Sánchez atribuye al PSOE la "derrota" de ETA y Feijóo le insta a romper con Bildu

Desde un mitin del Partido Socialista celebrado en Vitoria-Gasteiz, Pedro Sánchez ha reprochado al Partido Popular las críticas vertidas sobre el Gobierno tras conocerse que Bildu incluirá en sus listas electorales a una cuarentena de condenados por colaborar con ETA.

"Cada vez que la derecha da por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA", ha asegurado el presidente del Gobierno, para ejemplificar acto seguido: "¿Qué tiene que decir el PP ante la realidad económica? Su respuesta es ETA. ¿Qué tiene que decir la derecha ante la reforma laboral? ETA. Cuando hemos reconstruido el Pacto de Toledo y revalorizado las pensiones, ETA".

Frente a las críticas de Feijóo, Esperanza Aguirre ("¡Que te vote chapote!", ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid) o Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha señalado que "la democracia española ya derrotó a ETA hace doce años". "Fue un gobierno socialista con Zapatero, con Rubalcaba y con un lehendakari vasco, Patxi López, eso es lo que no pueden soportar", ha zanjado, sin hacer más alusión a las polémicas listas de Bildu.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha instado este lunes a modificar la ley de partidos y la ley electoral si posibilitan que "terroristas" se presenten a las elecciones, en referencia a la inclusión en las listas de Bildu para las próximas elecciones del 28 de mayo de una cuarentena de condenados por colaborar con ETA. "Las leyes no pueden ser indecentes", ha rechazado en un acto de campaña desde el municipio cántabro de Ruesga. "Si lo son hemos de cambiarlas; los verdugos no pueden gobernar a las víctimas", ha añadido.

Antes de realizar cualquier modificación en la ley, el líder popular ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a utilizar la Abogacía del Estado y la Fiscalía para actuar contra Bildu para impedir que la formación lleve "asesinos" en sus listas electorales. Aunque el gallego no ha respondido a si el PP se plantea presentar una denuncia por su cuenta ante la Fiscalía, ha asegurado que "las víctimas no tienen que pagar el salario a políticos verdugos" y ha reclamado aislara a quienes, según afirma, no aceptan la democracia.

"Estamos con una Ley de Partidos y con una Ley de Régimen electoral. Debemos de aplicar esas leyes. Si esas leyes conllevan, como espero que sea, declarar ilegal listas a unos ayuntamientos en las que se incluyan a personas condenadas por asesinato, resolvemos el problema", ha expresado Feijóo. En caso contrario, si esas leyes facilitan que "personas condenadas por asesinato puedan ser elegidas", el presidente del PP ha afirmado que habría que cambiar la legislación. "No puede decirse que esto es legal pero es indecente. Las leyes no pueden ser indecentes y si tenemos alguna ley indecente en nuestro país, cambiémosla", ha zanjado.