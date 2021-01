Las excusas de los políticos que se han vacunado antes de tiempo: "No me gusta vacunarme", "sobraban vacunas"...

La vacunación no está yendo como se esperaba. Las distintas comunidades autónomas están demostrando tener problemas para administrar todas las vacunas que llegan, y desde Europa ya han mandado un aviso, pidiendo que se centren los esfuerzos para administrar el mayor número de vacunas lo antes posible.

Al estar las competencias transferidas, las vacunas que recibe el Ministerio de Sanidad son enviadas a las comunidades autónomas, que se encargan de repartirlas en su región. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en otros países, no hay una sanción estipulada para las personas que, por la razón que sea, se salten el protocolo de vacunación y reciban la primera dosis antes.

Esto ha provocado que un total de 16 cargos públicos -de partidos de izquierda y derecha- hayan decidido utilizar su posición de poder para hacer honor a la 'picaresca española', y suministrarse la vacuna a pesar de que el protocolo estipulaba que no era su turno. Algunos de ellos han dimitido de su cargo, ante el escándalo que ha provocado.

A pesar de la desfachatez que supone este acto por parte de un cargo público, quizás llama más la atención las justificaciones que los políticos han dado para tratar de mantenerse en el cargo. Han provocado una tremenda indignación entre la ciudadanía, que sufre día a día las restricciones provocadas para frenar la pandemia.

"Sobraban vacunas y se iban a desperdiciar" la más utilizada

Si hay una excusa que se ha repetido a lo largo de estos días por parte de los cargos públicos, esa ha sido "sobraban vacunas". La ha utilizado Fran López, alcalde del PSPV de Rafelbunyol (Valencia), quien además añadió que "quería dar ejemplo". También Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, y su marido Ximo Coll, primer edil de El Verger, ambos del PSPV, que solo entienden que deberían dimitir “si hubiéramos prevaricado o cometido un delito".

Pero no han sido solo miembros del PSOE los que han visto oportuno utilizar este argumento. José Galiano, concejal de Sanidad de Orihuela del PP, también lo hizo, añadiendo que si no se la suministraban a él "se iban a desechar”. Sergi Pedret, alcalde de Riudoms (Tarragona) y otro concejal de JxCat han utilizado esta argumentación también, acompañándola de "hemos seguido las indicaciones de los responsables sanitarios".

Francisca Alammillo, alcaldesa socialista de Torrecampo (Córdoba), José Luis Cabrera, alcalde socialista de Alcaracejos (Córdoba) o Jesús Fernández, alcalde de El Guijo (Córdoba) del CdeI, también se unen a la lista de los políticos que han alegado que "sobraban vacunas". "Si se iba a tirar una dosis, era una buena decisión ponérmela”, aseguró el alcalde de El Guijo.

"Yo no quería vacunarme. No me gustan las vacunas”

Sin duda una de las excusas que más ha sorprendido a la opinión pública ha sido la que dio el pasado jueves Javier Guerrero, consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta (PP). Tras conocerse que había recibido la vacuna, se justificó así en la rueda de prensa: “Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos me plantearon que o me vacunaba yo con ellos, o ellos no se vacunaban. Yo no quería vacunarme. No me vacuno ni de la gripe. No me gustan las vacunas”. Además, añadió que "lo volvería a hacer".

Posteriormente, anunció que no tenía pensado dimitir, ante la mirada atónita de muchos periodistas, que trataban de asimilar como un consejero de Sanidad puede reconocer abiertamente que "no le gustan las vacunas" en pleno proceso de vacunación contra el coronavirus.

“Todo el personal de la consejería de salud se debería vacunar, según el ministerio”

Manuel Villegas, ya exconsejero de Salud de Murcia, salió el miércoles en rueda de prensa para explicar los motivos por los que tanto él como gran parte de su equipo, en el que se encuentra su mujer, están vacunados. Villegas aseguró que él y su equipo interpretaron "que todo el personal de la consejería de salud se debería vacunar según el esquema del Ministerio".

En un principio aseguró que no iba a dimitir, convencido de que "igual de importante es una persona que publica concursos como el que va a inspeccionar residencias", pero finalmente tuvo que hacerlo el mismo miércoles por la tarde.

“Vacunarse o coger una baja médica”

Esther Clavero, alcaldesa socialista de Molina del Segura (Murcia), ha tratado de justificarse desde que se conoció la noticia: “Me vacuné a la hora que me indicaron, con luz y taquígrafo; en ningún momento me escondí”. Posteriormente se sumó al ya utilizado "no quería vacunarme". Clavero asegura que le indicaron que, debido a su historial clínico y su cargo, debía “vacunarse o coger una baja médica”. “Pensaba que no estaba haciendo nada malo tras haber recibido todas las comprobaciones facultativas y del propio SMS”.