Habla la suegra del presunto asesino en serie de Bilbao: "Es una persona estupenda"

El presunto asesino de varios hombres en Bilbao ya ha pasado dos noches en prisión junto a un interno de apoyo y ahora se encuentra a la espera de ser clasificado en un módulo de respeto de la cárcel de Basauri. Mientras tanto, su suegra le ha defendido en televisión.

Según contó a Antena 3 la madre de la pareja del presunto asesino en serie, el joven "estaba triste, asustado, no sabía cómo iba a afrontar eso".

La mujer contó que habló con él antes de que fuera a entregarse a la policía el pasado jueves: "Me dijo que no tenía nada que ver, que por favor crean en él y no puedo dar crédito a estas cosas porque la verdad que es una persona estupenda", ha asegurado.

El juez de guardia decretó este sábado el ingreso en prisión del joven colombiano de 25 años detenido en Irún (Gipuzkoa) como sospechoso de haber acabado con la vida de varios hombres a los que conocía a través de una red de contactos para homosexuales.

El varón, que se encontraba arrestado desde el pasado jueves, cuando se presentó de manera voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza, fue trasladado pasadas las 10.00 horas desde la comisaría de Erandio hasta los juzgados de Bilbao para ser puesto a disposición del juez de guardia.

Finalmente, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del detenido y su inmediato traslado hasta el centro penitenciario de Basauri. La Ertzaintza está investigando en estos momentos un presunto caso de homicidio con "prueba toxicológicamente acreditada", que se suma a dos presuntos homicidios "en grado de tentativa" y una investigación abierta en relación en otros tres fallecimientos que están certificados como muerte natural, según confirmó el consejero vasco de Seguridad.

Más posibles homicidios en el resto de España

La Ertzaintza no descarta que el joven esté involucrado en sucesos semejantes ocurridos en otros lugares del Estado. Así lo confirmó el consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, en el Centro de Gestión de Tráfico y Coordinación de Emergencias de Bilbao, donde compareció el pasado viernes junto con el Jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda.

"Estos casos son en Bilbao y lógicamente no descartamos que pueda haber otros casos en Euskadi o en el resto del Estado. De hecho, la investigación ya cuenta con ese factor y toma en consideración la posibilidad de que puedan haberse producidos hechos similares en otras partes del Estado en las que consta que esta persona también ha estado", manifestó.