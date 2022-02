La ajustadísima votación con la que el Gobierno consiguió convalidar en el Congreso la reforma laboral amenaza con convertirse en un nuevo choque judicial entre el Ejecutivo y la oposición. PP y Vox han anunciado que llevarán a los tribunales el resultado de 175 votos a favor y 174 en contra por el cual se aprobó el texto, con el argumento de que el diputado 'popular' Alberto Casero fue víctima de un error informático que provocó que su voto se registrase como favorable cuando era contrario a la norma. Ambas formaciones, además, aseguran que la Mesa del Congreso ha incumplido el reglamento al no permitirle rectificar su voto. Así fue el minuto a minuto del rocambolesco debate.

8:55h - Madrugadora sorpresa de los diputados de UPN

Los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, llegan al Congreso horas después de que la dirección de su partido anunciara el voto favorable a la reforma laboral. Ambos declaran estar en contra de esa decisión, aunque no confirman el sentido de su voto.

9:00h - Comienza el debate

Da comienzo el debate sobre la reforma laboral en el Congreso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presenta las líneas principales de la norma y carga contra ERC, EH Bildu y PNV por no querer apoyarla.

10:30h - UPN tranquiliza al Gobierno

Fuentes parlamentarias de UPN aseguran que tanto Sayas como Adanero cumplirán con las directrices de su partido, que eran votar a favor de la reforma laboral.

11:00h - ERC carga contra Díaz

ERC, EH Bildu y, en menor medida, el PNV critican duramente el decreto de reforma laboral y confirman la ruptura del bloque de la investidura para esta votación.

13:00h - Fin del debate

Termina el debate sobre la reforma laboral. El Pleno del Congreso continúa con el resto de los puntos del orden del día.

17:30h - Empieza el voto telemático... y Casero se equivoca

Acaba el último punto del orden del día. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, da por finalizado el debate parlamentario y abre un plazo de 45 minutos para que los diputados que no han podido asistir presencialmente, muchos de ellos por estar de baja por Covid, emitan su voto telemático. Entre las 17.30 y las 18.15, según los 'populares', el diputado del PP Alberto Casero habría acudido presencialmente al Congreso para intentar modificar su voto asegurando haber sido víctima de un error informático. El PP sostiene que Batet le impidió entrar al hemiciclo y cambiar su sufragio.

18:15h - Votación presencial

La presidenta Batet reabre la sesión plenaria para que los diputados presentes en el hemiciclo voten cada iniciativa, unos votos que se suman a los ya emitidos telemáticamente.

18:27h - Batet lee los resultados y comienza el caos

La presidenta del Congreso lee el resultado de la votación de la reforma laboral. 166 diputados votan 'sí' presencialmente y otros nueve lo hacen telemáticamente, mientras 169 parlamentarios votan 'no' presencialmente junto a otros cinco que lo hacen por vía informática. La presidenta del Congreso se confunde al sumar y asegura que el decreto queda derogado, para júbilo de las bancadas de PP y Vox.

18:28h - Batet rectifica

Tras unos segundos de confusión, un letrado de la Cámara se levanta y aclara a Batet que se ha equivocado. La presidenta vuelve a tomar la palabra y rectifica: "El decreto queda convalidado". Estallan los aplausos, los gritos y los abrazos en los escaños de PSOE y Unidas Podemos.

18:30h - Fin del pleno

El Pleno termina mientras el Congreso se sume en la confusión.

18:40h - Sánchez celebra la "victoria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el hemiciclo y se limita a ofrecer unas breves palabras asegurando que, "más allá de los números", la reforma laboral "es la victoria de toda España", sin referirse a la traición de los diputados de UPN ni al voto del diputado del PP. La vicepresidenta Díaz también da unas escuetas declaraciones sin referirse al asunto. La sensación en su equipo, no obstante, es que la rocambolesca situación de este jueves podría haberse evitado si el PSOE hubiera accedido a algunas de las demandas de ERC, PNV y EH Bildu.

18:50h Los diputados de UPN explican su indisciplina

Sergio Sayas, uno de los dos diputados de UPN, justifica su decisión de haber roto la disciplina de voto asegurando que no podría haber explicado a sus votantes su apoyo a la reforma laboral del Gobierno. "Exactamente igual que [el líder de UPN, José Javier] Esparza no nos llamó para pedirnos, para indicarnos, para consultarnos ni para informarnos, nosotros tampoco hemos informado de esta decisión", añadió.

19:20h Reunión de urgencia en el Congreso

La dirección del PP se reúne de urgencia con Batet para exigir explicaciones e intentar anular el sentido del voto de su diputado. La presidenta plantea a los dirigentes 'populares' que deben presentar un escrito ante la Mesa del Congreso con su solicitud.

19:30 El PP estalla contra Batet

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, comparece en el Congreso y denuncia que se ha vulnerado el "derecho constitucional" de su diputado a votar. Gamarra asegura que Casero no se equivocó al emitir el voto, sino que "pulsó 'no', pero en su pantalla apareció 'sí'" e "intentó rectificarlo". "Todavía es más grave que un diputado haya venido hasta la Cámara en una situación de enfermedad y se le haya impedido entrar en el hemiciclo", espeta igualmente. Fuentes del PP admiten que no tienen ninguna prueba de este error informático más allá de la palabra del diputado.

20:15h - Vox acudirá al Constitucional

La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, comparece en la sala de prensa del Congreso denunciando sin pruebas un "pucherazo" y anunciando que Vox acudirá al Tribunal Constitucional. Olona acusa a Batet de haber decidido "unilateralmente" no permitir al diputado del PP votar de forma presencial tras comunicar el supuesto error -tampoco demostrado- en la emisión telemática de su voto. La dirigente de Vox se apoya en una resolución de la Mesa del Congreso de 2012, si bien fuentes parlamentarias consideran que esa resolución está desfasada porque regulaba el anterior sistema de voto telefónico, sustituido por el actual, por el cual los diputados votan a distancia a través de una app.

20:55h - El PSOE defiende el sistema de votación

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, comparece ante los medios de comunicación asumiendo como correcta la votación y celebrando la convalidación del decreto de reforma laboral. Gómez califica a PP y Vox de "grupos negacionistas que se alegran de que a España le vaya mal", y sostiene que "el sistema de votación telemático es garantista" y que los responsables jurídicos de la Cámara Baja han validado el resultado.

21:50h - Casado habla de "fraude democrático"

El presidente del PP, Pablo Casado, se pronuncia en Twitter sobre lo sucedido y lo tacha de "fraude democrático". "Recurriremos a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del parlamento. Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un diputado para imponer la aprobación de un decreto. No se puede tolerar este atropello a las instituciones", espeta.