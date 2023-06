Para hablar de esta impresionante raza de perro tipo moloso, tenemos que viajar hasta Japón en el siglo diecinueve.

Los combates o peleas de perros fueron una práctica popular en diversos países del mundo durante mucho tiempo, y en el país nipón en particular, este espectáculo comenzó en el siglo catorce y cabe destacar que sigue siendo legal y se practica en el presente.

Una de las razas caninas favoritas para que peleara en los fosos era el Shikoku-ken, un perro primitivo cuya funcionalidad inicial era la caza de grandes presas, lo que da una idea de su fortaleza física.

Con la llegada de los occidentales durante el siglo XIX a Japón y cuando las peleas de perros seguían en pleno vigor en Europa, el Shikoku-ken llamó poderosamente la atención por su eficacia en los combates.

Muchos de estos perros japoneses fueron adquiridos por los extranjeros para cruzarlos con los perros que utilizábamos en los combates europeos, persiguiendo alcanzar una suerte de “superraza” de pelea que aunara vigor, fuerza física y resistencia.

Con este trasfondo y un objetivo claro, se cruzaron Shikoku-ken con antiguos bulldogs ingleses, varias variedades europeas de mastines, dogos alemanes y pointers. Según algunas fuentes, pero sin consenso cinológico, también pudieron incorporar san bernardos y bull terriers.

Con este cóctel genético, nace el tosa en la ciudad que le da nombre, en la isla de Shikoku. Fue especialmente popular durante la década de 1920 y la primera mitad de los 30.

Estos tosas, espectacularmente grandes y de aspecto poderoso, prosperaron en Europa y Estados Unidos, sin embargo en Japón hay una línea ligeramente diferente, más pequeña y atlética. Durante un tiempo, Japón prohibió la exportación de la que ahora está declarada como raza nacional, por lo que eso agudizó las diferencias en las líneas de cría de su país de origen, que siguen utilizándose en peleas y como perros de guardia, y los tosas que fueron llevados al extranjero.

Instinto guardián y desaconsejados para inexpertos

En el presente, especialmente donde las peleas de perros ya están prohibidas, los tosas son perros orientados a la convivencia en familia, pero aprovechando sus dotes naturales de protección.

Son obedientes y silenciosos, que en un entorno hogareño se muestran muy equilibrados y tranquilos, pero también son muy vigilantes. No destacan, en general, por ser perros que hagan grandes demostraciones de afecto, no son recomendables para la convivencia con niños muy pequeños que aún no entiendan el lenguaje canino, y tampoco se muestran sociables y tolerantes con otros perros, salvo si se han criado con ellos.

Tienen un nivel de energía moderado, y debido a sus grandes dimensiones y el riesgo a lesiones articulares, la mejor actividad física para los tosas son los paseos largos. Necesitan, sin embargo, un entorno con mucha estimulación mental. Como hemos dicho, los tosas son excepcionalmente obedientes, por lo que es importante proveerles de desafíos psicológicos y practicar con ellos actividades que cubran sus necesidades.

Los tosa se encuentran prohibidos en numerosos países del mundo y en España están catalogados como perros potencialmente peligrosos por sus características físicas o morfológicas, lo que implica que es obligatorio obtener una licencia administrativa, un seguro de responsabilidad civil e inscribir al animal en el registro municipal para su custodia.

Se puede contactar con la Real Sociedad Canina de España para ampliar información sobre esta raza. Es fundamental destacar la importancia de acudir exclusivamente a criadores profesionales que ofrezcan garantías de salud en sus líneas y que sus reproductores estén libres de displasia de cadera y codo.

Desde Animaleros, creemos en la adopción responsable y fomentamos que se valore la compatibilidad con nuestro estilo de vida y personalidad por encima de la apariencia de cualquier animal.