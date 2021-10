Darias y los consejeros también 'desescalan' y no habrá reunión semanal por primera vez desde el verano de 2020

En medio de la mejora de la situación epidemiológica y el decaimiento prácticamente total de las restricciones para atajar la pandemia, el Gobierno y las comunidades han empezado también su propia desescalada y, por primera vez desde el verano de 2020, este miércoles no habrá Consejo Interterritorial de Sanidad, el órgano que ha reunido a la ministra, Carolina Darias, y a los consejeros autonómicos en formato extraordinario prácticamente todas las semanas desde que empezó la crisis sanitaria.

Fuentes del Ministerio han confirmado que este miércoles no habrá una nueva sesión de un foro donde ministra y consejeros han analizado semana a semana la evolución de la pandemia, han polemizado y llegado a acuerdos en torno a qué medidas había que tomar para reducir contagios o en concreto para la Navidad del año pasado o la Semana Santa de este. El último desencuentro entre comunidades se produjo este mismo martes, en un órganos subsidiario del Consejo Interterritorial, cuando la Comunidad de Madrid y Andalucía votaron en contra de poner una tercera dosis de vacuna a los mayores de 70 años y otras cinco autonomías se abstuvieron.

Fue un Consejo Interterritorial el que a finales de agosto del año pasado se acordó el cierre total del ocio nocturno, una vez que se constató que la 'nueva normalidad' que empezó después de la primera ola fue solo un espejismo y enseguida daba lugar a una segunda, a la que seguirían hasta cinco más. Aquella reunión rompió el breve respiro que se dieron el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y consejeros en sus reuniones semanales. Desde entonces, el Consejo Interterritorial se ha reunido todas las semanas, incluido el verano pasado, en plena quinta ola.

Ahora, con el país a punto de entrar en nivel de riesgo bajo de pandemia, ministra y consejeros no se verán las caras este miércoles, aunque fuentes de Sanidad no pueden confirmar si se trata de cambio permanente o si la semana que viene volverá a celebrarse. En todo caso, ya la semana pasada, el Consejo Interterritorial fue muy breve y por primera vez no se detuvo en los dos temas 'clásicos' de sus órdenes del día, el análisis de la situación. En media hora ventiló el único asunto pendiente, la modificación de aforos para los estadios de fútbol y baloncesto antes de que los dos días siguientes Darias y consejeros celebrar una reunión monográfica en Gran Canaria sobre el futuro de la Atención Primaria.

Temas pendientes

Precisamente, ese es uno de los temas pendientes que tiene le Consejo Interterritorial, aprobar definitivamente el Plan de Acción que se comprometieron a elaborar antes de que termine el año para reforzar la Atención Primaria. Por otra parte, antes de que termine octubre deberá volver a reunirse para revisar de nuevo los aforos en las grandes competiciones deportivas, que este mes son ya del 100% para los espacios abiertos y del 80% para los cerrados.

Ministra y consejeros tienen también pendiente otra revisión, la del llamado "semáforo", el documento de actuaciones coordinadas que, en plena desescalada casi total, el Ministerio se plantea ya como un plan para coordinar una eventual y no deseada marcha atrás, si la situación volviera a empeorar. Asimismo, tienen ante sí la evaluación sobre la gestión de la pandemia que todavía no ha echado a andar.

Los Consejos Interterritoriales de Sanidad cobraron protagonismo cuando en junio de 2020 la Conferencia de Presidentes dejó de reunirse todos los domingos, como había hecho desde poco después de declararse la pandemia. Desde 2019 sus reuniones han sido de carácter extraordinario, con una sola excepción desde 2019, la reunión ordinaria que se celebró el 30 de junio, de carácter presencial y en el Senado. De ella deriva otra decisión que también está pendiente, aprobación de todas las actas de los Consejos celebrados durante la pandemia, sin que desde entonces haya habido ningún avance. Las comunidades pidieron revisarlas con detenimiento, pero Sanidad todavía no se las ha hecho llegar.

Además del Consejo Interterritorial, en la gestión de la pandemia y sobre todo del proceso de vacunación contra la Covid hay otros dos órganos subsidiarios que han tomado protagonismo: la Ponencia de Vacunas que asesora al Ministerio y la Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales de esta materia de Sanidad y las comunidades. Fuentes del Ministerio recuerdan que estos dos órganos nunca han tenido una periodicidad fija y se seguirán reuniendo cuando haya decisiones que tomar. La última vez, este mismo martes, cuando la Comisión de Salud Pública acordó poner una dosis de recuerdo de la vacuna a la población mayor de 70 años.