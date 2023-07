Antonio Rossi revela que Isabel Pantoja está muy enfadada con su hija y esta lo desmiente: "No voy a hacer un 'show'"

La relación entre Isa Pantoja y su madre siempre ha sido, según la joven, bastante buena y, aunque no hablan todos los días, siempre se apoyan entre ellas. Sin embargo, este jueves, Antonio Rossi ha contado a Isa, en exclusiva, que Isabel Pantoja está muy enfadada con ella.

Así, el matinal ha destacado que la última vez que se vio a Isabel Pantoja fue cuando entró al hospital para acompañar a su hijo, Kiko Rivera, para ser sometido a una operación de corazón. En este momento, la cantante se mostraba relajada e, incluso, saludó a la prensa.

"El lunes no fue un día fácil para Isabel, no por los problemas de salud de Kiko, que también, no fue precisamente por eso... El caso es que la relación acabó muy mal ese día", ha comentado Rossi en el plató de El programa de Ana Rosa.

"El viaje de Sevilla a Cantora fue de lo más duro que recuerda en los últimos tiempos porque se da cuenta de que la relación con su hijo está completamente rota, pero rota", ha agregado el colaborador. "En ese contexto, conoce lo que dices en este programa por la mañana", ha apuntado Rossi, haciendo referencia a las declaraciones de Isa Pantoja cuando apuntó que no se hablaba con el DJ y que todo lo que sabía era porque se lo había contado su madre.

"Ella dice que no te ajustas a la realidad. Dice que no hablas con ella desde antes de irse de gira y que el último mensaje que recibe en Whatsapp de ti es en mayo, me dan hasta la fecha", ha asegurado Antonio Rossi que, además, ha apuntado: "Que lo que contaste aquí no es cierto, que te enteras por una tercera persona de lo de tu hermano, no por ella. Esto es narrado por boca de tu madre y estaba muy molesta... Dice que ya que ibas a contarlo, que contaras la verdad".

Por su parte, Isa Pantoja no ha dudado en responder a su compañero: "No voy a hacer un show de esto. No sé quién te lo cuenta, ella lo dudo mucho porque ella no me ha dicho absolutamente nada de esto y quien lo hace quiere crear una polémica con mi madre donde no la hay. Yo no he dicho que hable con ella todos los días, siempre he mantenido que hablo con ella, que voy a verla... Ella siempre se interesa por mí, por llamarme, por saber cómo estoy. La última vez que hablé con mi madre fue hace unos días".

"De verdad, ¿alguien se cree que mi madre no me ha llamado desde marzo para preguntar por Alberto? Cuando mi hermano se pone mal, cuando ella se enteró, la primera persona a la que llamó fue a mí. Mantengo que la relación con ella es buena, siempre se interesa por Alberto, es su ojito derecho, siempre quiere ver vídeos y fotos de él y quiere mantener el contacto con él por encima de cualquier cosa", ha sentenciado Isa Pantoja.