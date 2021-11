La oposición ve "muerta" la investigación sobre vacunación en el Congreso tras imponer PSOE y UP a los comparecientes

La comisión de investigación del Congreso sobre la gestión del proceso de vacunación ha dado este miércoles un nuevo paso preliminar con bronca entre los grupos y con diputados saliendo de la sala en protesta por la decisión de los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, de votar una lista cerrada de comparecientes, de perfil técnico y "propagandístico". Finalmente ha salido adelante con el apoyo de ERC y PNV, en una votación de la que se han ausentado el PP y Vox y de la que, aunque en la sala, Ciudadanos y Compromís también se han negado a participar. "Está muerta", ha resumido al final de la sesión el diputado de Cs Guillermo Díaz sobre una comisión que José Ignacio Echániz, del PP, tacha directamente de "pantomima".

Hace unas semanas, ya hubo desavenencias entre PSOE y PP por una parte y otros grupos por otra porque en el plan de trabajo de la comisión de investigación soslayaba uno de los motivos por los que se creó, las vacunaciones irregulares de políticos, militares y hasta obispos que se vacunaron cuando no les correspondía la primavera pasada, cuando las vacunas llegaban a cuentagotas.

Este miércoles se trataba de acordar un listado de comparecientes para explicar los términos en los que se hizo la compra de las vacunas y cómo ha ido transcurriendo el proceso de vacunación. Y la bronca ha sido aún mayor, debido a las críticas en las que han coincidido PP, Vox, Ciudadanos y Compromís contra la decisión del presidente de la comisión, el socialista Guillermo Meijón, de votar las listas cerradas que han presentado los grupos. El resultado es que solo se ha votado la lista conjunta de PSOE y Unidas Podemos, que ha salido adelante con el apoyo de PNV y ERC y sin integrar las propuestas de otros partidos.

El PP proponía perfiles con un peso más político, desde el exministro de Sanidad Salvador Illa; quien fuera su principal asesor, el director del CCAES, Fernando Simón; la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, y cinco consejeros de Sanidad de comunidades gobernadas por populares, como el madrileño Enrique Ruiz Escudero. Compromís, por su parte quería llamar a las infantas Elena y Cristina, que se vacunaron en Emiratos Árabes, así como de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y la exministra socialista de Sanidad, Luisa Carcedo, en calidad ambas de integrantes del comité de Garantías de sus respectivos partidos, puesto que los políticos que se colaron en la vacunación militaban en las filas del PP y del PSOE.

En señal de protesta, PP y Vox han abandonado la sala a mitad de sesión y, aunque han permanecido en ella, los diputados de Cs y de Compromís tampoco han votado la lista del PSOE y Unidas Podemos, llena de perfiles técnicos, con poco peso político y sin rastro de personas que se vacunaron cuando no les correspondía.

"Es una pantomima, una burla al Parlamento, no ha habido vocación de acordar nada", apuntaba fuera de la sala Echániz, después de criticar ante la comisión que "no vamos a poder proponer a ninguno de los comparecientes. El 100% de los de cada grupo van a ser tumbados y los únicos que se van a poder ver aquí van a ser los planteados por PSOE y UP". El diputado de Vox Juan Luis Steegmann se negaba a votar a "unos invitados que van a hacer de palmeros" del Gobierno, ha dicho en alusión de los comparecientes.

Pero las críticas a los partidos de la coalición también se han escuchado desde otros puntos del espectro político. "Espectacular", afirmaba irónicamente Díaz, de Ciudadanos, después de la votación en la que los partidos del Gobierno han hecho valer su lista de comparecientes. Este partido evitó apoyar el plan de trabajo porque no hablaba de la vacunación fraudulenta y ahora pretendía llamar a "todos los que consta que se han colado". "De técnica, nada. Es propagandística", decía de la lista de personas que pasarán por la comisión de investigación.

Joan Baldoví, el diputado de Compromís, ha lamentado que así "se ha desvirtuado" la comisión de investigación. "Habría sido más positivo llegar a acuerdos con todos en los nombres, no se ha hecho ese esfuerzo y tener que votar una lista cerrada con los nombres que propone el Gobierno es una manera de desprestigiar", ha indicado.

Dos semanas de comisión

Frente a todas estas críticas, el presidente de la comisión de investigación ha defendido que los grupos ya sabían que se votarías listas cerradas, lo que demuestra el hecho de que otras formaciones también presentaron sus listados. Meijón ha indicado que en esta comisión se ha hecho "lo que hemos hecho en otras". "Se trata de una investigación del proceso de vacunación, no de la gestión de todo", ha subrayado Meijón después de escuchar en la sala cómo el PP le recordaba que todavía no se ha creado la comisión de investigación Congreso-Senado sobre la pandemia que prometió el año pasado el presidente, Pedro Sánchez, y que tampoco se conocen las actas de las reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad durante la crisis sanitaria.

Como concesión, el presidente ha ofrecido a los grupos la posibilidad de abrir una segunda ronda de comparecientes, donde podrían volver a proponer nombres, según avance la comisión. "Si se considera oportuno", ha explicado Meijón.

A pesar de la bronca por la lista de comparecientes, también se ha aprobado el calendario de los trabajos de la comisión de investigación, que empezará formalmente, con las primeras comparecencias, el lunes 22 de noviembre. El objetivo es que puedan pasar unos nueve intervinientes cada semana, en sesiones que serán los lunes de mañana y tarde y los martes por la mañana. La lista del Gobierno tiene 15 nombres, de manera que en dos semanas los trabajos estarían finiquitados.

Ahora, la cuestión está en saber si los partidos que hoy han protestado por la manera de conducir la comisión de investigación participarán en ella. El PP ha dicho que no lo hará. "Si los grupos no pueden proponer a ninguno de los comparecientes y solo es la lista que ustedes han planteado, es que ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen", ha dicho Echániz, que ha anunciado que el PP "no va a hacer de comparsa" ni participar de "esta bufonada"

Por su parte, Díaz consultará si vuelve a acudir a la comisión con el grupo parlamentario de Cs y Baldoví sí ha afirmado que Compromís estará a pesar de todo. "Vamos a venir porque pensamos que se puede aprender siempre, habría sido mucho más completa con las aportaciones pero nosotros vamos a participar", ha dicho.