Las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el coronavirus en Abu Dabi durante su visita al rey emérito

Las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Abu Dabi el pasado 6 y 7 de febrero durante una visita a su padre, el rey emérito, según publicó este martes El Confidencial.

Fuentes de la Casa Real aseguran que el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas –la princesa de Asturias y la infanta Sofía– se vacunarán "cuando les corresponda" de acuerdo al protocolo establecido por Sanidad y dentro de los grupos establecidos por las autoridades sanitarias.

La Casa Real se pronunció así tras conocerse que las hermanas del monarca, las infantas Elena y Cristina, que no forman parte de la Familia Real (integrada por los Reyes, sus hijas y los eméritos), se habrían vacunado contra el coronavirus aprovechando una visita reciente realizada a su padre, don Juan Carlos I, que desde el pasado 3 de agosto permanece en los Emiratos Árabes tras abandonar España.

Los Reyes se desvinculaban así de esta información, publicada este martes por El Confidencial, y según la cual también el rey emérito se habría vacunado contra la Covid-19 durante su estancia en el país árabe, aunque el exjefe del Estado pertenece a los grupos prioritarios de vacunación por cuestiones estrictamente de edad y estado de salud, ya que a principios de enero cumplió 83 años.

Según el mismo medio, Elena y Cristina se habrían vacunado durante los primeros días de febrero (6 y 7), cuando viajaron al emirato, aunque no ha trascendido si las infantas fueron vacunadas con una dosis o recibieron las dos. Tampoco se sabe el tiempo exacto que duró su visita ni qué vacuna les fue administrada a ambas hermanas. Las hijas del emérito volvieron a Abu Dabi una semana después (13 y 14 de febrero). Además de las infantas, también habría sido inoculado el jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, de 76 años, cuando viajó el 5 de enero.

Tras trascender la noticia, fuentes de la Casa Real recalcaron que Felipe VI "no es responsable de los actos de sus hermanas", y que la actuación de Elena y Cristina no concierne a la institución, ya que ambas no la integran. Las mismas fuentes señalaron que la forma de proceder es similar a la que durante el reinado de Juan Carlos I se observó con sus hermanas, las infantas Pilar y Margarita, ajenas al día a día de la Corona. Según la estrategia nacional de vacunación, Elena y Cristina no forman parte de población designada aún para recibir la vacuna.

La estrategia de vacunación en España

En España, los usuarios de residencias y mayores de 80 años y todo el personal sanitario calificado de "alto riesgo" ha recibido la vacuna de Pfizer y Moderna siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas.

Además, ha comenzado el proceso de vacunación de las dosis de AstraZeneca a los menores de 55 años que trabajan en el sector de la educación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores de servicios de emergencias, y personal de otras áreas sanitarias y sociosanitaria menos expuestos al Covid.