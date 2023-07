Ana Rosa Quintana: "Yo quiero reírme... Ya he llorado bastante"

La presentadora y periodista deja El programa de Ana Rosa, en las mañanas de Telecinco tras 19 años de un éxito por el que fue apodada "La reina de las mañanas". Ahora tratará de revalidar el título en las tardes de la cadena, con TardeAR, un formato que asume la difícil tarea de llenar el hueco que ocupaba Sálvame.

Hoy finaliza la decimonovena y última temporada de El programa de AR, el matinal más longevo de la televisión en España, con 4.654 emisiones. Esta temporada cierra con una media del 17% de share y 462.000 espectadores siendo líder 18 años consecutivos. Cederá el testigo mañana a El programa del verano, con Joaquín Prat, Patricia Pardo y Beatriz Archidona como presentadores. Tras el verano, en las mañanas de Telecinco estarán La mirada crítica, con Ana Terradillos y después, Vamos a ver, que presentará Joaquín Prat.

¿Cuál es el sentimiento que le produce este cambio de de programa, o que se acabe El programa de Ana Rosa?Pues volver a la adolescencia. Es como una primera vez. Cada vez que empiezas un nuevo proyecto, aunque hace ya hace tanto tiempo que no empiezo un nuevo proyecto... es como como la primera vez. Es decir, ¿que qué va a pasar? No se sabe, ¿cómo va a reaccionar la gente?, si le va a gustar, o no le va a gustar o más o menos. Ahora teníamos, o creíamos tener, más o menos las claves y ahora es todo nuevo.

¿Qué vamos a ver en TardeAR?No vamos a inventar el magacín, ya te lo digo. Habrá contenidos del magacín, sobre todo porque la actualidad, es la que es, pero vamos a introducir un poquito más de creatividad. Nadie va a descubrir ahora la fórmula de la de la Coca-Cola, pero llevamos toda la vida haciendo programas y sabemos qué es lo que interesa al público, o por lo menos lo intuimos. Otra cosa es como lo presentes, que yo creo que ahí es donde está el reto.

Sálvame era un programa como muy jolgorioso, surrealista, pegado al humor, al menos en la última etapa, ¿van a tener algo de eso para recuperar al público que tenía?Es muy complicado. Yo quiero el público de Sálvame, el de La Sexta, el de Antena 3 y hasta el del Telecupón (risas). Tú haces un programa e intentas que sea para un público mayoritario. No puedo pretender ser Sálvame, cada programa tiene una forma de ser. Y menos un programa que ha estado tantísimos años, donde cada uno de los protagonistas eran tan conocidos por la audiencia. No, no podemos aspirar a eso. Tenemos que aspirar a ir poquito a poco.

Hizo una porra sobre la audiencia que tendría El programa de Ana Rosa, ¿Cuánto apuesta que hará TardeAR?Todavía no puedo decirte lo que vamos a hacer, si no tenemos decorado, no sabemos a qué hora empezamos, no tenemos una escaleta del primer día, no tenemos todavía el programa cosido... No lo sé. Pero que nunca acierto con las porras, ¿eh?

Ha dicho que una clave del éxito de El programa de AR era palpar lo que quería la gente y dárselo, ¿qué pide la gente ahora mismo?Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar. La sociedad cambia muy rápidamente y cambia por las cosas que están ocurriendo o que han ocurrido, por las situaciones que vive la gente. La gente cambia si no les llega para la cesta de la compra, la gente cambia si la economía va bien o no va bien, la gente cambia si sus hijos han encontrado trabajo o no… Hay que tener una sensibilidad o por lo menos intentarlo.

¿Esa es la clave del éxito?La clave siempre es trabajar con los mejores, que todos los que te rodean sean mejores que tú.

¿Qué va a llevar de El programa de AR a la tarde?Casi nada… ha cambiado la sociedad, ha cambiado la televisión, ha cambiado absolutamente todo. Ni voy a hacer la mañana. La mañana tiene unas exigencias de actualidad que no tiene la tarde. La tarde tiene otro ritmo, tiene otros contenidos. Aunque vamos a intentar hacer lo que siempre sabemos hacer y que hacemos en Unicorn, que es estar con lo que se habla por la mañana, en todas las casas, en todos los bares y lo que preocupa a todo el mundo. Intentar estar cerca de los ciudadanos.

¿Ya ha superado lo de los nervios del directo?Yo generalmente no me pongo nerviosa, pero también es verdad que que un primer día y un primer programa es una situación muy estresante. No sé cómo me voy a sentir. Es verdad que el bagaje y la experiencia, pues claro que sirve. Y luego estar rodeada de la gente que a ti te da seguridad y tranquilidad. Para un conductor es muy importante sentirse arropado.

¿Hay una faceta de Ana Rosa que aún no conozcamos?La verdad es que a mí se me conoce poco. Debe ser responsabilidad mía, pero a veces tengo una imagen como de persona muy formal, muy conservadora. Y nada que ver conmigo.

¿Puede que salga esa faceta más distendida?Hombre, sí, y ya la hemos tenido. Y en el programa que tenemos yo creo soy una persona con bastante humor, pero hay momentos del programa donde no están las cosas para humor, pero hay otros momentos en que sí. La etapa que estuvimos en Sabor a ti nos reímos muchísimo y yo quiero reírme. Ya he llorado bastante.

Sin dejar de ser Ana Rosa Quintana, supongo...He intentado siempre ser yo. Y pienso lo que pienso y lo digo. Y me equivoco o no me equivoco, pero lo hago en conciencia y lo voy a seguir haciendo con el tema que sea, pero que me da igual que sea un suceso, que sea un tema de corazón o cualquier tema.

Los editoriales le permiten decir lo que piensa, pero la exponen a la crítica, ¿son un arma de doble filo?Claro, pero ¿conoces a alguien que escribiera de los cobardes? Pues ya está. Yo creo que hay que ser honrado con uno mismo.

¿Es más por ser honrada o por una necesidad de trascendencia?Si hubiera sido una necesidad de trascendencia lo haría todos los días sentada en la mesa y estaría dando doctrina. Esto surge de una forma improvisada con la pandemia. Fue en un día duro, un día difícil, un día triste, un día en el que yo estaba viendo unas injusticias y me puse a escribirlo y lo hice. Y a partir de ese día... es que ha tenido muchos seguidores. Todos los medios de comunicación nos pedían el editorial antes de hacerlo y por eso seguí haciéndolo.

¿Le da la sensación de que la política se ha radicalizado o es algo que que nos da la sensación ahora, pero siempre ha ocurrido?Yo creo que siempre ha estado... No sé si radicalizada, pero siempre polarizada. Lo que pasa es que es verdad que la llegada de de Podemos al poder, es decir, cuando Podemos entra en el gobierno, sí que hay otro modo de hacer política y otras formas. Eso sí que ha cambiado.

Ha cambiado, por ejemplo, que los partidos políticos hablen directamente de los periodistas...Eso me parece impresentable. Me parece señalar a la gente y esto no ha ocurrido nunca en democracia.

¿Echará de menos no tener mesa política en TardeAR?Pues no lo sé... ya te lo contaré cuando lo viva. De todas formas, yo creo que se cierra un ciclo con las elecciones, con un nuevo gobierno, sea el que sea. Hay que cerrar el ciclo y hay que evolucionar.

¿Cómo es ir a votar para Ana Rosa Quintana? ¿Es complicado por que la reconozcan?Es una de las cosas por las que digo que a mí la gente me conoce muy poco. Yo vivo en la Plaza de Castilla y voy a la compra los sábados. Paseo con mis amigas, sobre todo cuando estaba yo recuperándome, que tenía que andar diez kilómetros diarios. Voy a votar, voy a comprar el pan o voy a la gasolinera... tengo una vida completamente normal. La gente nunca me dice nada, al contrario, como mucho te vienen y te dan un beso y más desde que he estado mala. Soy una señora más.