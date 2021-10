Las actas de los Consejos Interterritoriales en los que durante la pandemia se tomaron importantes decisiones –la prohibición de viajar, de moverse en Navidad o Semana Santa, los horarios de la hostelería o, más adelante, la vacunación– siguen siendo secretas un año y medio después de que empezara la crisis sanitaria. También cuatro meses después de que la ministra, Carolina Darias, se comprometiera a hacérselas llegar a los consejeros autonómicos, que de momento, tampoco han podido leer los documentos.

Las actas de los Consejos Interterritoriales van camino de convertirse en uno de los grandes misterios de la pandemia. Se trata de 76 documentos en los que, hasta el pasado mes de junio, quedaron -o deberían haber quedado- plasmadas las conversaciones entre los sucesivos ministros de Sanidad –primero Salvador Illa y después Carolina Darias– y los consejeros durante los peores momentos de la pandemia. Después ha habido más Consejos Interterritoriales, pero de momento las autonomías esperan al menos poder acceder a las actas que se les prometieron hace ya cuatro meses.

Aún no las han visto y, por tanto, no han podido dar su visto bueno o hacer comentarios para que el Ministerio las apruebe definitivamente. Hasta que esto no ocurra, Sanidad alega que no puede hacerlas públicas para que los ciudadanos puedan tener un conocimiento más detallado de lo que ocurrió en esas reuniones. Esta es la explicación que el Ministerio dio a 20minutos en una respuesta por medio del Portal de Transparencia del Gobierno, la vía por la que las solicitó, sin éxito, en la primavera del año pasado.

"Durante el año 2020 y 2021 no se ha realizado ninguna sesión ordinaria por motivos de urgencia, con lo que no ha sido posible la aprobación de las mismas", fue la justificación para no facilitarlas.

Enviarlas a las comunidades

Esta situación podría haberse desatascado el 30 de junio, cuando Darias y los consejeros de Sanidad se vieron en el Senado en la primera reunión ordinaria desde 2019 del Consejo Interterritorial. Por primera vez, la agenda del encuentro iba mucho más allá de la pandemia y estaba engrosada por hasta 12 puntos de discusión. Uno de ellos tenía que ver con "la lectura y aprobación, en su caso", de las primeras 69 actas, puesto que esta reunión era la primera ocasión de aprobarlas formalmente.

No ocurrió así. En su lugar, se acordó que el Ministerio las haría llegar antes a las Consejerías de Sanidad para que los consejeros pudieran leerlas y, en su caso, enmendarlas. Después, volverían a Sanidad y se aprobarían. A los consejeros no les pareció mal la idea, para redondear unos documentos que encerrarían "la historia de la pandemia", tal y como señaló la consejera de Castilla y León, Verónica Casado. Tampoco quedó descontenta la Comunidad de Madrid, una de las más críticas con Sanidad en estas reuniones y que ya avisó entonces que seguramente querría introducir modificaciones.

Sin embargo, nada de esto ha podido suceder todavía. Ni hay "historia de la pandemia", ni las comunidades -que en su mayoría tienen sus propias actas, tomadas por los propios consejeros o por su personal al otro lado de las videollamadas de 'zoom'- han podido pedir cambios a Sanidad, por la sencilla razón de que todavía no han salido de la sede del Ministerio, ubicada en el Paseo del Prado de Madrid.

Documentos sin importancia

En todo este tiempo, en el Ministerio de Sanidad han restado importancia al contenido de estos documentos. Más recientemente, el departamento de Darias ha rehusado explicar en qué momento está la preparación de las actas o su traslado a las comunidades.

Hay consejeros que no han cejado en el empeño y que no dejan de reclamarlas, reunión tras reunión, a Darias. Una de las últimas respuestas que la ministra dio a estos requerimientos fue que la entrega se producirá en el próximo Consejo Interterritorial que se celebre de manera presencial, una reunión que de momento no tiene fecha.

Mientras, en las comunidades se forman sus propias teorías acerca de por qué Sanidad no les ha entregado, cuatro meses, unos documentos a los que el Ministerio resta importancia. Entre las hipótesis está que quizá no se tomaran suficientes notas en su momento y no existan actas, o que simplemente se grabaran las sesiones del Consejo Interterritorial y que todavía no hayan tenido tiempo para trascribir lo que se dijo en esos encuentros. Sea como sea, la historia de la pandemia sigue sin escribirse y sin ser accesible para los ciudadanos.