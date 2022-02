Los dos diputados de UPN critican el apoyo de su partido a la reforma laboral y ponen en peligro su aprobación

Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), claves para que el Gobierno alcance la mayoría necesaria para convalidar la reforma laboral, han criticado la decisión de su formación de posicionarse a favor de uno de los proyectos más importantes del Ejecutivo. A horas de la votación (calculada para las 14:30 horas, aproximadamente), la aprobación del nuevo articulado laboral peligra debido a los ajustados cálculos con los que cuenta el Gobierno: los dos votos son imprescindibles para que la coalición alcance los 176 votos necesarios.

A su llegada al Congreso, donde se está debatiendo la reforma laboral, el diputado Sergio Sayas ha señalado que le cuesta "mucho" estar cómodo con la postura de su partido. "Me cuesta mucho defender la directriz que ha dado mi partido", ha subrayado. En este sentido también se ha pronunciado su compañero, Carlos García Adanero, que ha añadido que considera esa postura "un error". En declaraciones a la Agencia EFE, Adanero ha restado importancia al contenido de la reforma -pactado entre sindicatos y patronal- y ha señalado que UPN "no puede respaldar a Sánchez" por sus apoyos parlamentarios, que este jueves no serán tal. "Es presidente con los votos de Bildu, mientras que en Navarra es socio prioritario de [María] Chivite", a los que la formación abertzale facilitó su investidura.

Así, el Gobierno ve cómo vuelve a peligrar el nuevo marco laboral. Y es que en caso de que Sayas y Adanero terminen votando en contra, serían mayoría los votos negativos -175 'noes' frente a 174 'síes', puesto que Unidas Podemos cuenta con un escaño vacante tras la marcha de Alberto Rodríguez-.