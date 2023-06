El pequeño lebrel italiano, un perro milenario de apariencia delicada, pero resistente y muy alegre

El pequeño lebrel italiano es la raza más pequeña dentro de todos los lebreles. Su desarrollo concreto se desconoce porque hablamos de una raza canina muy antigua, cuyos antepasados cuentan con representación artística en esculturas, jarrones y vasijas del siglo II después de nuestra era.

La cinología, la ciencia que estudia a los perros domésticos, cree como hipótesis más sólida que los pequeños lebreles italianos proceden de un lebrel de tamaño pequeño que existía en el antiguo Egipto. Probablemente por razones comerciales, estos perros llegaron a las regiones de Turquía y Grecia durante la dominación del Imperio Romano en el Mediterráneo.

Originalmente utilizado para la caza menor, especialmente de liebres y conejos, estos pequeños lebreles pueden alcanzar velocidades de 60 km/h. Rastreando su trayectoria, siempre fue relativamente popular en todo el sur de Europa, pero su época de oro llegó con el Renacimiento, donde poseer versiones en miniatura de razas grandes se convirtió en un símbolo de estatus entre la aristocracia europea.

Fueron numerosos los miembros de las casas reales que poseían pequeños lebreles italianos y esta popularidad ha quedado inmortalizada en las obras de muchos artistas de la época.

Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la dos guerras mundiales tuvieron efectos devastadores entre las poblaciones de perros y gatos, y en el caso del pequeño lebrel italiano su recuperación se debió al empeño de dos criadores italianos y la ayuda de criadores estadounidenses. Para situarnos en perspectiva, en 1927 quedaban vivos cuarenta y cinco ejemplares, cifra que se redujo aún más con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, situándoles al borde de la extinción.

Esta escultura de mármol datada en el siglo II y localizada en Lanuvio, Roma, representa dos lebreles y actualmente se encuentra expuesta en el Museo del Vaticano. Museo del Vaticano

Sin embargo, la recuperación de la raza ha sido una de las más exitosas y actualmente, solo en su país de origen, la entidad nacional de la cinofilia italiana registra entre 200 y 300 nuevos nacimientos al año.

Diferencia entre whippets y pequeños lebreles italianos

Es común confundir ambas razas y no es de extrañar, ya que ambos perros son muy similares. Su primera diferencia, (aunque no es algo que podamos preguntarles), son sus países de procedencia: el whippet se desarrolló en Inglaterra, mientras que el pequeño lebrel que hoy nos ocupa lo hizo en Italia, y ambas se crearon por caminos separados, sin influencia directa de una raza sobre otra.

Las dos son lebreles en miniatura, pero como decíamos anteriormente, el pequeño lebrel italiano es aún más pequeño que el whippet. De hecho la diferencia es sustancial: un whippet puede doblar el peso de un pequeño lebrel italiano.

Su pelaje también es diferente, siendo el de los whippets más grueso y largo y el de los pequeños lebreles italianos muy corto, fino y con aspecto satinado.

Cariñosos, dóciles y con instinto

Que su pequeño tamaño no engañe, el pequeño lebrel italiano no deja de ser un sabueso, que adora los juegos de persecución y la oportunidad de correr. Lo que no es incompatible con su lado más familiar, donde son extremadamente cariñosos con su núcleo más cercano, adoran el contacto físico y son dóciles con extraños si reciben la socialización adecuada.

Cabe hacer una matización en la convivencia con niños muy pequeños, donde pese a su docilidad, no les gustan los juegos bruscos y necesitan la supervisión de adultos para que los menores respeten el espacio del animal. También aplicable en el caso de perros grandes, con quienes son inicialmente tolerantes y sociables, pero pueden mostrarse retraídos y expresar conductas agonísticas si les atosigan en exceso.

Tienen un nivel alto de desprendimiento de pelo, pero en cuanto a su cuidado, bastará con un cepillado suave una vez al mes para ayudar a retirar el pelo muerto.

Son animales muy frioleros, como casi todos los lebreles de pelo corto, que necesita cuidados especiales en climas o estaciones frías. En términos de salud, son naturalmente saludables y cuentan en su haber con un dato peculiar: en un estudio realizado en 2010 entre 157 razas sobre la incidencia de displasia de cadera, no hubo ningún pequeño lebrel italiano que presentara esta temible enfermedad articular.

Para ampliar información y contactar con criadores oficiales que garanticen una cría ética y saludable, se recomienda acudir al Club Español de Galgos Afganos, Salukis y Demás Lebreles Extranjeros (CEGAS y DLE).

Sugerimos que se considere la adopción responsable de un perro con o sin raza donde debe primar la compatibilidad con nuestro estilo de vida, experiencia y expectativas realistas para cubrir todas sus necesidades.