de Barcelona y Cambrils o de la bomba de la maratón de Boston".

"La primera vez más desoladora sobre la que tuvimos que informar fue la primera pandemia mundial del siglo XXI que dejó miles de muertos en todo el planeta. Durante aquellos primeros madrugones para venir a la redacción se escuchaba un silencio aterrador y atronador. Cuando parecía que estaba todo controlado, Filomena nos dejaba congelados, peor nosotros seguimos viniendo todos los días, sobre el hielo, informando. Era la primera vez que veíamos a la gente esquiando en la Gran Vía".

"Meses después asistíamos, por primera vez, en directo, a la erupción de un volcán. Un gigante rugía en la isla de La Palma y la arrasaba con ríos de lava desde los que les seguimos informando hasta la última vez que rugió Cumbre Vieja. Las mejores primera veces que hemos tenido en este programa han sido las de nuestros hijos. Bueno, los míos los primeros, que acababan de nacer. Cuando este programa abrió su persiana mis hijos tenían un mes y medio. Después, nacieron otros 60 niños de compañeros. Yo misma he renacido durante este programa. Renacer siempre, espero, que te haga más fuerte".

"Hoy acaba una etapa, pero renace otra. Hoy se cierra... Esta persona, con orgullo... Yo creo que les dejaré de decir 'buenos días', pero les voy a decir 'buenas tardes'. Muchas gracias por todo", ha concluido Ana Rosa Quintana, lanzando un beso a la audiencia y sin poder contener las lágrimas