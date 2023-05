Feijóo pide el voto a los socialistas "avergonzados" por el papel de Bildu y a los de Vox que "quieren que gobierne el PP"

Como viene haciendo el líder de la oposición con cada polémica que salpica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -ya sea cuando eliminó la sedición y rebajó la malversación o cuando se puso de perfil ante los efectos adversos de la ley del 'solo sí es sí'-, el popular Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la última polémica, la incorporación de hasta siete etarras condenados por asesinato en las listas de Bildu, para captar el voto de los indecisos a dos semanas de las elecciones municipales y autonómicas. Esta vez, el líder del PP se ha lanzado tanto a por el voto de los socialistas "avergonzados" -a quienes tantas veces se ha referido como "desencantados" con el sanchismo- como al de todos aquellos votantes de Vox que, en su opinión, quieren que gobierne el PP.

Así, por un lado, ha pedido el voto "a los socialistas avergonzados", aquellos "que no se reconocen en el sanchismo y quieren un partido centrado y de Estado". Es decir, aquellos que si bien han optado por el PSOE en anteriores elecciones, no reconocen a este partido desde que está en manos de Sánchez, por varias razones. Como sus pactos con Bildu y ERC, con quien ha sacado adelante la ley de Vivienda "pro-okupa" o quien ha cedido ante los independentistas cambiando el Código Penal "a la carta".

Por otro lado, y ante la necesidad que ha manifestado el el presidente ante unos 1.500 militantes de Zaragoza de aglutinar "todo el voto" en esta cita electoral, se ha dirigido a los votantes de Vox que "no han votado al PP aunque quieran que gobierne el PP". "Si quiere que gobierne el PP vote al PP y ya está y ya lo arreglamos, lo solucionamos rápido, pero esto de 'vótame a mí porque quiero que gobierne el PP pero no soy el PP', esto es una cosa un poco extraña", ha señalado Feijóo.

A unos y a otros, a "socialistas avergonzados" o a votantes indecisos, Feijóo les ha prometido que si escogen la papeleta del PP el próximo 28M, bajo su dirección, el PP "recuperará la serenidad, la verdad, el respeto, la buena gestión y el poder de las mayorías", dejando "atrás las malas políticas de estos últimos años".

Feijóo continúa así con la estrategia con la que inició el curso político: la de ensanchar el espacio político recuperando al votante que perdió su partido en 2015 y a captando a los indecisos. "Vamos a conseguir que quien votó a Rajoy en 2011 y se fue con Rivera en 2015 para, después, votar a Sánchez en 2019, confíe de nuevo en nosotros", apuntaban a este medio desde Génova, cuando decían acercarse a su objetivo electoral: arrebatar un millón de votantes a Sánchez.

A tres meses de la cita con las urnas, el equipo de Feijóo calculaba tener asegurados 800.000 de esos votos gracias a los votantes "moderados socialistas que no se identifica en la agresividad de dirigentes del PSOE", otros tantos que votaron a Sánchez con el convencimiento de que no pactaría con Unidas Podemos y que ahora "marcan la agenda del Gobierno" y a otros cientos de ciudadanos que "no se sienten identificados" con la ley trans, la ley del 'solo sí es sí' o la eliminación de la sedición y rebaja de la malversación y ahora con los asesinos en listas de Bildu. El trasvase de votantes de Vox respondería al simple deshinchamiento de los de Santiago Abascal y que los ciudadanos opten por el voto útil.

Esto último, el voto útil, es a lo que apelaba esta mañana el líder popular en la que ha sido, hasta el momento, su mitin más multitudinario por delante de la de Toledo con la que abrió campaña o la de Getafe junto a Isabel Díaz Ayuso. Los populares se dan dos semanas para alcanzar su objetivo de captar un millón de votos gracias a los "desmanes" de Sánchez.