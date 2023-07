Qué se necesita para votar en las elecciones generales 2023

Hoy, domingo 23 de julio, los colegios electorales abren sus puertas, desde las 9.00 hasta las 20.00 horas, para que los 37.466.432 electores mayores de 18 años, registrados en el censo electoral, acudan a las urnas en unas nuevas elecciones generales para elegir a sus representantes al Congreso y al Senado.

Antes de acudir a votar es importante salir de casa con la documentación necesaria, pues sin ella no será posible intrudcir los sobres en las urnas. El Presidente de la mesa electoral solicitará un documento identificativo con foto, como puede ser el DNI, pasaporte o carnet de conducir. Estos deben ser originales, no se admiten fotocopias, y no hay ningún problema si están caducados.

Una vez en el colegio electoral, cada ciudadano debe acuidr a la sección y mesa indicada en el censo electoral. Cuando las papeletas estén dentro de sus respectivos sobres, el Presidente de la mesa solicitará el documento de identidad, comprobará junto a los vocales que su nombre aparece en las litas y dirá "Vota". Una vez introducidos los sobres en las urnas ya no se podrá cambiar de elección.