El Grupo Popular en el Congreso ha expresado su monumental enfado ante la actitud de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, después de que le pidieran una rectificación en la votación de la reforma laboral y ésta se haya negado.

Tras la votación, en la que un diputado del PP se ha equivocado y ha apoyado el decreto, lo que ha permitido la convalidación del decreto, la portavoz de los 'populares', Cuca Gamarra, ha tomado la palabra desde su escaño y ha explicado que "con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la Mesa un error informático".

Gamarra ha sido interrumpida por Batet, que le ha preguntado "en función de qué artículo" del Reglamento del Congreso pedía la palabra la diputada, a lo que ésta ha contestado: "artículo 72".

Pero la presidenta del Congreso no le ha permitido seguir, zanjando el debate: "Precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que me va a plantear, es una decisión técnica de la Mesa, y no de tratamiento de Pleno, no le voy a dar la palabra".

"Muchas gracias. Se levanta la sesión", ha concluido Batet. Esta respuesta final ha provocado la protesta airada de numerosos diputados del PP. Junto a Gamarra, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, se ha levantado gritando "¿qué es esto, hombre?". Al otro lado de la portavoz, el presidente del PP, Pablo Casado, ha permanecido sentado.

Mientras, al otro lado del hemiciclo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrazaba a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Una hora después aproximadamente, la portavoz 'popular' ha comparecido ante los medios de comunicación asegurando que el diputado Alberto Casero había votado desde su casa debido a que se encuentra enfermo, pero que el sentido de su voto había sido 'no' a la reforma laboral. Sin embargo, según ha denunciado Gamarra, ha habido un "error informático" y en el certificado expedido por el Congreso figuró el 'sí' y que aún así, Batet impidió la rectificación.