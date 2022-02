El Gobierno logra aprobar por los pelos su reforma laboral a costa de dejar una cicatriz en la alianza con sus socios

Ha costado un mes de tira y afloja y unas horas finales de máxima tensión para cerrar los últimos apoyos, pero el Gobierno ya puede respirar tranquilo: este jueves, el Congreso ha convalidado por una exigua mayoría de 175 votos a favor y 174 en contra la reforma laboral. Lo ha hecho sumando el apoyo de PSOE y Unidas Podemos al de Ciudadanos y otros ocho pequeños partidos, unos votos que el Ejecutivo ha tenido que sudar hasta unas horas antes de la votación para capear la negativa de ERC, PNV y EH Bildu a apoyar un texto que, según han denunciado, "responde a las presiones de la CEOE". La alianza entre el Gobierno y sus socios queda tocada, aunque uno y otros son conscientes de que se necesitan y, tanto en público como en privado, aseguran que los puentes siguen tendidos.

La votación de este jueves ha sido el punto y final a un largo proceso de negociación y elaboración de la reforma laboral que comenzó en marzo del año pasado, cuando tuvieron lugar las primeras reuniones entre la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Esas negociaciones culminaron el pasado diciembre con un acuerdo in extremis que se aprobó por decreto el día 28 de ese mes y, desde entonces, Trabajo ha intentado convencer sin éxito a unos socios que le han reclamado cambios en el texto acordado con empresarios y centrales, unas modificaciones que el Gobierno no estaba dispuesto a acometer para evitar que la CEOE saliera del pacto.

Esas negociaciones con ERC, PNV y EH Bildu llegaron hasta el mismo miércoles por la noche, cuando la última propuesta de Trabajo a los republicanos cayó en saco roto. Para entonces, no obstante, el Ejecutivo ya tenía amarrada una mayoría que convence mucho más a PSOE que a Unidas Podemos: la compuesta por Cs, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y PDeCAT y UPN, los dos últimos partidos que, la misma tarde del miércoles, confirmaron su apoyo a la reforma laboral y han asegurado su convalidación.

Aunque las dudas han sobrevolado la votación hasta el último momento, ya que los dos diputados de UPN han asegurado este mismo jueves por la mañana que no compartían la decisión de su partido, finalmente no ha habido sorpresas. La convalidación del decreto, no obstante, ha estado precedida de un duro cruce de reproches entre Díaz y sus socios nacionalistas. La vicepresidenta ha denunciado que ERC y EH Bildu -no así el PNV- no han discutido "con rigor y seriedad" la negociación y no han querido hablar "de contenidos". "Ocho millones de contratos no son humo, señorías, son personas que ahora tendrán un trabajo decente", ha aseverado.

Díaz, asimismo, ha afeado a sus aliados nacionalistas que "si una norma contiene avances hay que votar a favor". Pero sus críticas no han servido ni para hacer cambiar de idea a ERC, Bildu y PNV, ni tampoco para ahorrarse sus críticas. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha asegurado que esta reforma es la que "hubiera aprobado Albert Rivera si fuera vicepresidente", y ha denunciado que la reforma, a su juicio, gusta "a la CEOE", así como "a la FAES, al Banco Santander o a Cs". Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que aseguró que a su grupo le "gustan los consensos, pero los consensos no se imponen, y menos en los parlamentos democráticos". Y su homólogo de Bildu, Oskar Matute, ha denunciado que ha habido "presiones" que han estado "por encima de los compromisos con la clase trabajadora".

El rifirrafe de este jueves entre Díaz y los independentistas -especialmente duro ha sido el intercambio de reproches con ERC- únicamente es el corolario de dos semanas de bloqueo de una negociación que tomó mal cariz desde el principio. La vicepresidenta, presionada por el PSOE para no ofrecer ninguna contrapartida a sus socios ni siquiera para futuras leyes laborales, llegó incluso a viajar a Barcelona para reunirse con las cúpulas de UGT y CCOO y elevar la presión a ERC, una formación en la que estos sindicatos -especialmente el ugetista- tienen una importante capacidad de influencia. Pero esos movimientos no han tenido ningún éxito.

Una alianza que no peligra

No obstante, tanto el Gobierno, por una parte, como las formaciones nacionalistas e independentistas, por el otro, son conscientes de que se necesitan mutuamente si quieren que la legislatura siga adelante. Y, por ello, han sido muy claros al intentar separar su profundo desencuentro en lo relativo a la reforma laboral de una posible ruptura a largo plazo del bloque de la investidura. Quizá quien más claramente lo planteó fue Rufián, que aseguró que "algunos se creen que hoy se termina el mundo, pero mañana tendremos que seguir hablando, porque somos muy conscientes de cuál es la alternativa" a un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

En el mismo sentido se ha pronunciado Esteban, que ha afeado al Ejecutivo que pacte con formaciones que quieren "cargarse" al propio Gobierno, y Matute, que ha insistido en que su voto en contra de la reforma laboral no busca "debilitar al Gobierno ni hacer caer el bloque de investidura". "Tocará rehacerlo, vamos a trabajar para ello y, si es por nosotros, no pasarán", ha afirmado el portavoz. Eso sí: Matute ha dejado caer que el varapalo de este jueves debe ser entendido por el Ejecutivo como un mensaje de que sus socios no van a aceptar cualquier medida solo porque la alternativa es una alianza de PP y Vox. "Aquí no estamos para aceptar las cosas que no podemos cambiar, sino para cambiar las cosas que no podemos aceptar", ha zanjado.

El mismo ánimo cunde en el Gobierno. "La mayoría progresista en el Congreso continúa, ya lo veréis", señalan fuentes del Consejo de Ministros, que hacen hincapié en que la votación de este jueves es "singular" y la mayoría con la que se ha aprobado la misma "no afecta" ni a la coalición ni a la mayoría de la investidura.